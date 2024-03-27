晚吹流量密碼｜台灣「導彈cup」靚女護士澎湃示範CPR 自爆年收入嚇呆阿Dee
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ViuTV節目《晚吹 – 404_886流量密碼》集集都會請來唔同嘅台灣網紅，日前播出的一集就請來「導彈cup」的靚女護士謝侑芯（Iris）。Iris除咗大方分享自己的感情事之外，仲大派福利比阿Dee同193，睇到現場工作人員都超羨慕！Iris仲自爆埋自己個人平台的訂閱收入，超驚人嘅數字更嚇到兩位主持完全反應唔到……
謝侑芯遇唔負責任男朋友果斷分手
Iris在節目一開始先分享自己的職業，任職護士的Iris仲大方分享自己曾經同醫美醫生的感情事，更因為對方「脫產」兼唔負責任分手：「他的自己的房子，車子全部都『脫產』（轉移）到媽媽名下，然後每個月的收入他也都全給他媽媽名下。」Iris隨後大爆前男友「脫產」的原因：「如果有碰到醫療糾紛，他可以說自己沒錢」，狠批前男友不負責任的行為。
謝侑芯「胸狠」上陣示範CPR
Iris除咗分享自己的感情事之外，仲喺現場大派福利益193同阿Dee！Iris先挑戰以公主抱抱起193，不過就因為對方太重而齊齊跌落波波池。193仲超搞笑表示：「我有啲緊張，因為有啲嘢頂住我」、「我驚佢再頂住我，我就會有啲嘢頂住佢！」之後Iris更換上低胸小背心出場，仲超「胸湧」上陣對住阿Dee示範CPR，阿Dee仲以為驚摸到對方嘅大髀而將手放上身，不過就被193揶揄：「做咩撳住下面啊？你驚會飛起啊？」令Iris都齊齊笑到失控！
謝侑芯自爆訂閱平台驚人收入
Iris在節目上亦透露自己有經營訂閱制的付費平台，短短做咗2、3年就已經有超驚人收入：「我做了2、3年，業績已經超過100萬（約800萬港元）美金了」，更大方公開最貴的plan的價錢及訂閱人數：「最貴的是$900美金（約$7000港元）一個月」、「因為$900美金真的滿貴，大概200多個（訂閱）。」193仲好奇問Iris訂閱後可睇到咩，對方大方表示：「可以看到你想要看的」，不過會唔會有除衫的內容就要：「視乎關係和感覺」。
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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖、IG@irisirisss168、IG@irisirisss900