晚吹流量密碼｜24歲銷售妹大爆遇狂粉高價買絲襪 包養出價達XX萬！

ViuTV綜藝《晚吹 – 404_886流量密碼》第六集邀請了從事晶片銷售的24歲Loretta作為嘉賓，現身節目與郭嘉駿（193）以及DeeGor（何啟華）分享曾有狂粉買自己絲襪事件。DeeGor對佢第一印象已經大讚似日本水著女優，非常有好感！