晚吹｜港女慘被初戀出軌後升級做小三 自爆男友床技一流拒做正印
Shekina慘被初戀男友連環出軌
Shekina在節目中透露，自己曾經是個一往情深的傻女，渴望與初戀男友結婚終老。可惜男方在實習和工作期間多次與同事出軌，雖然曾經復合，但當她第二次親眼目睹男友出軌後，終於決定分手收場。這段被背叛的經歷徹底改變了她對愛情的看法，從此抱定單身兩年，「死都不拍拖」，最多只接受一夜情關係。
港女轉念做小三反而更幸福
經過兩年的感情空窗期後，Shekina遇到現任男友。起初只是一夜情關係，但因為對方在床上表現出色，加上性格合得來，兩人開始發展成固定炮友關係。她坦言「如果你經歷過太小沒有任何感覺的，就會知道大小的重要性」。三個月後，當她發現對方原來有女朋友時，不但沒有離開，反而選擇繼續這段小三關係。
男友坦白承認有正印女友
Shekina分享發現真相的經過，某次吃飯時男友手機彈出訊息，她直接問是誰找他，對方竟然老實回答「我女朋友」。她表示當時雖然震驚，但欣賞男友的誠實態度。男友更透露曾經被女友發現出軌，當時在身上寫「I am sorry」道歉，最終獲得原諒。Shekina強調自己並非唯一的小三，「我又不是小三，我是小四、小五、小六」，認為自己並沒有破壞他們的感情。
小三生活比正印女友更受寵
九個月的小三關係中，Shekina享受到前所未有的被愛感覺。她透露男友會在情人節和聖誕節陪她過節，更會送禮物和親手畫畫給她。「現在是我被人求，他求我，他哄我」，這種被寵愛的感覺讓她覺得比做正印女友更幸福。當男友問她想不想做女朋友時，她直接答應，但條件是要接受他同時有其他女人的事實。
正印女友是空姐經常不在港
關於正印女友的身份，Shekina透露對方職業是空姐，經常要飛行工作。她曾在男友家中見過兩人的合照，但表示從未因為正印女友的存在而感到失望。「所以我才這麼愛，就是因為我從來都沒有失望過」。男友更承諾會在新年時帶她回家拜年拿利是，顯示對這段關係的重視。
床上功夫了得口技一流
Shekina在節目中毫不避諱地大讚男友的床上表現，形容他「很耐用，而且口技也很好」。她表示男友原本不喜歡有儀式感的節日，但為了她開始會一起拍聖誕樹、看燈飾，甚至親手畫薄荷葉卷送給她。這些貼心舉動讓她深深著迷，認為現在的小三角色比以前做正印女友更幸福。