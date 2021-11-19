智齒｜與林家棟首碰頭即開打 劉雅瑟表現超卓有望問鼎金像影后

鄭保瑞執導電影《智齒》齊集金像影帝林家棟、 《麥路人》金像提名女星劉雅瑟及金馬提名男星李淳等共同演出。林家棟在電影中全力報復，將險些斷送其愛妻生命的劉雅瑟追打，以洩心頭之恨，沒想到雅瑟的角色為表歉意，甘願被打，以表贖罪之心。

資料提供：英皇電影