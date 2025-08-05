晚吹GG家長指引｜浩南被藤條打大留孖痕嚇窒伍家謙！三代媽媽分享育兒觀點
三代媽媽對育兒不同觀點
今晚(5日)播出一集，請來60後媽咪代表媚姨、Y世代素人媽咪Cindy以及Z世代素人媽咪恩祈，暢談不同世代的育兒大不同。
對於3代媽咪會生幾多個BB，媚姨認為現今養小朋友很貴，生得多生活負擔重之餘，壓力亦會很大，所以覺得新世代媽咪生1-2個已足夠。Cindy則有感自己和朋友圈中，大部分也是2個兄弟姊妹，所以覺得60後媽媽通常會生2-3個小孩。此時媚姨卻自爆自己媽媽生了12個，自己排第9，浩南和伍家謙聽後均大感驚訝，浩南更問媚姨：「你有冇問媽媽點解生咁多個呀？」媚姨表示：「點會問啫！唔通佢話我冇嘢玩呀！」伍家謙笑稱：「所以疫情期間點解會出生率多，就係因為冇嘢玩囉。」
浩南大爆小時候被打罵經歷
而講到教養方法時，屬於Y世代的浩南直言自己是被父母用藤條打大，還表示：「啲藤條係兩條駁埋一齊，紮住上下，一『fit』落嚟嘅時候係有條孖痕。」伍家謙聞言直指：「咁勁！？你嗰啲笞刑嚟㗎喎！」大家亦紛紛表示未見過這種藤條，浩南不禁疑惑地說：「唔通係佢自己紮兩條？」
媚姨示範傳統「孭帶」用法 孭住BB係咁䟴
至於教育理念上，媚姨指自己年代所生的小孩很簡單，不似得現在的小孩要學很多東西：「譬如BB都話要返學嘅，瀨緊尿都話返學，唔知學咩嘅呢？其實係學咩嘅啫『瀨尿班』？」Cindy解釋小朋友在「瀨尿班」學習會更快：「佢哋喺朋友身上學到嘅嘢，係快過我哋直接教佢。好似佢見到人咁樣跳呢，佢返到屋企就識得原來係咁樣跳，但係我哋教佢就唔知點解會pick up 得慢啲。」恩祈亦指在社交方面也有幫助：「我個女就係因為細細個上好多『瀨尿班』，所以佢就唔驚人。」伍家謙笑言：「我覺得「瀨尿班」聽起嚟好似一種深海魚。」大家也不禁笑起上來。
期間媚姨還帶來自己年代的育兒神器「孭帶」給新世代媽媽見識。Cindy和恩祈雞手鴨腳地嘗試用「孭帶」繫上BB公仔，被媚姨笑指：「焗死我個孫呀，如果畀你凑！」浩南見狀亦指：「陰公！咁樣綁法，條腰唔使紮肚都得咯。」最後媚姨親自示範「孭帶」的正確用法和背著BB工作時的情況：「做嘢咁樣䟴囉，避免佢喊呀，又想佢快啲瞓，係咁䟴囉！好似傻婆咁樣㗎！」