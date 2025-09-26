暴風圈｜全智賢姜棟元5分鐘肉搏惹負評 網民批不合理：睇到搲頭

由女神全智賢與男神姜棟元主演的Disney+新劇《暴風圈》，開播以來話題不斷，最新集數中一幕長達5分鐘的激烈床戲更是引爆全網討論！原以為會是讓粉絲臉紅心跳的撒糖時刻，沒想到卻引來大量負評，觀眾紛紛表示劇情不合邏輯，看得一頭霧水。究竟這場末日戀人般的激情戲碼為何會點燃觀眾怒火？