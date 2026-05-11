晚吹｜周曉彤哭訴遭周永恆情緒勒索 怒揭3宗罪 提分手100次都逃唔甩

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前女團MVG成員周曉彤（Ivy）登上ViuTV《晚吹 – 怨女俱樂部》親述與前歌手周永恆（Roy）的恐怖情人經歷，由被騙感情、遭跟蹤威脅到被迫復合，整段關係猶如噩夢般令她身心俱疲，更坦言「無時無刻都好驚」，事件再度引爆網民熱議。

周曉彤上《晚吹》親述被迫復合真相

周曉彤在節目中坦承，早前被網民多次拍到與周永恆在啟德商場十指緊扣、公園激吻等甜蜜畫面，其實全部都並非出於自願。她透露每次所謂的「復合」都是在威脅下被迫就範，「如果日後大家見到我哋又複合返嘅話，我只可以講嘅就係，我得兩條路，一係我就係跑走，一係就係被迫」。她強調自己從來沒有選擇權利，一直以來都想離開這段關係。

相識十多年由朋友變情侶 周永恆用舊承諾追求

周曉彤在節目中詳細交代兩人關係的起點。她表示與周永恆相識超過十年，對方在第一段婚姻期間已經追求過她但被拒絕，之後多年維持朋友關係。直到去年9月，她找周永恆回教會，對方開始頻繁接觸並提出交往。周永恆更搬出一句舊承諾：「你曾經說過如果你40歲之前還未單身，你就會給我一個機會」，令周曉彤決定履行諾言，兩人約法三章展開交往——一星期見一次、不同居、不發生性行為。

拍拖四個月發現「好恐怖」 提分手過百次不果

兩人由去年9月交往至今年1月，僅僅四個月周曉彤便發現周永恆的真面目。她在節目中表示，去年12月已經察覺對方「好恐怖」，其後提出分手超過一百次都未能成功脫身。周永恆不但隱瞞婚姻狀態，一時聲稱已離婚、一時又說正在辦理離婚手續，「全部都係呃我」。更令她崩潰的是，對方會當街對她發脾氣、跟蹤她的行蹤，甚至自殘後反過來指控是她所傷。

周永恆被指叉頸恐嚇「即刻殺死你」

周曉彤在節目及早前公開活動中大爆周永恆的極端行為，包括在她家門口發癲、不停按門鐘長達一至兩個小時、報假警騷擾，更曾被對方叉頸恐嚇「會即刻殺死你」。她形容周永恆會躲在她家樓梯間突然彈出，又會致電她的劏房房東公開她的住址，更在她面前打電話威脅要派人每日上門騷擾。周曉彤直言：「佢清楚知道我已經病發，抑鬱症、驚恐症，但佢仲係咁做。」

多次報警求助無效 周永恆警察面前扮正常

面對持續的威脅和跟蹤，周曉彤表示曾多次報警求助，但每次執法人員到場後，周永恆都會立即切換狀態裝作若無其事。「次次報警佢就喺人前扮冇嘢，扮正常⋯⋯啲警察帶走咗佢，佢咪又返嚟煩我」，令她感到求助無門。她亦曾請教律師朋友關於申請禁制令的事宜，但被告知入門費起碼六至八萬元，整個程序可能花費十幾萬，加上即使對方違反禁制令被拘留，「佢坐多幾日又點呢」，令她對法律途徑感到無奈。

周曉彤為保護小朋友決心發聲

周曉彤在節目尾聲透露，她決定公開一切的其中一個重要原因是為了周永恆的兒子。她表示曾親口答應過小朋友會保護他，而孩子更向她傾訴不想爸爸媽媽在一起，因為「他們經常吵架打架」。周曉彤指控周永恆在與前妻打官司期間，以兒子作籌碼向對方家人索取金錢，更收起兒子不讓他上學，「搞到學校都轉咗好多間」。她希望自己的證言日後能幫助孩子在撫養權判決中獲得更好的照顧。

節目主持勸Ivy保護自己 網民反應兩極

節目主持在訪問結束時提醒周曉彤要堅強保護自己，不要小看身邊朋友的力量，在適當時候必須求救。周曉彤回應表示：「一直以來我對佢有手軟，係因為我重視過往嘅友情，但當我睇到呢段時間佢點樣對待我嘅時候，我唔會再手軟。」網民對事件反應兩極，有人同情Ivy的遭遇認為她需要更多支援，但亦有人質疑兩人多次分分合合的真實性，留言諷刺「究竟周永恆同周曉彤呢兩個人有幾癲？女嘅就上晒新聞話叫周永恆唔好再騷擾佢，但又俾我撞到佢哋兩個一齊」，對這段糾纏不清的關係感到困惑。

晚吹 周曉彤 （圖片來源：ViuTV）
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晚吹 周曉彤 （圖片來源：ViuTV）
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晚吹 周曉彤 （圖片來源：ViuTV）
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晚吹 周曉彤 （圖片來源：threads）
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晚吹 周曉彤 （圖片來源：threads）
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晚吹 周曉彤 （圖片來源：threads）
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晚吹 周曉彤 周曉彤爆料慘被呃婚姻狀況 怒斥Roy千萬個大話（圖片來源：IG@london1226321）
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晚吹 周曉彤 兩人又突然宣佈復合（圖片來源：IG@london1226321）
兩人又突然宣佈復合（圖片來源：IG@london1226321）
晚吹 周曉彤 （圖片來源：IG@london1226321）
（圖片來源：IG@london1226321）
晚吹 周曉彤 （圖片來源：IG@london1226321）
（圖片來源：IG@london1226321）
晚吹 周曉彤 早前先被影到同前妻攬攬（圖片來源：threads）
早前先被影到同前妻攬攬（圖片來源：threads）

圖片來源：ViuTV、threads、IG@london1226321資料或影片來源：原文刊於新假期

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