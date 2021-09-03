智能愛人｜ 監製陳翹英被指一橋兩用 複製ViuTV《理想國》搵好戲男孩演同一AI角色

最近在無綫劇《智能愛人》中，出現了一個AI男孩小智，有眼利觀眾一睇就覺得小朋友似曾相識，原來是兩年前有份參與ViuTV劇集《理想國-苟延殘喘》的小演員徐嘉謙。不過最吊詭是《智能愛人》與《理想國》的劇情非常類同，都是小朋友被虎媽迫到跳樓，最後父母搵個AI囝囝來彌補過失：其實兩劇都是由陳翹英做監製同編審，一橋兩用，夠晒環保。

撰文：東方新地 圖片：無綫截圖、ViuTV截圖