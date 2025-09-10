晚吹｜地盤妹Gigi為愛入行 見盡男人偷情真面目 大爆高層帶女同事地盤幽會細節！

ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》近日邀請到任職地盤安全督導員嘅「地盤妹」Gigi，分享她因前男友而投身建造業的經歷。原以為是愛情故事的開端，沒想到在男人堆中工作，卻讓她看清了人性百態，見盡各種渣男偷情細節，內容超震撼！