晚吹流量密碼｜24歲銷售妹大爆遇狂粉高價買絲襪 包養出價達XX萬！
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ViuTV綜藝《晚吹 – 404_886流量密碼》第六集邀請了從事晶片銷售的24歲Loretta作為嘉賓，現身節目與郭嘉駿（193）以及DeeGor（何啟華）分享曾有狂粉買自己絲襪事件。DeeGor對佢第一印象已經大讚似日本水著女優，非常有好感！
Loretta戰鬥格Sell綠帽畀193
初投身社會從事教育嘅佢，因為人工唔符合預期，於是就轉行做銷售，更指現時人工比以前多一倍。Loretta又即場展示Sell嘢才能，拎咗一頂「綠帽」介紹畀兩位男主持。DeeGor爆笑指全家都有綠帽，因此唔使再買，建議張綠帽介紹畀個子較高嘅193。193見到Loretta「戰鬥格」上陣曬深長事業線，不禁問：「老闆會唔會唔睇產品，睇其他地方？」女方即刻答返工唔會咁著啦！
Loretta大爆男粉絲高價買自己絲襪
Loretta身材出眾，DeeGor 好奇問她有冇試過賣相賺錢，Loretta身稱沒有，又自爆高中時簽過經理人，但後來唔擅長唱歌同跳舞，又坦言自己未靚到可以單純靠臉搵食，因此選擇比較穩定嘅工作。
Loretta在社交平台人氣十分高，她又分享曾經得知曾有男粉絲向女神透露喺交友軟件買過自己嘅絲襪！更以用高價收購，平均一對短絲襪價值3千台幣（約760港元），長身絲襪賣到6千至1萬台幣（約1500至2千港元）。後來，Loretta更告訴男粉絲買下的絲襪其實係假貨，被賣家騙了。
Loretta公開包養一個月價錢
Loretta又公開自己收過不少飯局同包養邀請，透露飯局1萬5千台幣（約3750港元），包養一個月就可以去到50萬台幣（約12.5萬港元），但因為個心接受唔到，拒絕了這些搵快錢方法。
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圖片來源：ViuTV、IG@lor_kuo