晚吹流量密碼｜台灣性感「櫃姐」爆紅全因1火辣照 大方透露XXX即有300萬！
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ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》雲集了不少台灣的靚女網紅，日前播出的新一集就邀請咗台灣網紅子馨做嘉賓。子馨除咗分享喺台灣做「櫃姐」不為人知的內幕外，仲大方分享埋自己爆紅的原因，以及曾經收到嘅「過夜」邀請……
子馨透露唔做「櫃姐」原因
子馨在節目的開頭分享自己曾經是百貨公司的「櫃姐」（售貨員），不過子馨就透露自己唔做「櫃姐」的原因：「後來IG就蠻有名氣，然後就是我跟公司有點吵架。」而且仲同公司出現意見分歧：「因為那時候剛開始有一點名氣之後，然後我的區主管就說，希望我不要再接其他品牌的業配」，因此令子馨下定決心離開前公司，專注經營個人社交平台以及電子商務上。
子馨靠1照片火速爆紅
當主持人肥仔問到子馨爆紅的原因時，子馨就表示自己前年曾參與台灣一個名為S2O的活動：「那時候跟朋友一起去S2O的活動，然後就傳了一張比堅尼的照片自拍，之後就紅了。」子馨仲透露個人社交平台followers的升幅：「我是2000到13萬是1年半。」而當初爆紅的照片po出後，
子馨社交平台的followers更係：「一個晚上到漲好像快2萬（followers）。」
子馨自爆曾收「過夜」邀請
子馨更自爆自己曾經收過網民「過夜」的邀請：「去歐洲10天甚麼300萬（折合港幣70多萬）這種」，不過子馨就表示自己唔係出賣肉體嘅人，所以最後都冇接受對方的邀請。
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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖、IG@tiffanysss123