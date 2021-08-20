智能愛人｜李佳芯自爆7年情分手真相 原來與結婚有關
文：東方新地 ｜圖：李佳芯 IG、陳炳銓IG、新傳媒圖庫、TVB 截圖
Ali自爆分手真相
38歲李佳芯（Ali）近日擔正演出的無綫劇集《智能愛人》羸盡口碑，收視最高達19點，有網民更看好Ali有機會再爭視后。事業大有起色之際，可惜感情上並不如意，今年初與拍拖7年的陳炳銓分手，感情無疾而終。日前Ali接受傳媒訪問，首度開腔自爆分手真相原來同結婚有關，Ali表示2018年憑《BB來了》奪得視后寶座，事業如日方中之際，是自己最想結婚的時候，所以主動向陳炳銓提出結婚，雖然二人拍拖時都有討論過婚姻話題，可惜當刻因為雙方步伐不一致未能成事，她更直言：「我很想，但他未準備好。」最後分手收場。
拍攝《智能愛人》自我麻醉
Ali表示與陳炳銓未能修成正果大感惋惜，始終7年感情，分手對大家都不是一件容易面對的事，但強調二人仍然是朋友關係。至於分手時間正值拍攝《智能愛人》，Ali當時選擇用工作麻醉自己，將心情完全投入在工作上，到劇集拍完仍未走出情傷一直躲在家。幸好Ali現在已收拾心情，表示：「最差的時間已過去。」
有傳被富豪力追
今年3月李佳芯承認已回復單身，與拍拖7年的陳炳銓降呢成為朋友。李佳芯條件咁好，唔憂冇人追，最近傳出有一名年過40的城中富豪，出錢出力誓要把李佳芯追到手，於去年聖誕節曾宴請大班朋友返豪宅開P，為博李佳芯一笑，仲不惜功本搞咗場大龍鳳……日前李佳芯出席活動回應被城中富豪力追一事，直指對方只是「生意夥伴」！直言近日有找不同人去傾生意上的合作，富豪只是其中一個可能合作的生意夥伴。被問到有無人追，李佳芯亦老實承認有。有傳對方為自己製造浪漫雪景，李佳芯就承認富豪的公司的確有人造雪機，對方有開機製雪景，自己更影自拍留念，但就指未有參加任何Party，二人只屬工作關係。
李佳芯不乏追求者
李佳芯（Ali）與男友陳炳銓拍拖7年，原本於西貢月租4萬元的獨立屋共賦同居，今年初李佳芯突然搬離西貢愛巢，直到今年3月李佳芯終於公開回復單身。據知人靚性格好的李佳芯，即使與陳炳銓拍拖期間，都不乏裙下之臣，但她從來不為所動，用情專一。
富豪為李佳芯製造白色聖誕
最近有傳李佳芯被城中一名年約四十幾歲的富豪力追，對方去年聖誕節在家中舉行慶祝派對，李佳芯當時亦在場，有指該富豪非常大陣仗，租了部人造雪機，在豪宅花園草地上製造了一場浪漫的日本雪景，仲講到明專為冧李佳芯而做。