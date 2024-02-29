晚吹流量密碼｜台灣網紅「胸狠」上陣教踩板 烏低倒奶講解畫面極震撼
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ViuTV節目《晚吹-404_886流量密碼》每集都會邀請不同的台灣網紅，揭秘網紅圈不為人知的事情。日前播出的第七集，就邀請了台灣網紅魚板作為嘉賓，並在節目中教授踩滑板的技巧，不過當中烏低身的一幕，就引起網民熱議……
網紅魚板自爆曾被學生表白
魚板透露自己擔任飄移板導師後，最初期為男學員居多：「初期的時候男生比較多」，不過現時則為男女各一半。而魚板更自爆自己曾被男學員表白：「滿有趣的，下課要一起吃飯嗎？附近有很好吃的餐廳，他也有表白。」但是在遭到魚板的拒絕後，該學生也沒有繼續報讀課程。
網紅魚板上陣教踩板勁「胸狠」
魚板在節目上透露自己是飄移板教練後，亦即席教授兩位主持踩板的技巧。而魚板在教授時亦將高領衫換成低胸的短袖衫，不過當她踎低調整飄移板的位置時，超澎湃的上圍就一覽無遺，令不少觀眾都大飽眼福！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_a、ViuTV截圖