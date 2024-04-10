晚吹流量密碼

晚吹流量密碼︱性感採耳師超低胸上陣 為男主持「服務」畫面極震撼！

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Keith

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ViuTV綜藝節目《晚吹– 404_886流量密碼》每集都邀請性感女神KOL上節目做嘉賓，最新一集就邀請到性感採耳師「米玲」上節目分享做行內秘聞！最吸睛係以超低胸背心上陣為Dee哥即場提供服務，更令對方獻出第一次幕前「高潮」！

晚吹流量密碼 最新一集邀請到米玲擔任嘉賓。（圖片來源：ViuTV截圖）
最新一集邀請到米玲擔任嘉賓。（圖片來源：ViuTV截圖）

採耳師米玲大談採耳經驗：男客人都直接叫出來

性感採耳師「米玲」上節目分享成為採耳師的原因全因一位奇怪男顧客：「一開始我是做紋眉的，剛好那時候來的客人都是男客人，客人就說最近剛好有採耳，問我是否嘗試做他說想被我採耳。我剛好也想學新東西，所以就去嘗試了。」

米玲又表示自己的客人超過9成的客人，大部分客人都會在採耳服務中都會忍不住大叫：「耳朵有G點，會令你顱內高潮，會有酥麻的感覺，有的男客人會叫出來，時正常的。有些人在過程中真的會忍不住，直接叫出來。」

晚吹流量密碼 米玲真正的身份是採耳師。（圖片來源：ViuTV截圖）
米玲真正的身份是採耳師。（圖片來源：ViuTV截圖）
晚吹流量密碼 米玲指大部分客人都是男客人。（圖片來源：ViuTV截圖）
米玲指大部分客人都是男客人。（圖片來源：ViuTV截圖）
晚吹流量密碼 米玲講完有好多客人都會有顱內高潮後，Dee哥即刻扮鬼扮馬演繹顱內高潮。（圖片來源：ViuTV截圖）
米玲講完有好多客人都會有顱內高潮後，Dee哥即刻扮鬼扮馬演繹顱內高潮。（圖片來源：ViuTV截圖）

採耳師米玲即場超低胸為何啟華「服務」

除此之外，米玲在節目上更換上超低胸背心，即場為何啟華Dee哥示範採耳服務。米玲在節目中使用專業器材和孔雀毛等多個道具為Dee哥採耳，舒服到Dee哥飆眼水又反白眼，獻出其幕前首個「顱內高潮」。

晚吹流量密碼 米玲即場換上超低胸背心。（圖片來源：ViuTV截圖）
米玲即場換上超低胸背心。（圖片來源：ViuTV截圖）
晚吹流量密碼 Dee哥舒服到反白眼。（圖片來源：ViuTV截圖）
Dee哥舒服到反白眼。（圖片來源：ViuTV截圖）
晚吹流量密碼 視覺效果超震撼。（圖片來源：ViuTV截圖）
視覺效果超震撼。（圖片來源：ViuTV截圖）
晚吹流量密碼 Dee哥仲舒服到流眼水。（圖片來源：ViuTV截圖）
Dee哥仲舒服到流眼水。（圖片來源：ViuTV截圖）

自爆主要靠「呢樣」賺錢

在節目尾聲，主持肥仔提到一般網紅都主要上傳照片而不上傳影片，相反米玲的IG就充滿自拍影片，米玲就解釋自己同時經營抖音和IG，所以會比較著重拍影片，平時也會經常開直播和網民互動。當Dee哥問到米玲能否靠開直播賺錢時，米玲回應指都是靠「打賞」賺錢：

「直播可以賺錢，真的純粹靠觀眾打賞，我都是純聊天的直播。抖音有時候會到4、500人看直播，我其實不會主動叫觀眾要禮物，我都是靠其他主播找我PK，看五分鐘內誰的觀眾送較多禮物，大家都不想自己的主播輸掉。」

晚吹流量密碼 （圖片來源：IG@miling_0712）
（圖片來源：IG@miling_0712）
晚吹流量密碼 （圖片來源：IG@miling_0712）
（圖片來源：IG@miling_0712）
晚吹流量密碼 （圖片來源：IG@miling_0712）
（圖片來源：IG@miling_0712）

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圖片來源：ViuTV截圖、IG@miling_0712

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