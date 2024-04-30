晚吹流量密碼 lynn

晚吹流量密碼 唔做運動嘅腹肌女孩Lynn 原來翔翔係SUP教練（IG多圖）

最新娛聞
東方新地

廣告

《晚吹 – 404_886流量密碼》在4月20日晚上的嘉賓係自稱「唔做運動」嘅腹肌女孩Lynn（翔翔），IG有超過20萬粉絲，自稱每次來香港玩都會被搭訕，何啟華親證Lynn在香港真係有粉絲！

「腹肌女孩」Lynn喜愛戶外活動 八塊腹肌熱爆網絡

Lynn的正職是直立板導師（SUP instructor），雖說唔做運動但實際時時都會出海，一身健康膚色加上腰腿超長，每次展示腹肌都會震撼網民。

Lynn迷人嘅腹肌到底咁健康嘅身材係點樣練成㗎呢？

節目中等肥仔會幫大家拆解！製作組仲發現咗， 有位熟悉嘅ViuTV同事偷偷Like 咗嘉賓嘅Post， 到底係邊個呢， 想知記得準時收睇啦！

晚吹流量密碼 lynn （圖片來源：Lynn｜翔翔IG）
（圖片來源：Lynn｜翔翔IG）
晚吹流量密碼 lynn （圖片來源：Lynn｜翔翔IG）
（圖片來源：Lynn｜翔翔IG）
晚吹流量密碼 lynn （圖片來源：Lynn IG ）
（圖片來源：Lynn IG ）
晚吹流量密碼 lynn （圖片來源：Lynn｜翔翔IG）
（圖片來源：Lynn｜翔翔IG）
晚吹流量密碼 lynn （圖片來源：Lynn｜翔翔IG）
（圖片來源：Lynn｜翔翔IG）

盤點《晚吹 – 404_886流量密碼》每集台灣女神嘉賓檔案！

集數 嘉賓 職業 IG 追蹤人數 主題
1 寶7 月入15萬網紅 _bao.7 225,000 搵錢真相 賣相賣到做老闆娘
2 七七 鋼琴導師 pockycheese 60,000 自拍玩遊戲狂派福利
3 Silvia 空姐 hellotousilvia 82,000 台灣「胸狠」網紅自爆連環被機長約上房
4 妮妮 幼兒教師 alice821204 131,000 幼兒教師Alice 體香襲家長！IG靚相起底
5 多莉Dolly wu 麻雀館義工 dollydollye 84,000 做女神都要套Philosophy？
6 小蘿 Lor 銷售妹 lor_kuo 110,000 24歲銷售妹身材火辣 曾遇狂粉買絲襪 結局神反轉
7 魚板 飄移板導師 fish.a_a 76,000 紅烏身倒奶教踩板 自爆曾被學生表白！
8 白金 DJ dj_gold_baby 129,000 比堅尼街頭派試食引熱議 打碟更震撼
9 咪咪子 獸醫 vivimimi087029 39,000 阿Dee 想做寵物狗勾
10 菈菈 前職業女軍人 lalalalala0730 493,000 拒絕包養的清高女子
11 謝侑芯 Iris 護士 irisirisss900 137,000 「導彈cup」護士震撼登場 派福利搞到193差啲「有反應」
12 乃如 電腦動畫師 nokofairy_nyaa 67,000 上鏡落差大 IG相張張火爆原來係「照騙」?
13 米玲 採耳師 miling_0712 109,000 耳師超低胸即場示範 何啟華幕前「高潮」初體驗
14 子馨 櫃姐 （售貨員） tiffanysss123 131,000 獲邀去歐洲10天300萬
15 Shelly 雪莉零 藥劑師 shelly123454321shelly 141,000 性感藥劑師1招防騷擾訊息
16 Lynn 翔翔 水上直立板SUP導師 yx___w 201,000 不做運動的腹肌女神！

圖片來源：yx___w@IG

熱門文章

 