晚吹 – 男人亂講嘢｜193自爆曾遭性騷擾 被化妝師強逼貼胸震撼全場

ViuTV全新清談節目《晚吹—男人亂講嘢》將於10月7日起，每逢星期二晚11時播出。節目由不同世代的三位男主持193、Thor及灘叔，聯同女主持Helen，以輕鬆圍爐談心的形式，探討現代男性在急速轉變的社會中所面對的焦慮與壓力。