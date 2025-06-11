晚吹GG家長指引｜嘉賓可宜重提產後遭老公話臉黃 無奈呻：好似一萬支箭插咗落個心口度
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ViuTV節目《晚吹– GG家長指引》逢星期二晚上11時30分播放。現今時下的父母個個十項全能，究竟怎樣才可以成為一般人眼中的模範父母？由新手媽媽鄭伊琪（浩南）及伍家謙擔任主持，每集邀請3至4位素人父母，一齊圍爐取暖傾訴。每集設有不同主題，同觀眾揭秘今日做家長如何辛苦過打工，有何秘技或解決方法，還會大爆家長圈流行的潛規則！
晚吹GG家長指引｜可宜重提產後遭老公話臉黃
昨晚（10日）播出的一集，除素人媽媽Hilary和素人爸爸Jerry外，還請來前甲一籃球運動員鄭錦興的妻子可宜（Natalie）任嘉賓，大談《我的直男老公》。對於生完BB尚未收身成功的媽媽，「肥」這個字絕對是大忌，不過直男佼佼者Jerry卻不知避忌，還讚老婆小腹上的一團肉攬著很舒服，很像麻糬一樣。殊不知過了5分鐘後，老婆卻突然爆喊。Natalie表示充分明白Jerry老婆的感受，因為生完BB後情緒波幅會變得很大和敏感，加上辛苦地生下BB後，竟然還被指似麻糬，換著自己也會傷心流感。Natalie亦分享直男老公曾試過早上起床後含情脈脈地看著自己，之後卻說出一句：「嘩！你好『黃』呀！」Natalie直指：「我係呆咗啦，嗰下真係好似一萬支箭插咗落個心口度咁樣。」於是即刻衝入廁所照鏡和約做facial。
晚吹GG家長指引｜素人媽媽Hilary自爆「暈」變黑
之後媽媽們的話題更加尺度大開，Hilary表示自己懷孕期間，因為荷爾蒙變化而積聚黑色素，導致身體某部位變黑。當時Hilary曾問老公：「你睇下，好恐怖呀呵？」她的直男老公竟然回答：「係呀！」然後還說：「我成日都話鍾意黑人呀嘛，歌星Rihanna都係黑啫！」引得哄堂大笑。Hilary還分享去做褪色護理的經歷，而正當3位媽媽說得興起時，直男Jerry竟突然自爆老婆也有做過。浩南即時笑指Jerry：「你爆咗你老婆嘅秘密出嚟！」伍家謙也笑著說：「會唔會唔係太好呀！」現場一片混亂。求生意志強的伍家謙之後更口窒窒地隔空向老婆表示：「我無意參與呢個話題！」非常攪笑。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、ig@natmit628資料或影片來源：原文刊於新假期