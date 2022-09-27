方力申呻年過40玩交友Apps冇人吼 個人帳號疑被挖 網民折解三大扣分位

ViuTV節目《晚吹–有酒今晚吹》昨晚（26日）播出第124集，邀請到方力申（小方）擔任嘉賓，幾杯威士忌落肚的方力申自爆已單身5年，笑言大多緋聞都「假到黐線」，當42歲的方力申被娟姐寸已過適婚年齡，他更自爆玩交友Apps冇人吼。節目一出，即有網民挖出疑似是方力申的交友Apps帳號，仲笑佢連講3次自己係Alex Fong。