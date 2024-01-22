晚吹流量密碼｜台灣氣質網紅「七七」狂派福利 震撼級身材預告超搶眼！
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ViuTV綜藝《晚吹 – 404_886流量密碼》將於明晚（23日）播出第二集，今集邀請了台灣氣質網紅「七七」作為嘉賓，現身與ERROR的肥仔（梁業）以及DeeGor（何啟華）大談台灣網紅圈的秘密！
晚吹流量密碼｜七七自拍玩遊戲狂派福利
台灣氣質網紅「七七」將於明晚登場，在暫時釋出的預告中，除了有七七超性感的靚相外，亦有對住鏡頭小露事業線的畫面。隨後仲有與肥仔以及DeeGor齊齊癡實女神自拍，同埋七七翹實阿Dee玩遊戲的鏡頭，認真係自肥企劃！
晚吹流量密碼｜七七多棲發展 連創業都撈埋
七七除了是網紅外，她同時也是平面model、直播主以及鋼琴導師。七七亦在社交平台透露過自己學過鋼琴、芭蕾、美術等等，可謂是多棲發展兼多才多藝！而七七最近更投身創業之路，成立了自己的影像設計工作室，成為超全能的靚女網紅。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：IG@pockycheese、ViuTV節目截圖