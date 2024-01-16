晚吹流量密碼｜ERROR新綜藝再自肥 首集即爆網紅靠1事狂賺15萬
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ViuTV全新節目《晚吹 – 404_886流量密碼》今晚（16日）首播，節目將於每週二晚上11時30分播出，為觀眾帶來不一樣的視覺饗宴。今次的節目特別邀請人氣男團ERROR遠赴台灣，深入探討當地網紅的生活方式和吸粉祕訣。而首集就已經充滿爆點，一嚟就同觀眾探秘台灣網紅賣相發達嘅故事……
梁業 DeeGor揭秘網紅流量密碼
首播集由ERROR的梁業（肥仔）和何啟華（DeeGor）擔任主持，兩位活潑的主持人帶領觀眾了解台灣網紅的日常生活和工作方式。節目中，他們與不同領域的網紅嘉賓進行對話，揭秘網紅背後的流量密碼。
網紅「寶7」賣相賣到做老闆娘
首集節目中，ERROR訪問了從事寵物美容生意並在Instagram擁有22萬追蹤的網紅「寶7」。寶7不僅外形性感，更是一位成功的創業者。她坦言最初靠拍攝寫真和賣相賺錢，後來轉型成為寵物美容老闆娘。對於她的成功之路，DeeGor和肥仔都表示了極大的好奇。
「寶7」一個月勁賺兩萬美金
在節目中，DeeGor和肥仔詢問寶7關於網紅賣相的價錢：「可以透露一下，賣相最好賣的時候，大概是可以賣到多少錢?」寶7回應：「一個月的話可以到兩萬塊美金！（即約港幣15萬）」DeeGor感到非常驚訝：「你很有錢耶！」且急忙向寶7顯得恭敬：「你好你好！有什麼工作機會的話，可以洽談洽談！」 2人更半開玩笑地詢問是否有工作機會。
曾有港人出價高達300萬台幣要求陪瞓
節目中不避諱探討敏感話題，例如寶7透露曾有香港人出價高達300萬台幣要求陪睡！DeeGor幽默回應：「為什麼香港人不DM我啊！儘管是200萬台幣我都OK的！那你為什麼不去? 如果我是你，我可能會去。」寶7回應DeeGor：「可是我…用不到那麼多錢啦，所以就沒有必要。」對於寶7的回應，DeeGor感到衝擊，點頭笑言：「這也是一個理由啦！」
節目預告靚女網紅雲集
除了今晚登場的網紅寶7外，早前釋出的節目預告亦可找到不少靚女網紅的身影！而且位位的身材都十分火辣，簡直就係ERROR的自肥企劃！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供、YouTube@ViuTV、IG@_bao.7