晚吹空肚講宵夜｜37歲陳俞希分享護膚心得自封似𡃁妹 回顧寫真時期勁青春

ViuTV節目《晚吹 – 空肚講宵夜》逢星期三晚上11時正播放。《晚吹 – 空肚講宵夜》節目主持梁祖堯，BabyJohn（蔡瀚億）和陳俞希（Hailey）繼續介紹全港不同地區的美味宵夜，並將畢生食宵夜的所見所聞和觀眾分享。