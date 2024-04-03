晚吹流量密碼︱性感混血女神自爆真實身份零濾鏡真人落差大到爆

ViuTV綜藝節目《晚吹– 404_886流量密碼》每集都邀請一眾性感IG女神、KOL擔任嘉賓，最新一集就邀請到中越混血兒IG女神「乃如」。平時在IG上傳各種性感撩人美照的乃如，同現實中的真實身份有超大落差，聽到肥仔同Dee哥都嚇一跳！