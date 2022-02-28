曬ya馬拉moi｜張慧儀爆當年蘇永康口花花結緣 蘇康：我其實好尊敬你﹗

由張慧儀、廖子妤主持的香港開電視節目《曬ya馬拉moi》，於今、明晚上10時30分播映最後兩集，張慧儀邀請了蘇永康擔任壓軸嘉賓，並親自下廚炮製馬拉菜款待對方。張慧儀和蘇永康除大談相識淵源外，蘇永康更在鏡頭前向張慧儀致敬，大讚她無私地為養子付出，要向對方好好學習這份愛。