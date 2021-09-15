晚吹戀講嘢｜主持Helen坦承肯「食雪條」換取必紅角色 193進擊「盤絲洞」要睇樣
由[email protected]帶住鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）、郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹戀講嘢》，第4集請來𡃁模Naomi（馮鎵瀠）做嘉賓，大爆娛樂圈「潛規則」，話題大膽。講到曾有導演掏出重要部位要求「食雪條」，女主持Helen坦承如果「食雪條」後換來一個必紅的角色，她會去做，不過193就好揀擇，如果有女導演邀入「盤絲洞」，都要對方有樣有身材先得！
撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖
《晚吹戀講嘢》請𡃁模Naomi爆料
𡃁模Naomi（馮鎵瀠）向來語不驚人誓不休，她在《晚吹戀講嘢》 分享前男友的出軌故事，當年她的台灣男友搭上滿口「煙屎牙」，但因擁有D Cup上圍的新歡而出軌，Naomi深深不忿於是決定隆胸升Cup，現擁有32E導彈身材，她表明從未後悔，因隆胸後愛情事業皆有得著，當193問手感如何，Naomi大膽問193「要唔要試一下 ？」
曾遇急色導演
話題轉到行內潛規則，Naomi先自爆曾被電影公司老闆追求，但她不為所動，又曾有已婚導演説有合適角色，借睇碟揣摩角色為名邀她到家中，途中突然拉下褲鏈掏出重要部位說「好想要……」，要Naomi為他「食雪條」！
Helen 郭奕芯為上位肯制
講到導演請食雪條後以角色作交換，主持Helen直言若該部電影拍出來後必定爆紅的話，就算要「食雪條」來換取女二角色，為了事業，她真的會去考慮；郭奕芯則表示寧願導演媾她，啜完一次以後當她是「細妹」，之後又可以做女主角，她都會考慮。網民大讚Helen夠真，唔會為保持形象講大話。
193食女要內外兼備
其後浩南反問193若有女導演要求他進擊「盤絲洞」來換取角色及上位機會，他會如何抉擇？193坦言先決條件除內涵外，對方亦必須有樣貌有身材才再作考慮。