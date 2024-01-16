晚吹流量密碼｜ERROR新綜藝再自肥 首集即爆網紅靠1事狂賺15萬

ViuTV全新節目《晚吹 – 404_886流量密碼》今晚（16日）首播，節目將於每週二晚上11時30分播出，為觀眾帶來不一樣的視覺饗宴。今次的節目特別邀請人氣男團ERROR遠赴台灣，深入探討當地網紅的生活方式和吸粉祕訣。而首集就已經充滿爆點，一嚟就同觀眾探秘台灣網紅賣相發達嘅故事……