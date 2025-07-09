晚吹空肚講宵夜｜37歲陳俞希分享護膚心得自封似𡃁妹 回顧寫真時期勁青春
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ViuTV節目《晚吹 – 空肚講宵夜》逢星期三晚上11時正播放。《晚吹 – 空肚講宵夜》節目主持梁祖堯，BabyJohn（蔡瀚億）和陳俞希（Hailey）繼續介紹全港不同地區的美味宵夜，並將畢生食宵夜的所見所聞和觀眾分享。
37歲陳俞希分享「莫生氣」護膚心得
今晚（9日）播出的一集主題為「保鮮期」。梁祖堯分享指最近沉迷製作紅茶菌，將它當作調味料使用。他指紅茶菌的保鮮期是可以不停永續，笑言曾飛英國一個月都沒有打理，但它仍然發酵得十分好。Hailey亦十分節儉，指自己會去售賣就快過期的產品商店購買營養補充品：「因為個啲仲有幾個月過期嘅Supplement會突然間減價減到好平。」不時被阿祖激親的她分享獨家「莫生氣」護膚心得 ：「嬲會好易老㗎，我唔可以嬲。因為我嘅皮膚保鮮期好重要。你見我成日都好似𡃁妹咁開朗。我係一個𡃁妹咁樣嘅心態，所以個人就會Young啲喇」。
網民大讚陳俞希寶刀未老
現年37歲的陳俞希，09年當過八模兵團發行寫真集，當時以Hailey.C之名出道，綽號「周秀娜師妹」。網民大多表示陳俞希與當年並冇太大改變，支持她再影一本新寫真，甚至有人話想買回當年的陳俞希寫真集。
細說欷歔感情路
陳俞希在節目中更公開自己的愛情觀和經歷，她透露曾有前任想挽留感情而向她求婚，她卻勸對方先冷靜和收回戒指，梁祖堯隨即笑言指如果是自己的話，應該會叫對方「你同第二個求呀不如」，陳俞希被梁祖堯說中了，她說：「跟着隻戒指真係去咗第二個女仔到！」講到感情事觸動了陳俞希的淚線，她哭著感慨說：「自從嗰次之後，就冇人再同我求過婚喇，都有少少欷歔咁。」
當年出過人肉攬枕
陳俞希當年雖然挾住「周秀娜師妹」之名，不過就紅唔起，出完8模寫真集後，陳俞希再與Annie.G合組「Moster Beez」再出寫真，不過受歡迎程度都係一般。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期