智能愛人｜李佳芯做機械人被摸心口感尷尬 同陸永嘴對嘴呻蝕底
文：東方新地｜圖：無綫影片截圖
李佳芯：摸人心口開心好多
李佳芯（Ali）透露在即將開播的《智能愛人》中，會被麥美恩摸胸測心跳，之後她又會摸馮盈盈胸，她笑言發現摸人心口開心好多，而被人摸原來好尷尬，她更指之前從未試過公然被人摸心口，因此到現在仍記得當時被摸的感覺。馮盈盈笑指係自己捉住Ali隻手逼她摸自己心口，來感受自己的心跳，所以完全不覺得尷尬。
而講到同陸永有嘴對嘴的人工呼吸戲，Ali直指這場已經算係好親密，令她覺得好蝕底！不過首度擔正的陸永就話只係人工呼吸，拯救生命，無感情稱唔上係接吻，所以唔算有艷福。而同馮盈盈的床戲，陸永就話只係得傾偈、喘氣、冚被然後踢被，完全無成人情節。
Ali透露自己在劇中有女僕、美少女、骨妹和地盤工人等造型，相信能迎合觀眾不同口味。而講到《智能愛人》接檔近日收視插水的《刑偵日記》播出，Ali直言因為之前已在收費台播過，所以她對劇集收視只有一半信心，只希望大家看完奧運後，可以順便看看《智能愛人》。
回顧李佳芯以古裝造型接受訪問 同陸永談情考起視后？
38歲李佳芯由演邪花轉型專業人士再到演媽媽，最後憑《BB來了》攞埋視后，去年主演的熱播劇《殺手》，一頭爆炸頭加粗眼鏡的師奶仔，一樣令觀眾受落，演技早被肯定，不過最近在新劇《智能愛人》中飾演一名AI機械人，Ali直認被角色考起：「開咗幾日工，我都仲揣摩緊點去演繹得神似，由於係做一個機械人，凡事都以理性、數據、邏輯去思考，唔可以好似人有感情，外在表情唔可以太冷冰冰但又唔可以有過多表情，變得唔似機械人，真係雙重難度。」
李佳芯新劇同FYY爭仔
Ali直言演機械相當有挑戰性，連造型都百變，去年她為劇集開工，以全新古裝造型拍攝，Ali在劇中為主人麥美恩服務，而麥美恩飾演一名電視台姐仔，因畏高故拍古裝劇時找來由機械人Ali頂替吊高，故Ali穿上麥美恩女俠裝束吊威也飛來飛去。而Ali在劇中的主要造型係一個紫黑色bob頭，全身白色工衣，露出白滑纖腰。雖然Ali是一個智能機械人，但卻對陸永有微妙情感，要同飾演女強人的馮盈盈爭仔，首次演男一的陸永都戥Ali慘：「真係離譜，Ali要對我有感情，仲要同人爭我，劇情實在太過離譜。」Ali亦笑言因為演機械人不能有太多表情及情感，卻要對陸永產生感情，真係大挑戰﹗