晚吹戀講嘢｜首位男嘉賓 談與友台女星有性冇愛苦況 示愛反被飛
晚吹戀講嘢｜由郭嘉駿（[email protected]）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持的ViuTV節目《晚吹–戀講嘢》，逢周二晚上11點半播放，今集請來在其他電視台拍過劇的男嘉賓，大談「追星情人夢」，自爆曾與三十多歲女藝人搭上，女藝人更向他大爆電視台潛規則。
撰文：東方新地｜圖片：ViuTV提供圖片
晚吹戀講嘢 首次請男嘉賓
在今晚（21日）播出的第18集，製作組請來節目第一位男嘉賓Jeffery與4位主持分享他的「追星情人夢」。Jeffery透露對象是一名三十多歲的友台女藝人化名A小姐，二人於拍劇時相識，換言之這位男士曾或現為藝人，他表示與A小姐完劇後一直保持聯絡，A小姐會和Jeffery分享工作經驗，更曾告訴他有關友台經理人和導演等的越軌行為，有經理人或導演會以討論工作之名相約女藝人出外，然後借機跟她們飲酒甚至發生關係，聽罷四位主持都表現得十分驚訝。
有性冇愛 單純男方自作多情？
男嘉賓Jeffery指後來二人的關係有進一步的發展，因為Jeffery於拍劇時病倒，A小姐主動帶他到自己香閨休息，結果一夜發展超友誼關係，翌日認真mode on的Jeffery致電A小姐，希望透過電話向她確認雙方情侶關係時，A小姐卻以他性格不夠成熟而拒絕。之後Jeffery與A小姐重遇，二人再次發生關係，Jeffery單方面視她為結婚對象，勇敢示愛，不過最終仍被拒絕，更自此與Jeffery斷絕聯繫，各不相干。3位女主持分析A小姐的想法，認為她只願與Jeffery有肉體上的歡愉，精神上的交流，但從不想與Jeffery發展成情侶關係。