暴風圈｜全智賢姜棟元5分鐘肉搏惹負評 網民批不合理：睇到搲頭
全智賢姜棟元上演「末日肉搏戰」
在《暴風圈》第6集開頭，劇情上演了極具衝擊性的一幕。飾演外交官的全智賢，在遭受丈夫外遇的沉重打擊後，身心俱疲，最終在一直默默守護她的保鑣姜棟元身上找到了慰藉。兩人上演了一場長達5分鐘的床上肉搏戲，畫面中姜棟元大方展露苦練已久的結實胸膛，與全智賢激情擁吻，當中更穿插著兩人相識相戀的片段，製作團隊意圖營造出亂世中淒美又浪漫的末日情侶氛圍，飛機大炮核戰危機，一邊是韓國女神獻出罕有大尺度的激情肉搏。
劇迷睇到搲頭狠批劇情不合理
對於這段突如其來的床戲，大批劇迷表示完全無法理解，網上湧現大量批評聲音。有網民狠批： 「成本高但冇talking point 的韓劇，全智賢全劇毫無笑容，再加上木獨亦毫無笑容的男主角，怎會在危險時刻仍會慾火高漲？」不少人也表示看得滿頭問號：「搲曬頭，點解無啦啦要加這段劇情」、「韓劇自從加入美資，啲劇情開始變得不倫不類，又想保持本土元素，但又要迎合外國口味。」更有觀眾直言：「覺得有點突然為什麼保鑣和總統候選人會突然愛上彼此??? 我是錯過什麼嗎?女主角不是還在喪夫之痛嗎？」
《暴風圈》被劇迷診斷患上「大製作癌」
這場精心設計的激情戲並未獲得觀眾認可，更有深度分析指出，這部劇集是「大製作癌」的晚期病例。所謂「大製作癌」，指的是作品擁有天價預算和星光熠熠的卡司，劇本卻空洞乏力，缺乏靈魂。這種情況並非首次出現，評論將其與Netflix的《京城怪物》相提並論，直指兩者都犯了同樣的毛病：過度專注於華麗的場面與明星光環，卻徹底掏空了故事最核心的情感連結，最終失去了觀眾的共鳴與信任。
700億天價製作費花在哪？！
《暴風圈》的製作預算高達700億韓元，不僅是Disney+史上最昂貴的韓劇，預算更是現象級神劇《屍戰朝鮮》的兩倍。然而，高昂的投資並未換來高品質的口碑。有分析認為，製作團隊的目標從一開始就出現偏差，巨額資金可能並非用於打磨一個動人故事，而是為了製作一部能讓國際影評人和串流平台數據「買單」的華麗包裝，過度追求鏡頭美學與動作設計，卻忽略了觀眾最在乎的敘事骨架與角色生命力。
暴風圈更新時間
《暴風圈》每週三於Disney+平台固定更新兩集，最後兩集大結局將於10月1日更新。