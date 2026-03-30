晚吹｜港女慘被初戀出軌後升級做小三 自爆男友床技一流拒做正印

ViuTV《晚吹 – 怨女俱樂部》最新一集請來嘉賓Shekina，大膽分享從被出軌受害者變身小三的心路歷程。這位港女經歷初戀男友多次出軌背叛後，竟然徹底改變戀愛觀念，從此只做小三不做正印，更在節目中高調宣揚小三幸福論！