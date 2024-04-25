晚吹流量密碼｜性感藥劑師自爆1原因沉迷鋼管舞 成功拎埋阿Dee「第一次」

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》集集都會邀請台灣靚女網紅做嘉賓，最新播出的一集就邀請了靚女藥劑師Shelly。Shelly除咗喺節目中大方分享自己的職業，以及開始跳鋼管舞嘅原因外，仲成功奪得埋阿Dee的「第一次」……

