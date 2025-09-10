晚吹｜地盤妹Gigi為愛入行 見盡男人偷情真面目 大爆高層帶女同事地盤幽會細節！
為愛相隨投身建造業
Gigi在節目中透露，現職為地盤安全督導員，主要工作內容包括巡視地盤、檢查工地環境與機器安全、為工地提供並落實各項安全措施建議，以及處理相關安全項目和安排恆常安全訓練。她憶述當初是修讀了安全督導課程後才正式加入工程公司，希望藉此跳出自己的舒適圈。同時，她也為自己的事業定下清晰目標，期望能透過持續進修和累積現場經驗，未來能晉升成為安全主任。
地盤佬日常滿口鹹濕笑話
作為地盤中少數的女性，Gigi坦言工作環境龍蛇混雜，與男性同事相處更是大開眼界。她分享指，不少師傅都口不擇言，有時會開一些黃色玩笑，例如天氣熱時會問她：「今日好熱喎，你係咪濕曬呀？」甚至說出「女人真係天生俾人……㗎啦」等言論。除了言語上的挑逗，他們也毫不避諱地將手機桌布設為性感AV女優的清涼照片，令Gigi初時感到頗為尷尬。此外，同事之間的話題也離不開性需要，經常聽到他們討論週末要「返大陸」，並使用「需要換」、「好緊火」等術語，這些對話已成為工地升降機或休息時的日常。
偽單身男同事處處有 Gigi：對男人更加失望
Gigi表示，這些言行輕浮的男同事，許多其實並非單身。她憶述，不少人起初都裝作單身，甚至對她有所表示，讓她誤以為對方有意追求。迪偉問：「你係點發現？」Gigi透露：「好搞笑，佢哋冇特別想講，可能喺group 啲群組突然有人講『你今晚唔使返去陪老婆咩？』『你女朋友冇投訴咩？』咁就爆咗佢有另一半。」經歷多次被「偽單身」同事欺騙後，她坦言對男性更感失望，並得出結論：「天下男人都係一樣衰」，即使是讀過書的人也不例外，認為這些行為與學歷無關。
驚揭高層帶年輕女同事地盤幽會
節目中，Gigi更分享了一件令人咋舌的真實案例。她聽聞公司有一位男高層，竟然利用地盤作為偷情的秘密基地。該名高層會專門帶著年輕的女同事，在尚未完工的地盤單位，例如在備有冷氣的貨櫃辦公室內幽會。Gigi分析指，地盤之所以成為偷情的「安全」場所，「地盤要拍卡先入到去！佢老婆想捉都捉唔到！」這種「最危險嘅地方就最安全」的想法，完美地瞞過了另一半，讓Gigi對人性感到不寒而慄。
戀愛腦清醒 從失望到專注事業
回顧當初，Gigi是為了愛情而踏入這個充滿挑戰的行業。然而，工地裡的「色色」見聞，卻讓她對兩性關係有了更深刻和現實的體會，也讓她從過去的「戀愛腦」狀態中徹底清醒過來，Gigi透露未來將專注於成為安全主任的職業目標。