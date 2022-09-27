方力申呻年過40玩交友Apps冇人吼 個人帳號疑被挖 網民折解三大扣分位
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ViuTV節目《晚吹–有酒今晚吹》昨晚（26日）播出第124集，邀請到方力申（小方）擔任嘉賓，幾杯威士忌落肚的方力申自爆已單身5年，笑言大多緋聞都「假到黐線」，當42歲的方力申被娟姐寸已過適婚年齡，他更自爆玩交友Apps冇人吼。節目一出，即有網民挖出疑似是方力申的交友Apps帳號，仲笑佢連講3次自己係Alex Fong。
方力申呻媾唔到女
方力申在《晚吹–有酒今晚吹》飲住威士忌與強尼、練美娟（娟姐） 以及黃詩詩傾偈，當講到多年來緋聞纏身，他說全部都唔係真：「假到黐線！」。方力申表示自己單身已5年，已達適婚年齡，娟姐即指他其實已過了適婚年齡，小方即反駁：「咁你好狹窄啦，怪唔知得娟姐！」小方更無奈表示：「我一直有玩交友App，但反應比較冷淡，心諗點解冇人like我嘅？後來發現因為佢吔冇設定到對象係40歲以上，所以見我唔到。」
方力申唔介意娶外國人
對於擇偶條件，方力申表示希望遇到自己想同佢結婚生仔的人，：「如果你喺我個腦入面，你就喺我心入面。如果我識一個人嘅時候，見到一樣嘢就會諗起佢嘅話，就即係鍾意佢。」小方仲話唔介意另一半是外國人。此外，方力申大爆簽Paco出道後才學識飲酒，以前成班藝人一齊出去玩，當中以梁漢文飲大兩杯最可愛，因為他會做出好多古靈精怪動作，又試過在七人車打筋斗。
網民公開疑似方力申交友Apps帳號
節目出街後，大批網民在連登討論區熱議，對於方力申有玩交友Apps，不少人都覺得冇必要，因為在圈女識女機會多的是，亦有人公開疑似方力申的交友Apps，笑他在個人資料連寫3次自己是Alex Fong，驚網友唔信他是真方力申，不過事實上網民對他玩交友Apps都半信半疑。
部民網民仲歸納出幾個方力申溝唔到女三大原因…
但另一方面，網民憑他的「疑似」帳戶亦推斷到方力申「冇人吼」的幾個因素，首先是「藝人真相」令其它網友都會半信半疑；第二是他的自我介紹「I’m ales, alex fong. And I’m (not) alex Fong」，令人感覺好幼稚；第三，網民認為他的Profile很「MK」，所以的其它網友卻步。