晚吹怨女俱樂部｜前微辣蘇霖火爆回應瑜伽褲爭議+網民照鬧爆：真係好肉酸
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ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》逢星期一晚上11時播出，由余迪偉、何居倬（Adams）及陳皓雲（Howard）擔任主持兼「輔導員」。節目針對都市女性的情緒壓力，為每天面對社會、經濟與感情不公的女性提供一個傾訴與釋放的平台。三位主持會從不同角度出發，細心聆聽、深入剖析，協助來賓紓解心中怨氣。
晚吹｜蘇霖曾穿瑜伽褲到婚禮
昨晚（28日），前微辣成員蘇霖以嘉賓身份亮相節目，一向喜歡以瑜伽褲造型示人的她，今次在節目中為瑜伽褲「大平反」。外界一直有聲音認為瑜伽褲不應出現在運動場合以外，不過蘇霖表示「我覺得收工食個飯唔需要換」。
被問到是否任何場合都會穿瑜伽褲時，蘇霖更自爆曾穿瑜伽褲出席婚禮，並強調「瑜伽褲搭配牛仔摟加靴子都可以很時尚」。不過三位主持就明言不認同，認為穿瑜伽褲去婚禮實在「太不適合」。
蘇霖回應穿瑜伽褲拜山批評
蘇霖亦曾因穿瑜伽褲拜山而引發網民熱議，對此她回應：「我覺得係好個人嘅儀式，係我同先人之間，所以我覺得我著唔著瑜伽褲真係唔關你事，係在乎你有冇個心去尊重，就好似我有冇帶祝福去婚禮一樣。」
曾因瑜伽褲有恐怖經歷
節目中她亦自爆曾因穿瑜伽褲而遇上一些「恐怖經歷」：「當時參加節目，我就著咗瑜伽褲、上衣同外套，我事後睇返啲相，啲人會主要影我下半身，會focus我身材多過我個樣。其實到宜家都係會收到，或者有人討論，我好似免疫咗，但今次係到討論呢個Topic，我就會感受返不被尊重嘅感覺。」
網民留言表示依然覺得不解
不過節目播出後，瑜伽褲爭議仍未平息，不少觀眾仍然難以認同蘇霖的穿搭觀念。部分網民堅持認為瑜伽褲應只在運動場合穿著：「既然佢叫得做「瑜珈褲」，咁自不然係做瑜伽嗰陣用啦，就好似著「底褲」咁，佢自不然亦都應該係著響「裡面」」、「佢哋心態 著出嚟 就係想畀人望 有人望佢好開心 覺得自己好靚 個口又鬧人望佢 係咪頭腦混亂」、「其實着瑜伽褲真係唔係問題，但係千祈唔好着啲會現形嘅，真係好肉酸」、「著衫著褲真的要睇情況和地點。瑜珈褲如果是因為運動而著，完全係沒有問題的！但如果當瑜珈褲行街咁著，係對自己的不尊重！」等。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期