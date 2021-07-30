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智能愛人｜李佳芯做機械人被摸心口感尷尬 同陸永嘴對嘴呻蝕底

東方新地 - 娛聞

由李佳芯（Ali）主演的無綫劇《智能愛人》將於下周二（8月3日）在翡翠台播放，日前她出席劇集宣傳活動時，提到劇中被人摸胸的戲分，Ali直言覺得好尷尬，又指同陸永有場嘴對嘴的人工呼吸戲，大呻好蝕底！

文：東方新地｜圖：無綫影片截圖

陸永話自己已去到甘草年紀，不求做男一的虛名，因此連兩個女都未知他有份拍攝這部劇集。（圖片來源：無綫影片截圖）
Ali日前以劇中的AI機械人造型同陸永、馮盈盈一齊出席活動接受訪問。（圖片來源：無綫影片截圖）

李佳芯：摸人心口開心好多

李佳芯（Ali）透露在即將開播的《智能愛人》中，會被麥美恩摸胸測心跳，之後她又會摸馮盈盈胸，她笑言發現摸人心口開心好多，而被人摸原來好尷尬，她更指之前從未試過公然被人摸心口，因此到現在仍記得當時被摸的感覺。馮盈盈笑指係自己捉住Ali隻手逼她摸自己心口，來感受自己的心跳，所以完全不覺得尷尬。

李佳芯 智能愛人
Ali嘅處女摸胸戲就咁獻咗畀麥美恩。（圖片來源：無綫影片截圖）
蔣志光都掃李佳芯個胸一下。李佳芯話在劇中被人魚肉，笑言能滿足所有男士對機械人的慾望。
蔣志光都想摸埋一份，不過畀麥美恩阻止咗。Ali話在劇中被人魚肉，笑言能滿足所有男士對機械人嘅慾望。（圖片來源：無綫影片截圖）
而Ali摸盈盈心口嘅戲分，就係馮盈盈自己捉住Ali隻手逼佢摸嘅。（圖片來源：無綫影片截圖）
而Ali摸盈盈心口嘅戲分，就係馮盈盈自己捉住Ali隻手逼佢摸嘅。（圖片來源：無綫影片截圖）

而講到同陸永有嘴對嘴的人工呼吸戲，Ali直指這場已經算係好親密，令她覺得好蝕底！不過首度擔正的陸永就話只係人工呼吸，拯救生命，無感情稱唔上係接吻，所以唔算有艷福。而同馮盈盈的床戲，陸永就話只係得傾偈、喘氣、冚被然後踢被，完全無成人情節。

李佳芯 智能愛人
陸永話自己已去到甘草年紀，不求做男一的虛名，因此連兩個女都未知他有份拍攝這部劇集。（圖片來源：無綫影片截圖）

Ali透露自己在劇中有女僕、美少女、骨妹和地盤工人等造型，相信能迎合觀眾不同口味。而講到《智能愛人》接檔近日收視插水的《刑偵日記》播出，Ali直言因為之前已在收費台播過，所以她對劇集收視只有一半信心，只希望大家看完奧運後，可以順便看看《智能愛人》。

李佳芯在劇中扮埋美少女戰士。
李佳芯在劇中扮埋美少女戰士。（圖片來源：無綫影片截圖）
Ali話希望叨到奧運光增加劇集收視。（圖片來源：無綫影片截圖）
Ali話希望叨到奧運光增加劇集收視。（圖片來源：無綫影片截圖）

回顧李佳芯以古裝造型接受訪問 同陸永談情考起視后？

38歲李佳芯由演邪花轉型專業人士再到演媽媽，最後憑《BB來了》攞埋視后，去年主演的熱播劇《殺手》，一頭爆炸頭加粗眼鏡的師奶仔，一樣令觀眾受落，演技早被肯定，不過最近在新劇《智能愛人》中飾演一名AI機械人，Ali直認被角色考起：「開咗幾日工，我都仲揣摩緊點去演繹得神似，由於係做一個機械人，凡事都以理性、數據、邏輯去思考，唔可以好似人有感情，外在表情唔可以太冷冰冰但又唔可以有過多表情，變得唔似機械人，真係雙重難度。」

Ali在劇中飾演一名服務性的智能機械人，呢日為主人麥明恩吊威也做替身。
Ali在劇中飾演一名服務性的智能機械人，呢日為主人麥明恩吊威也做替身。（圖片來源：無綫影片截圖）
37歲李佳芯新劇演機械人造型曝光 同陸永談情考起視后
又同麥美恩selfie。（圖片來源：無綫影片截圖）

李佳芯新劇同FYY爭仔

Ali直言演機械相當有挑戰性，連造型都百變，去年她為劇集開工，以全新古裝造型拍攝，Ali在劇中為主人麥美恩服務，而麥美恩飾演一名電視台姐仔，因畏高故拍古裝劇時找來由機械人Ali頂替吊高，故Ali穿上麥美恩女俠裝束吊威也飛來飛去。而Ali在劇中的主要造型係一個紫黑色bob頭，全身白色工衣，露出白滑纖腰。雖然Ali是一個智能機械人，但卻對陸永有微妙情感，要同飾演女強人的馮盈盈爭仔，首次演男一的陸永都戥Ali慘：「真係離譜，Ali要對我有感情，仲要同人爭我，劇情實在太過離譜。」Ali亦笑言因為演機械人不能有太多表情及情感，卻要對陸永產生感情，真係大挑戰﹗

37歲李佳芯新劇演機械人造型曝光 同陸永談情考起視后
因麥美恩畏高，故拍古裝劇時找來機械人Ali頂替吊高。（圖片來源：無綫影片截圖）
37歲李佳芯新劇演機械人造型曝光 同陸永談情考起視后
Ali要穿上麥美恩的女俠裝束吊威也飛來飛去。（圖片來源：無綫影片截圖）
Ali直言被新劇角色考起。
Ali直言被新劇角色考起。（圖片來源：無綫影片截圖）
37歲李佳芯新劇演機械人造型曝光 同陸永談情考起視后
機械人Ali又因為送外賣搞到周身污糟邋遢，仲被麥美恩嫌棄。（圖片來源：無綫影片截圖）
機械人Ali因為送外賣搞到周身污糟邋遢，仲被麥美恩嫌棄。
（圖片來源：無綫影片截圖）
Ali呢個機械人造型會露出小纖腰，好吸睛。
Ali呢個機械人造型仲會露出小纖腰，好吸睛。（圖片來源：無綫影片截圖）

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