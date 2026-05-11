晚吹｜周曉彤哭訴遭周永恆情緒勒索 怒揭3宗罪 提分手100次都逃唔甩

前女團MVG成員周曉彤（Ivy）登上ViuTV《晚吹 – 怨女俱樂部》親述與前歌手周永恆（Roy）的恐怖情人經歷，由被騙感情、遭跟蹤威脅到被迫復合，整段關係猶如噩夢般令她身心俱疲，更坦言「無時無刻都好驚」，事件再度引爆網民熱議。