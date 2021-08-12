智能愛人｜李佳芯秘搬千呎豪宅 傳富豪力追出招冧女神

李佳芯主演的劇集《智能愛人》令無綫跌至谷底的收視，成功回升﹗事業一度因被雪藏而受阻的李佳芯，同時被爆與陳炳銓分手，雙失李佳芯，之前有傳有富豪力追，為博紅顏一笑出盡冧招，近日李佳芯被發現秘密搬豪宅﹗

文：東方新地｜李佳芯IG