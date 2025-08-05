晚吹GG家長指引｜浩南被藤條打大留孖痕嚇窒伍家謙！三代媽媽分享育兒觀點

ViuTV節目《晚吹 – GG家長指引》逢星期二晚上11時30分播放。現今時下的父母個個十項全能，究竟怎樣才可以成為一般人眼中的模範父母？由新手媽媽鄭伊琪(浩南)及伍家謙擔任主持，每集邀請3至4位素人父母，一齊圍爐取暖傾訴。每集設有不同主題，同觀眾揭秘今日做家長如何辛苦過打工，有何秘技或解決方法，還會大爆家長圈流行的潛規則！