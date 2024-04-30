晚吹流量密碼 唔做運動嘅腹肌女孩Lynn 原來翔翔係SUP教練（IG多圖）
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《晚吹 – 404_886流量密碼》在4月20日晚上的嘉賓係自稱「唔做運動」嘅腹肌女孩Lynn（翔翔），IG有超過20萬粉絲，自稱每次來香港玩都會被搭訕，何啟華親證Lynn在香港真係有粉絲！
「腹肌女孩」Lynn喜愛戶外活動 八塊腹肌熱爆網絡
Lynn的正職是直立板導師（SUP instructor），雖說唔做運動但實際時時都會出海，一身健康膚色加上腰腿超長，每次展示腹肌都會震撼網民。
Lynn迷人嘅腹肌到底咁健康嘅身材係點樣練成㗎呢？
節目中等肥仔會幫大家拆解！製作組仲發現咗， 有位熟悉嘅ViuTV同事偷偷Like 咗嘉賓嘅Post， 到底係邊個呢， 想知記得準時收睇啦！
盤點《晚吹 – 404_886流量密碼》每集台灣女神嘉賓檔案！
|集數
|嘉賓
|職業
|IG
|追蹤人數
|主題
|1
|寶7
|月入15萬網紅
|_bao.7
|225,000
|搵錢真相 賣相賣到做老闆娘
|2
|七七
|鋼琴導師
|pockycheese
|60,000
|自拍玩遊戲狂派福利
|3
|Silvia
|空姐
|hellotousilvia
|82,000
|台灣「胸狠」網紅自爆連環被機長約上房
|4
|妮妮
|幼兒教師
|alice821204
|131,000
|幼兒教師Alice 體香襲家長！IG靚相起底
|5
|多莉Dolly wu
|麻雀館義工
|dollydollye
|84,000
|做女神都要套Philosophy？
|6
|小蘿 Lor
|銷售妹
|lor_kuo
|110,000
|24歲銷售妹身材火辣 曾遇狂粉買絲襪 結局神反轉
|7
|魚板
|飄移板導師
|fish.a_a
|76,000
|紅烏身倒奶教踩板 自爆曾被學生表白！
|8
|白金
|DJ
|dj_gold_baby
|129,000
|比堅尼街頭派試食引熱議 打碟更震撼
|9
|咪咪子
|獸醫
|vivimimi087029
|39,000
|阿Dee 想做寵物狗勾
|10
|菈菈
|前職業女軍人
|lalalalala0730
|493,000
|拒絕包養的清高女子
|11
|謝侑芯 Iris
|護士
|irisirisss900
|137,000
|「導彈cup」護士震撼登場 派福利搞到193差啲「有反應」
|12
|乃如
|電腦動畫師
|nokofairy_nyaa
|67,000
|上鏡落差大 IG相張張火爆原來係「照騙」?
|13
|米玲
|採耳師
|miling_0712
|109,000
|耳師超低胸即場示範 何啟華幕前「高潮」初體驗
|14
|子馨
|櫃姐 （售貨員）
|tiffanysss123
|131,000
|獲邀去歐洲10天300萬
|15
|Shelly 雪莉零
|藥劑師
|shelly123454321shelly
|141,000
|性感藥劑師1招防騷擾訊息
|16
|Lynn 翔翔
|水上直立板SUP導師
|yx___w
|201,000
|不做運動的腹肌女神！
圖片來源：yx___w@IG