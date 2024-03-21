晚吹流量密碼

晚吹流量密碼｜職業女軍人低胸上陣噴血程度爆燈卻慘遭肥仔嫌棄！

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Keith

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ViuTV綜藝節目《晚吹– 404_886流量密碼》最新一集邀請到台灣前職業女軍人菈菈擔任嘉賓，與主持肥仔（梁業）和DeeGor（何啟華）一起大談從軍趣事，女軍人菈菈更以一身低胸造型成功吸引到觀眾眼球！

（圖片來源：ViuTV《晚吹 - 404_886 流量密碼》截圖）
最新一集由職業女軍人菈菈擔任嘉賓！（圖片來源：ViuTV截圖）

菈菈自爆超單純從軍理由 想做「現代版花木蘭」

台灣前職業女軍人菈菈在節目中分享自己從軍的理由，菈菈坦言是因為爸爸想自己去當兵，所以在高中畢業後就馬上加入軍隊：「我爸爸沒有當兵，所以才覺得我應該要嘗試做。」肥仔聽畢即刻笑指菈菈代父從軍，是「現代版花木蘭」。

此外，菈菈直言認為軍人是一個好職業，不過卻曾經因為太年輕加入軍隊，而感到浪費了青春：「大家讀大學、談戀愛的時候，我再軍中，還是有點可惜。」

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菈菈指高中畢業後直接成為軍人。（圖片來源：ViuTV截圖）
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而當軍人的原因全是爸爸的意思。（圖片來源：ViuTV截圖）
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菈菈表示認為自己太年輕當兵，有種浪費了青春的感覺。（圖片來源：ViuTV截圖）

女神1原因慘遭肥仔、DeeGor「嫌棄」

菈菈在軍中以管理廚房為主，主要負責軍隊伙食，並在節目中換上一身低胸紫色服裝登場，向兩位主持Dee Gor和肥仔介紹軍中平常是的餐食。兩位主持一試食台灣軍餐後，即刻露出嫌棄的表情，並指：「好頹啊，仲頹過香港啲頹飯」。菈菈笑著解釋自己烹調的軍餐會比較重口味，有時亦會叫外賣，新年等特別節日都會有特別餐。

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菈菈在軍中負責軍隊的伙食。（圖片來源：ViuTV截圖）
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不過兩位主持試食之後都一臉嫌棄。（圖片來源：ViuTV截圖）

經常慘遭網民騷擾菈菈1句霸氣回覆

菈菈續指自己在當兵5年後，因為不喜歡太安逸的日子，所以決定離開軍隊往外闖。至於為何會成為網紅，菈菈就解釋指：「當時有一位義務役的兄弟跟我說，叫我嘗試看看，心想好吧，所以放自己出去玩的比堅尼照片，當時大約增加5萬至10萬的追蹤者。」現在擁有超過40萬粉絲的菈菈，自爆經常慘遭網民發訊息騷擾，不過菈菈都均以1句霸氣回覆：「我都會回他說『我幫你找人』」，笑爆全場。

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每次被網民「問價」時，菈菈都會回覆指會幫對方找人，非常搞笑！（圖片來源：ViuTV截圖）
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有時候更會將網民的騷擾訊息放到社交平台！（圖片來源：ViuTV截圖）

睇更多菈菈性感靚相！

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（圖片來源：IG@lalalalala0730）
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（圖片來源：IG@lalalalala0730）
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（圖片來源：IG@lalalalala0730）
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（圖片來源：IG@lalalalala0730）
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（圖片來源：IG@lalalalala0730）

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圖片來源：ViuTV截圖、IG@lalalalala0730

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