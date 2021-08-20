智能愛人｜李佳芯自爆7年情分手真相 原來與結婚有關

李佳芯（Ali）與陳炳銓拍拖7年，可惜最後無疾而終。Ali日前接受傳媒訪問，終開腔首談分手原因，更自爆於2018年勇奪視后，事業如日方中之際，兩人對於婚事的見解有差異導致分手收場。

文：東方新地 ｜圖：李佳芯 IG、陳炳銓IG、新傳媒圖庫、TVB 截圖