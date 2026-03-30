晚吹｜港女慘被初戀出軌後升級做小三 自爆男友床技一流拒做正印

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ViuTV《晚吹 – 怨女俱樂部》最新一集請來嘉賓Shekina，大膽分享從被出軌受害者變身小三的心路歷程。這位港女經歷初戀男友多次出軌背叛後，竟然徹底改變戀愛觀念，從此只做小三不做正印，更在節目中高調宣揚小三幸福論！

Shekina慘被初戀男友連環出軌

Shekina在節目中透露，自己曾經是個一往情深的傻女，渴望與初戀男友結婚終老。可惜男方在實習和工作期間多次與同事出軌，雖然曾經復合，但當她第二次親眼目睹男友出軌後，終於決定分手收場。這段被背叛的經歷徹底改變了她對愛情的看法，從此抱定單身兩年，「死都不拍拖」，最多只接受一夜情關係。

港女轉念做小三反而更幸福

經過兩年的感情空窗期後，Shekina遇到現任男友。起初只是一夜情關係，但因為對方在床上表現出色，加上性格合得來，兩人開始發展成固定炮友關係。她坦言「如果你經歷過太小沒有任何感覺的，就會知道大小的重要性」。三個月後，當她發現對方原來有女朋友時，不但沒有離開，反而選擇繼續這段小三關係。

男友坦白承認有正印女友

Shekina分享發現真相的經過，某次吃飯時男友手機彈出訊息，她直接問是誰找他，對方竟然老實回答「我女朋友」。她表示當時雖然震驚，但欣賞男友的誠實態度。男友更透露曾經被女友發現出軌，當時在身上寫「I am sorry」道歉，最終獲得原諒。Shekina強調自己並非唯一的小三，「我又不是小三，我是小四、小五、小六」，認為自己並沒有破壞他們的感情。

小三生活比正印女友更受寵

九個月的小三關係中，Shekina享受到前所未有的被愛感覺。她透露男友會在情人節和聖誕節陪她過節，更會送禮物和親手畫畫給她。「現在是我被人求，他求我，他哄我」，這種被寵愛的感覺讓她覺得比做正印女友更幸福。當男友問她想不想做女朋友時，她直接答應，但條件是要接受他同時有其他女人的事實。

正印女友是空姐經常不在港

關於正印女友的身份，Shekina透露對方職業是空姐，經常要飛行工作。她曾在男友家中見過兩人的合照，但表示從未因為正印女友的存在而感到失望。「所以我才這麼愛，就是因為我從來都沒有失望過」。男友更承諾會在新年時帶她回家拜年拿利是，顯示對這段關係的重視。

床上功夫了得口技一流

Shekina在節目中毫不避諱地大讚男友的床上表現，形容他「很耐用，而且口技也很好」。她表示男友原本不喜歡有儀式感的節日，但為了她開始會一起拍聖誕樹、看燈飾，甚至親手畫薄荷葉卷送給她。這些貼心舉動讓她深深著迷，認為現在的小三角色比以前做正印女友更幸福。

晚吹 怨女俱樂部 Shekina在《晚吹 - 怨女俱樂部》分享小三心得，指男友支持自己上電視。（圖片來源：ViuTV）
Shekina在《晚吹 – 怨女俱樂部》分享小三心得，指男友支持自己上電視。（圖片來源：ViuTV）
晚吹 怨女俱樂部 Shekina指初戀經常會話自己煩。（圖片來源：ViuTV）
Shekina指初戀經常會話自己煩。（圖片來源：ViuTV）
晚吹 怨女俱樂部 與現在男友是在發生一夜情再成為性伴侶。（圖片來源：ViuTV）
與現在男友是在發生一夜情再成為性伴侶。（圖片來源：ViuTV）
晚吹 怨女俱樂部 在遇到現任男友之前，她曾在一段一夜情經歷中，遇過一位尺寸較小的對象。（圖片來源：ViuTV）
在遇到現任男友之前，她曾在一段一夜情經歷中，遇過一位尺寸較小的對象。（圖片來源：ViuTV）
晚吹 怨女俱樂部 Shekina認為做小三比正印女友更幸福（圖片來源：ViuTV）
Shekina認為做小三比正印女友更幸福（圖片來源：ViuTV）
晚吹 怨女俱樂部 Shekina坦言在上節目前已經做足心理準備會俾人鬧。（圖片來源：ViuTV）
Shekina坦言在上節目前已經做足心理準備會俾人鬧。（圖片來源：ViuTV）
晚吹 怨女俱樂部 （圖片來源：IG圖片）
（圖片來源：IG圖片）
晚吹 怨女俱樂部 （圖片來源：IG圖片）
（圖片來源：IG圖片）
晚吹 怨女俱樂部 （圖片來源：IG圖片）
（圖片來源：IG圖片）
晚吹 怨女俱樂部 （圖片來源：IG圖片）
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圖片來源：ViuTV、IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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