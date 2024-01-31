晚吹流量密碼｜台灣「胸狠」網紅自爆曾被機長連環約上房
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ViuTV綜藝《晚吹 – 404_886流量密碼》第三集邀請了台灣前空姐網紅Silvia作為嘉賓，現身節目與肥仔（梁業）以及DeeGor（何啟華）分享自己做空姐時的趣事，以及擔任日語老師時遇過的搞笑事件，仲在節目上大派福利益觀眾！
Silvia大爆正副機師對自己有非份之想
Silvia在節目上分享自己之前的職業是空姐，除了透露會有乘客跟住自己的航班飛外，更證實了航空業界一直以來的傳聞！Silvia直言有不少機長都會追求女生和約女生上床，只因：「飛出去之後他的女友或者老婆就管不到他」。Silvia更大爆自己亦有過類似的經歷：「在睡覺時接到電話，接起來之後發現是機長，他就問：『你要來我房間嗎？還是我可以去你的房間嗎』」，仲表示cut線後不久竟然收到埋副機長致電向自己發出上房的邀請……
Silvia初入寫真圈 感嘆露得少好難賣
Silvia去年年尾更踏入了寫真圈，並在同年推出了個人電子寫真。不過當主持人問到Silvia寫真銷量時，Silvia則表示：「賣了100多本而已」。Silvia除了認同Dee所稱：「競爭太大了，你們台灣很多女生都拍寫真集」，更感嘆稱寫真圈的競爭十分大：「我覺得很難賣」、「如果你沒有露很多就更不好賣」。
Silvia做日文老師竟被騙
Silvia現時是一位日語老師，她更透露曾經有學生約自己到餐廳上課，但最後只有吃飯並未授教，令她驚覺對方是借上課的名義約自己吃飯。而Dee更表示該學生十分聰明：「因為直接約她吃飯應該不會成功，但是現在我交學費就能騙她更我吃飯」，而Silvia聽畢亦稱：「我覺得自己被騙了」。
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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖、IG@hellotousilvia