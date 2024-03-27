晚吹流量密碼｜台灣「導彈cup」靚女護士澎湃示範CPR 自爆年收入嚇呆阿Dee

ViuTV節目《晚吹 – 404_886流量密碼》集集都會請來唔同嘅台灣網紅，日前播出的一集就請來「導彈cup」的靚女護士謝侑芯（Iris）。Iris除咗大方分享自己的感情事之外，仲大派福利比阿Dee同193，睇到現場工作人員都超羨慕！Iris仲自爆埋自己個人平台的訂閱收入，超驚人嘅數字更嚇到兩位主持完全反應唔到……