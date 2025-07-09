晚吹空肚講宵夜｜37歲陳俞希分享護膚心得自封似𡃁妹 回顧寫真時期勁青春

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ViuTV節目《晚吹 – 空肚講宵夜》逢星期三晚上11時正播放。《晚吹 – 空肚講宵夜》節目主持梁祖堯，BabyJohn（蔡瀚億）和陳俞希（Hailey）繼續介紹全港不同地區的美味宵夜，並將畢生食宵夜的所見所聞和觀眾分享。

37歲陳俞希分享「莫生氣」護膚心得

今晚（9日）播出的一集主題為「保鮮期」。梁祖堯分享指最近沉迷製作紅茶菌，將它當作調味料使用。他指紅茶菌的保鮮期是可以不停永續，笑言曾飛英國一個月都沒有打理，但它仍然發酵得十分好。Hailey亦十分節儉，指自己會去售賣就快過期的產品商店購買營養補充品：「因為個啲仲有幾個月過期嘅Supplement會突然間減價減到好平。」不時被阿祖激親的她分享獨家「莫生氣」護膚心得 ：「嬲會好易老㗎，我唔可以嬲。因為我嘅皮膚保鮮期好重要。你見我成日都好似𡃁妹咁開朗。我係一個𡃁妹咁樣嘅心態，所以個人就會Young啲喇」。

晚吹 空肚講宵夜 陳俞希分享「莫生氣」護膚心得（圖片來源：大會提供）
陳俞希分享「莫生氣」護膚心得（圖片來源：大會提供）
晚吹 空肚講宵夜 陳俞希：「嬲會好易老㗎，我唔可以嬲。因為我嘅皮膚保鮮期好重要。你見我成日都好似𡃁妹咁開朗。」。（圖片來源：大會提供）
陳俞希：「嬲會好易老㗎，我唔可以嬲。因為我嘅皮膚保鮮期好重要。你見我成日都好似𡃁妹咁開朗。」。（圖片來源：大會提供）
晚吹 空肚講宵夜 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
晚吹 空肚講宵夜 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

網民大讚陳俞希寶刀未老

現年37歲的陳俞希，09年當過八模兵團發行寫真集，當時以Hailey.C之名出道，綽號「周秀娜師妹」。網民大多表示陳俞希與當年並冇太大改變，支持她再影一本新寫真，甚至有人話想買回當年的陳俞希寫真集。

晚吹 空肚講宵夜 當年約21歲的陳俞希。（圖片來源：陳俞希IG）
當年約21歲的陳俞希。（圖片來源：陳俞希IG）

陳俞希Hailey回顧𡃁模路 影土炮寫真 為嫁唔出唏噓落淚

陳俞希Hailey回顧𡃁模路 影土炮寫真 為嫁唔出唏噓落淚

陳俞希Hailey回顧𡃁模路 影土炮寫真 為嫁唔出唏噓落淚

晚吹 空肚講宵夜 「八模兵團」 時期身材Fit到漏的陳俞希，曾著比堅尼拍攝寫真集，銷量不俗。（圖片來源：東方新地）
「八模兵團」 時期身材Fit到漏的陳俞希，曾著比堅尼拍攝寫真集，銷量不俗。（圖片來源：東方新地）
晚吹 空肚講宵夜 近年的陳俞希。（圖片來源：陳俞希IG）
近年的陳俞希。（圖片來源：陳俞希IG）

細說欷歔感情路

陳俞希在節目中更公開自己的愛情觀和經歷，她透露曾有前任想挽留感情而向她求婚，她卻勸對方先冷靜和收回戒指，梁祖堯隨即笑言指如果是自己的話，應該會叫對方「你同第二個求呀不如」，陳俞希被梁祖堯說中了，她說：「跟着隻戒指真係去咗第二個女仔到！」講到感情事觸動了陳俞希的淚線，她哭著感慨說：「自從嗰次之後，就冇人再同我求過婚喇，都有少少欷歔咁。」

晚吹 空肚講宵夜 陳俞希被問及感情上的缺失。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
陳俞希被問及感情上的缺失。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
晚吹 空肚講宵夜 陳俞希在節目中哭成淚人。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
陳俞希在節目中哭成淚人。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

當年出過人肉攬枕

陳俞希當年雖然挾住「周秀娜師妹」之名，不過就紅唔起，出完8模寫真集後，陳俞希再與Annie.G合組「Moster Beez」再出寫真，不過受歡迎程度都係一般。

晚吹 空肚講宵夜 09年推出的8模寫真集。（圖片來源：寫真集封面）
09年推出的8模寫真集。（圖片來源：寫真集封面）
晚吹 空肚講宵夜 廿歲出頭的陳俞希與8模之一的A.Lin。（圖片來源：東方新地）
廿歲出頭的陳俞希與8模之一的A.Lin。（圖片來源：東方新地）
晚吹 空肚講宵夜 原來陳俞希都出過人肉攬枕。（圖片來源：東方新地）
原來陳俞希都出過人肉攬枕。（圖片來源：東方新地）
晚吹 空肚講宵夜 陳俞希拎住自己本寫真集，一臉稚氣。（圖片來源：東方新地）
陳俞希拎住自己本寫真集，一臉稚氣。（圖片來源：東方新地）
晚吹 空肚講宵夜 陳俞希與周秀娜的當年合照。（圖片來源：東方新地）
陳俞希與周秀娜的當年合照。（圖片來源：東方新地）

圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

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