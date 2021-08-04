智能愛人｜盧宛茵大蔣志光8年做佢阿媽「御用媽媽」曾入紙申請健力士世界記錄
撰文：東方新地 圖片：新傳媒圖片、影片截圖、智能愛人影片截圖
盧宛茵 蔣志光首次母子檔
盧宛茵在無綫新劇飾演男主角陸永的風水師傅嫲嫲，角色性格非常精靈，十分惹笑。今次更是盧宛茵與蔣志光首次合演母子，不過68歲的盧宛茵只比蔣志光年長8年。
盧宛茵大叫拍攝過程好玩
盧宛茵甚為享受做人阿媽，這次拍攝《智能愛人》，她表示拍攝過程非常之好玩，因為不用拍廠景，在旺角的天台屋拍實景，與蔣志光、陸永、李佳芯及麥美恩相處了廿幾日，他們就好似一家人一樣生活，落街買嘢食又方便，仲試過打邊爐。
爆蔣志光同陸永爭女
盧宛茵早前更大爆劇情，表示一家人個個都有感情線，當中蔣志光更與兒子陸永爭奪Ali李佳芯，而她亦會有感情線，不過就賣關子唔肯透露詳情。
盧宛茵入紙申請健力士世界記錄
盧宛茵現年68歲，有「御用阿媽」之稱的她曾飾演過70多個男藝人嘅阿媽，她曾在記招上宣布入紙申請《健力士世界紀錄》，成為劇集中飾演最多藝人阿媽創舉，而楊明就話Madam Lo係眾男星嘅阿媽，連古天樂都做過佢個仔，真係搞笑！Madam Lo仲笑言：「羅樂林『死』咁多次，其實都可以申請！」
《戇夫成龍》、《阿旺新傳》做郭晉安阿媽
盧宛茵喺80年代尾復出之後，就一直開始做「媽媽級」嘅角色。2002年嘅《戇夫成龍》同2005年嘅《阿旺新傳》，盧宛茵都係飾演阿旺嘅媽媽！實際上盧宛茵係1953年出世，今年68歲，比起今年56歲嘅郭晉安，只係大11年⋯⋯ 差距唔算好誇張，但係都係生唔出咁大個仔啦！
2002年嘅《戇夫成龍》。
2005年嘅《阿旺新傳》。
《鐵探》演活腦退化症慈母
Madam Lo之前在不少TVB劇集中，都是飾演媽媽或奶奶角色的常見人物！在三年前的大台重頭劇《鐵探》中，她飾演與患有腦退化症的嫻姐，同在獄中的兒子Bingo（姜皓文飾）相認一幕最為深刻，亦感動不少觀眾！
《缺宅男女》演慈母
唔少人話盧宛茵最出色一套劇係2012年《缺宅男女》演廿四孝慈母張美玲，28集猝死一幕令唔少觀眾感動落淚。除了演媽咪，盧宛茵演惡外母、惡奶奶也一樣咁掂，好似《BB來了》演活刻薄惡奶奶，因為性格刻薄難相處，間接令徐榮同前妻離婚，又令Ali同黎諾懿成日因為佢而嘈交！
90年《賭聖》經典砧板胸
周星馳《賭聖》絕對係盧宛茵電影代表作，片中係嫁唔出嘅賣剩蔗，一幕Madam Lo趁星爺令達哥「三叔上身」先天性失控，扯開衫領晒砧板胸色誘對方，惜白費心機，場面夠晒經典。
94年《豪門插班生》扮龔如心
盧宛茵在87年重返無綫，喺呢套以嬉笑怒罵手法揭示上流社會眾生相嘅劇集嫁俾地產集團老闆梁家仁，不時以孖辮look示人，一睇就知佢扮華懋「小甜甜」龔如心，造型維肖維妙。
盧宛茵66歲圓歌手夢 曾於麥花臣開騷
其實Madam Lo盧宛茵除了演技了得，早前Madam在TVB的歌唱節目《流行經典五十年》中，曾經客串唱過一首經典英文歌《It’s A Sin To Tell A Lie》，被人發現她原來唱歌了得；網民經常說Madam Lo＝衛蘭，現在除了樣子相似外，唱歌實力也是相似了！