晚吹｜嘉賓親述拍攝變噩夢 攝影師突伸魔爪 陷「1狀態」無法反抗
攝影師突然伸魔爪女生陷入解離狀態
受害女生「天鵝仔」在節目中透露，當時因與年僅16歲的男友違反禁聚令，合共被罰款1萬元。為了應付罰金，她決定接拍Model工作賺錢，其間獲一名一向以拍攝大尺度作品聞名的攝影師聯絡。儘管心中有所顧慮，但基於經濟壓力，她最終仍選擇赴約。
「天鵝仔」其後詳細描述拍攝期間的恐怖經歷。她表示當攝影師開始對她進行不當觸碰時，「空白了，好像觸電一樣，什麼都想不到」。她解釋這種狀態叫做「解離」，是心理學上的自我防護機制，「人在面對一些創傷性的事件或者一些壓力大的時候，你的身體為了保護你，它就可能會斷了你思考的部分血液，就令到你可能沒那麼容易想到東西」。在這種狀態下，受害者會失去感覺和意識，完全無法作出正常反應。
攝影師變態行為曝光拿性玩具仍無反應
「天鵝仔」進一步透露攝影師的變態行為細節。她表示攝影師不僅用手觸摸她的私密部位，更「拿性玩具」企圖進一步侵犯，但她因為處於解離狀態而完全沒有反應。攝影師甚至質疑「為什麼你這樣都沒有反應」，顯示其對受害者心理狀態的無知。她形容攝影師的行為「好像解剖生物」、「好像研究一樣」，將她當作實驗對象般對待，令人髮指。整個過程中，攝影師還用相機拍攝，增加了受害者的羞辱感。
權力不對等難以拒絕收錢
「天鵝仔」解釋自己當時難以拒絕的原因，主要是權力關係極不對等。她指出「一來他是一個三十幾四十歲的叔叔，我就像小妹妹一樣，剛剛二十歲」，年齡差距造成心理壓力。其次是「他拿著相機，然後他穿了衣服，但是我沒有穿衣服或者很少布」，形成極度脆弱的處境。最關鍵的是金錢關係，「他給錢的那個，我是收錢工作的那個」，令她更難說不。事後攝影師給了她2,500元，並聲稱「你也享受的」，完全無視她的感受。
「天鵝仔」曾考慮報警，但經諮詢後發現困難重重。她表示「一有金錢交易，警方就會覺得是性交易」，令案件性質變得複雜。即使是其他沒有金錢關係的性侵案件，在香港也「很難告得入，因為很多人，如果要告得入，法庭要講證據，你要所有細節都很清楚」。
自拍照片奪回主導權療癒創傷助人
為了重新掌控自己的身體和形象，受害女生選擇自己拍攝照片。她解釋「反正那些照片都流出了，我有自己拍，不如自己賺回，至少我自己拍的話，我至少有一些自己自願的照片」。這個決定是為了「找回自己的自主權」，因為在性侵事件中「所有東西都不在我控制範圍之內，有套衣服、發生的動作、時間地點、人物，所有東西都不在我控制」。現在她從事療癒相關工作，幫助其他有類似經歷的人，將痛苦經歷轉化為助人的力量。
網民呼籲停止責怪受害者理解解離反應
這個案例引發網民廣泛討論，許多人開始理解為何性侵受害者會出現「沒有反應」的情況。節目主持人在結尾呼籲觀眾「不要再怪責受害者，因為有時不是他們不想叫，而是他們真的沒有這個能力去叫」。同時也希望潛在加害者「不要這麼自私，不要將自己一時的快樂建築在人一世的痛苦上面」。這個真實案例為社會提供了寶貴的教育機會，讓更多人了解性侵受害者的心理狀態和面臨的困境。