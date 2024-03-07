晚吹流量密碼｜DJ白金震蕩式打碟極具動感！曾著比堅尼街頭派試食引熱議
晚吹流量密碼｜DJ白金 也是舞者兼舞團創辦人
節目中白金性感登場，被介紹為「通常在晚上工作」、「曾經是女團成員」、「管理著旗下多名女生」、「曾被放上台灣著名討論區」、「工作是要令客人感到興奮」，肥仔（梁業@ERROR）估中白金是「夜店DJ」和「女舞者」，而DeeGor（何啟華@ERROR）則猜測她是「派對女孩的經理人」。
原來白金除了是夜店DJ外，亦是舞團「Hotta Girl」的舞者兼創辦人，她指舞團現時有27人，當中有些是網紅。講到成團的原因，白金指自己原本是讀設計出身，剛好有朋友是健美出身，所以促成大家的商機發展。
直言愛性感上陣騷Quali
節目上白金連換兩套黑色上衣，都係主打大騷其G cup上圍，尤其作DJ表演時，她更是著得特別的火辣，加上其震蕩式打碟動作，令畫面即時充滿動感！白金大方直言：「我是一個很暴露的人，我很喜歡穿很少出門。」
而講到她在IG曬美食照時，打扮亦相當性感，白金就笑指：「我想別人看我的胸，不是看食物。」又解釋絕大部份是為了有更多機會接Job。值得一提的是這集節目是在去年11月拍攝，當時白金的IG追蹤人數只有7.6萬，但在節目播出後，可以發現到她的IG追蹤人數已急升到12.4萬！
用1招化解粉絲騷擾
身為00後的白金現年23歲，她透露自己的擇偶條件：「我不喜歡帥，一定要長得特別，三十幾歲以上。」同時她指自己喜歡安靜有氣質的男生，又表示自己很喜歡小孩，因此很想生B：「想生一對足球隊，想要結婚，生小孩有家庭。」
白金又提到過去曾被粉絲騷擾，她說：「騷擾一定有，傳他的形狀給我看，我就回答，他有點短，其實我都很直接，隨時都可以找我！」又坦承曾被人開價要求過夜：「有啊！還是有人會跟我說幾多，我會說太少。」之後她反問肥仔別人開價多少才會答應過夜，肥仔搞笑回答：「30萬港幣就可以啦！」
曾著比堅尼街頭派試食獲封「翹臀正妹」
此外，白金原來在過去亦曾因為在街頭著比堅尼派試食，而引起網民關注！白金（Gold）本名陳心宇，過去曾用藝名白鯨（Lucy）接Job，2021年初，當時年僅20歲的她正在就讀大專設計系，因被發現穿著一身性感的比堅尼在台北西門町街頭派送試食品，引起網民熱議，獲大讚為「翹臀正妹」，不過當時白金上圍只有D cup，現在則有G cup，唔通再發育？
曾參加選美、推出寫真集
白金自高中時期就開始從事兼職模特兒、Show Girl及Dancer等工作，2018年更曾參加過在台灣舉行的「世界華人華裔小姐」選美大賽，獲得第六名。2020年2月，她成立性感跳舞女團「Hotta Girl」，並擔任隊長，同年5月，她更推出了首本性感電子寫真集《心宇 百變蘿莉》。
曾做韓國女團台灣分隊成員
除了創辦「Hotta Girl」外，白金又曾是「L.C.G. 勵齊女孩」（Little Cheer Girls）台中隊的成員，這是個由韓國引入台灣的多人女子音樂組合概念女團，於內地、日本、泰國等亞洲國家都設有分隊，而在台灣的分隊則是在2020年由F.I.R.成員阿沁引進台灣，組合成員平均22歲，大多來自啦啦隊、直播頻道主持和YouTuber等不同行業。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！