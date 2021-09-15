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晚吹戀講嘢｜主持Helen坦承肯「食雪條」換取必紅角色 193進擊「盤絲洞」要睇樣

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by：lilymak

[email protected]帶住鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）、郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹戀講嘢》，第4集請來𡃁模Naomi（馮鎵瀠）做嘉賓，大爆娛樂圈「潛規則」，話題大膽。講到曾有導演掏出重要部位要求「食雪條」，女主持Helen坦承如果「食雪條」後換來一個必紅的角色，她會去做，不過193就好揀擇，如果有女導演邀入「盤絲洞」，都要對方有樣有身材先得！

撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖

《晚吹戀講嘢》請𡃁模Naomi爆料

𡃁模Naomi（馮鎵瀠）向來語不驚人誓不休，她在《晚吹戀講嘢》 分享前男友的出軌故事，當年她的台灣男友搭上滿口「煙屎牙」，但因擁有D Cup上圍的新歡而出軌，Naomi深深不忿於是決定隆胸升Cup，現擁有32E導彈身材，她表明從未後悔，因隆胸後愛情事業皆有得著，當193問手感如何，Naomi大膽問193「要唔要試一下 ？」

Naomi上193主持的《晚吹戀講嘢》，大講娛樂圈潛規則。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Naomi上193主持的《晚吹戀講嘢》，大講娛樂圈潛規則。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Naomi曾因前男友搭上D Cup女而走去隆胸！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Naomi曾因前男友搭上D Cup女而走去隆胸！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

曾遇急色導演

話題轉到行內潛規則，Naomi先自爆曾被電影公司老闆追求，但她不為所動，又曾有已婚導演説有合適角色，借睇碟揣摩角色為名邀她到家中，途中突然拉下褲鏈掏出重要部位說「好想要……」，要Naomi為他「食雪條」！

Naomi表示曾有電影公司老闆為追求她送名牌手袋，又包下她做侍應的餐廳一個月，指明要她親自服務。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Naomi表示曾有電影公司老闆為追求她送名牌手袋，又包下她做侍應的餐廳一個月，指明要她親自服務。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Naomi話自己只喜歡靚仔，如果193、謝霆鋒及Jeffery要她獻身，她一定好願意。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Naomi話自己只喜歡靚仔，如果193、謝霆鋒及Jeffrey要她獻身，她一定好願意。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

Helen 郭奕芯為上位肯制

講到導演請食雪條後以角色作交換，主持Helen直言若該部電影拍出來後必定爆紅的話，就算要「食雪條」來換取女二角色，為了事業，她真的會去考慮；郭奕芯則表示寧願導演媾她，啜完一次以後當她是「細妹」，之後又可以做女主角，她都會考慮。網民大讚Helen夠真，唔會為保持形象講大話。

3位女主持Helen、浩南及郭奕芯大講對隆胸的睇法，她們紛紛表示曾考慮隆胸，但Helen怕手術高風險，而浩南及Ashina則因費用高昂，因而打消念頭。。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
3位女主持Helen、浩南及郭奕芯大講對隆胸的睇法，她們紛紛表示曾考慮隆胸，但Helen怕手術高風險，而浩南及Ashina則因費用高昂，因而打消念頭。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Helen表示如果只食一次雪條，就可以走紅，她願意去搏！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Helen表示如果只食一次雪條，就可以走紅，她願意去博！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
晚吹戀講嘢｜主持Helen坦承肯「食雪條」換取必紅女二角色 193進擊「盤絲洞」要睇樣
郭奕芯坦言被導演「啜一嘢」以後當細妹都接受到。（圖片來源：viutv截圖）

193食女要內外兼備

其後浩南反問193若有女導演要求他進擊「盤絲洞」來換取角色及上位機會，他會如何抉擇？193坦言先決條件除內涵外，對方亦必須有樣貌有身材才再作考慮。

193坦言唔會為上位犧牲自己，食女都要有樣有身材。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
193坦言唔會為上位犧牲自己，食女都要有樣有身材。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
郭奕芯曾親眼睇住有行家為上位獻身畀內地幕後，不過最後都係冇乜著數。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
郭奕芯曾親眼睇住有行家為上位獻身畀內地幕後，不過最後都係冇乜著數。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

網民欣賞Helen夠直白

晚吹戀講嘢｜主持Helen坦承肯「食雪條」換取必紅女二角色 193進擊「盤絲洞」要睇樣

晚吹戀講嘢｜主持Helen坦承肯「食雪條」換取必紅女二角色 193進擊「盤絲洞」要睇樣

晚吹戀講嘢｜主持Helen坦承肯「食雪條」換取必紅女二角色 193進擊「盤絲洞」要睇樣

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