智能愛人｜李佳芯做機械人被摸心口感尷尬 同陸永嘴對嘴呻蝕底

由李佳芯（Ali）主演的無綫劇《智能愛人》將於下周二（8月3日）在翡翠台播放，日前她出席劇集宣傳活動時，提到劇中被人摸胸的戲分，Ali直言覺得好尷尬，又指同陸永有場嘴對嘴的人工呼吸戲，大呻好蝕底！

文：東方新地｜圖：無綫影片截圖