晚吹流量密碼｜職業女軍人低胸上陣噴血程度爆燈卻慘遭肥仔嫌棄！

ViuTV綜藝節目《晚吹– 404_886流量密碼》最新一集邀請到台灣前職業女軍人菈菈擔任嘉賓，與主持肥仔（梁業）和DeeGor（何啟華）一起大談從軍趣事，女軍人菈菈更以一身低胸造型成功吸引到觀眾眼球！