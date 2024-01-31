晚吹流量密碼｜台灣「胸狠」網紅自爆曾被機長連環約上房

ViuTV綜藝《晚吹 – 404_886流量密碼》第三集邀請了台灣前空姐網紅Silvia作為嘉賓，現身節目與肥仔（梁業）以及DeeGor（何啟華）分享自己做空姐時的趣事，以及擔任日語老師時遇過的搞笑事件，仲在節目上大派福利益觀眾！