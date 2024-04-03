晚吹流量密碼︱性感混血女神自爆真實身份零濾鏡真人落差大到爆
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ViuTV綜藝節目《晚吹– 404_886流量密碼》每集都邀請一眾性感IG女神、KOL擔任嘉賓，最新一集就邀請到中越混血兒IG女神「乃如」。平時在IG上傳各種性感撩人美照的乃如，同現實中的真實身份有超大落差，聽到肥仔同Dee哥都嚇一跳！
IG女神「乃如」上節目自爆真實身份
IG女神「乃如」擔任《晚吹– 404_886流量密碼》最新一集嘉賓，乃如在一登場就表明自己在現實中的真實身份其實是一名「電腦動畫師」。乃如指自己小六的時候就被日本動漫《進擊的巨人》吸引到，並在高二升高三的時候因為一名陌生人的私訊而開始成為動畫師：
「我高二升高三的時候，在想要不要去讀大學的時候，當時剛好遇到一個攝影師，他在半夜在社交平台發訊息給我，說我名字跟他前女友一樣，很特別。我問他工作是什麼，他說自己在影視工作室上班，我就去那裡會不會有實習機會，結果就去那邊實習了。」
網民狠批零濾鏡真人落差大到爆
不過節目一出街之後，不少網民都狠批乃如無濾鏡的真實面目比IG的她相差太大：「根本唔係同一個人」、「P圖P得有啲太過分」、「ERROR個節目已經變成 『P圖Lady Killer』 做咗12集，應該有一半囡都係 『照騙』系列」等。
IG相張張火爆 自稱「童顏巨乳」
今次上節目的乃如為中越兩國的混血兒，平常是一名專業的電腦動畫師，平時最喜歡騎重機和畫畫。最近更開始接觸了外拍、展場SG、MV、微電影等活動，在自我介紹網頁中更稱自己為「童顏巨乳」。雖然乃如的IG美照同現實落差甚大，但其IG賬號依然坐擁6萬多粉絲，張張都又靚又性感，IG上的她某些角度都同大馬女神林明禎有幾分似。
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圖片來源：IG@nokofairy_nyaa、ViuTV截圖