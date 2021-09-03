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智能愛人｜ 監製陳翹英被指一橋兩用 複製ViuTV《理想國》搵好戲男孩演同一AI角色

東方新地 - 娛聞

最近在無綫劇《智能愛人》中，出現了一個AI男孩小智，有眼利觀眾一睇就覺得小朋友似曾相識，原來是兩年前有份參與ViuTV劇集《理想國-苟延殘喘》的小演員徐嘉謙。不過最吊詭是《智能愛人》與《理想國》的劇情非常類同，都是小朋友被虎媽迫到跳樓，最後父母搵個AI囝囝來彌補過失：其實兩劇都是由陳翹英做監製同編審，一橋兩用，夠晒環保。

撰文：東方新地 圖片：無綫截圖、ViuTV截圖

飾演小智的童星徐嘉謙與麥美恩有不少對手戲。（圖片來源：無綫截圖）
飾演小智的童星徐嘉謙與麥美恩有不少對手戲。（圖片來源：無綫截圖）
兩年前在ViuTV的劇集《理想國-苟延殘喘》，吳綺莉飾演小滇員的母親。（圖片來源：ViuTV IG）
兩年前在ViuTV的劇集《理想國-苟延殘喘》，吳綺莉飾演小演員的母親。（圖片來源：ViuTV IG）

《智能愛人》劇情與《理想國》似足9成

以AI為題材的無綫電視劇《智能愛人》第22集中，有一段情節講述媽媽強迫兒子做練習，結果兒子抵受不住壓力跳樓自盡，丈夫為安撫傷心的太太，於是向AI工廠訂製一個同自己個仔一模一樣的AI機械人一齊生活，不過爸爸就好理智，分得清AI同真人，媽媽就好感性，當正個AI係親生仔…有指這段情節與兩年前ViuTV電視劇《理想國-苟延殘喘》如出一轍，兩劇中的「兒子」更由同一小演員徐嘉謙飾演。

《理想國》中虎媽吳綺莉迫囝囝做功課。（圖片來源：ViuTV截圖）
《理想國》中虎媽吳綺莉迫囝囝做功課。（圖片來源：ViuTV截圖）
在《智能愛人》中，葉凱茵飾演小智母親，對兒子的學業非常緊張。（圖片來源：無綫截圖）
在《智能愛人》中，葉凱茵飾演小智母親，對兒子的學業非常緊張。（圖片來源：無綫截圖）
吳綺莉為個仔經常同老公林祖輝鬧交。（圖片來源：ViuTV IG）
吳綺莉為個仔經常同老公林祖輝鬧交。（圖片來源：ViuTV IG）
《智能愛人》中的小智父親由陳嘉輝飾演。（圖片來源：無綫截圖）
《智能愛人》中的小智父親由陳嘉輝飾演。（圖片來源：無綫截圖）

兩劇由同一監製主理

原來《智能愛人》與《理想國》兩劇的監製與編審均是陳翹英，唔止情節一樣，就連小演員都用同一個，陳翹英被指舊橋重用，不過他就否認向自己的舊作《理想國》致敬，而是向80年代電影《人工智能》致敬，因為《人工智能》是第一代AI智能人電影。他更表示除了第30集之外，所有情節都是原創，至於起用同一個小演員徐嘉謙，就是刻意安排，因為陳翹英覺得他好好戲。

小演員徐嘉謙在《智能愛人》中飾演小智，因為被虎媽施壓而跳樓身亡。（圖片來源：無綫截圖）
小演員徐嘉謙在《智能愛人》中飾演小智，因為被虎媽施壓而跳樓身亡。（圖片來源：無綫截圖）
兩年前徐嘉謙在《理想國-苟延殘喘》中已經好有演技。（圖片來源：ViuTV截圖）
兩年前徐嘉謙在《理想國-苟延殘喘》中已經好有演技。（圖片來源：ViuTV截圖）

網民讚小演員演技有進步

同一監製舊橋重用，網民意見不一，有人指他是self-plagiarism(自我抄襲)，不過亦有網民的焦點去了個小演員身上，指他同一個角色演兩次，看得出演技進步不少。

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智能愛人｜ 監製陳翹英被指一橋兩用 複製ViuTV《理想國》搵好戲男孩演同一AI角色
（圖片來源：fb截圖）

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