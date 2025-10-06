晚吹 – 男人亂講嘢｜193自爆曾遭性騷擾 被化妝師強逼貼胸震撼全場
廣告
ViuTV全新清談節目《晚吹—男人亂講嘢》將於10月7日起，每逢星期二晚11時播出。節目由不同世代的三位男主持193、Thor及灘叔，聯同女主持Helen，以輕鬆圍爐談心的形式，探討現代男性在急速轉變的社會中所面對的焦慮與壓力。
193自揭被性騷擾經驗 曾遭同事摸胸
節目首集聚焦「男性被性騷擾」這個鮮少被公開討論的議題。193在節目中坦言，曾被同事以開玩笑之名觸摸胸口：「佢成日一見到我，就會行過嚟掂我個胸，又會形容我乳頭係咩形狀。」
灘叔亦分享男性面對性騷擾時的無奈，指不少人會誤以為男生應該「無所謂」：「好多時你係男仔，人哋當係玩，但如果你發脾氣，就好似好小氣咁。」而Helen則從心理層面出發，探討何謂「性騷擾」以及被害人主觀感受的重要性。
193更大爆曾被迫「胸襲」化妝師
193講述與化妝師的不愉快經歷，化妝師在工作中反覆讓他靠近胸部且不顧其不適：「好似Tyson Yoshi咁，佢練到個波咁大、個Body咁靚，係咪就等於Okay俾人掂？但係而家連讚下女仔嘅身材都唔得，呢個係唔係就係男女有別。」
193又指化妝師原本幫193去水腫，提出幫他按摩，為了方便操作，化妝師不斷讓193靠向自己胸部，還說「唔使介意」，193就表示：「但係我好介意啊，呢個完全係性騷擾，仲要唔知之後會點樣俾人傳開去。」
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期