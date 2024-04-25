晚吹流量密碼｜性感藥劑師自爆1原因沉迷鋼管舞 成功拎埋阿Dee「第一次」
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ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》集集都會邀請台灣靚女網紅做嘉賓，最新播出的一集就邀請了靚女藥劑師Shelly。Shelly除咗喺節目中大方分享自己的職業，以及開始跳鋼管舞嘅原因外，仲成功奪得埋阿Dee的「第一次」……
晚吹流量密碼｜Shelly自爆跳鋼管舞原因
Shelly除咗係藥劑師外，其實仲係鋼管舞導師。不過Shelly開始接觸鋼管舞竟然係為咗減肥：「一開始只是想找個有趣的運動減肥」、「因為大學看到很多美女，以前也比較胖一點，然後就一直在想要怎麼減肥」。最後Shelly同朋友一齊選擇去學鋼管舞，Shelly更被鋼管舞深深吸引，更不時會參加相關比賽！
晚吹流量密碼｜Shelly大方分享流量密碼
當Shelly被阿Dee好奇問到po咩會多like時，Shelly就大方表示：「穿比較少的時候」，令大家笑唔停！不過阿Dee亦有追問會否收到騷擾的私訊，Shelly就直言：「以前比較瘦的時候收到比較多，現在比較少」，而且Shelly對於騷擾的訊息會直接回擊：「我以前也會罵他們。」
晚吹流量密碼｜Shelly成功拎到阿Dee「第一次」
以吊帶小背心上陣嘅Shelly一出場就被2位主持大讚「好壯」，Shelly就表示自己跳的鋼管舞是以技巧為主，所以十分需要臂力，因此亦有特意去鍛鍊。Shelly更在節目中大派「福利」，仲成功奪走埋阿Dee的「第一次」，以公主抱的方式抱起佢兼轉圈圈，令大家十分驚訝！
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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖、IG@shelly123454321shelly