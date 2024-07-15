書展寫真2024 三大女神性感相逐個睇 「偽港產AV女優」再戰寫真圈
3大女神性感寫真逐個睇：
1 | 袁晴晴豁出去全裸出鏡影寫真
曾參與《全民造星3》的33歲女藝人袁晴晴（CoCo）入行以來有唔少爭議性話題，包括涉及刑事案件、粉絲公開求婚等。袁晴晴早前特地前往韓國進行拍攝首本寫真散文集《愛•晴 Love Princess C》，仲講明全裸上陣拍攝，挑戰性感尺度！
網民頂唔順：宮雪花姨姨嘅級數
唔少網民見到袁晴晴咁進擊嘅行為，對她的外表作出批評，都表示好重口味！「佢宮雪花姨姨嘅級數」、「睇咗要洗眼」、「真係有人想睇?」、「夜晚唔好嚇人」、「33定53呀」。
2 | 24歲前兒童節目主持邱晴首推寫真集
現24歲的邱晴（Mandy）是2017年的落選港姐，亦是前TVB兒童節目主持，2021年離巢後她轉型做KOL，近日更推出足有15個性感造型的處女寫真集，大玩男友視角的溫泉旅行初體驗！今年夏天，邱晴去到惠州度假村拍攝了她的首本寫真集，挑戰超過15種不同的造型，從火辣到青春甜美，甚至重現兒童繪畫導師的形象，且全都由最親密的「男友視覺」出發，展現出邱晴最真摯的情感和最自然的表情。
節食＋做瑜伽狂搣20磅 大騷Fit爆身型
向來有肉地的邱晴，在拍攝前不惜進行了兩周的地獄式減肥，不僅每日要飲3杯齋啡去水腫，更只能食3隻烚蛋，結果由原本140磅的體重，減去足足20多磅，加上密密做瑜伽操練線條，令她成功在寫真集中展現出Fit到漏的身型！
曾獲選為「落選港姐冠軍」
邱晴曾在年僅17歲時參選香港小姐，獲封「嫩版李珊珊」之名，並晉身十強，雖然最終僅差一票未能躋身五強，但她在賽後直播中獲得了「落選港姐冠軍」的稱號，並自此加入TVB，在讀完藝員訓練班，先後主持了《Think Big天地》和《美女廚房》等節目。
3 |27歲麥紫莉搣甩30磅贅肉再出寫真
現年麥紫莉（Chili）的自2017年被踢爆沒有到日本拍AV後，一直少於出現於公開場合，直到7年後再次推出寫真，今次Chili搣甩30磅贅肉，以魔鬼身材復出，推出《Chili Flavor》。
曾經講大話宣稱赴日本拍AV
麥紫莉在2017年曾高調宣布會到日本拍AV，隨即一夜爆紅，job接job賺到笑。不過每當被問及拍AV的詳情，Chili總係顧左右而言他，從來都冇透露過實際情況。直到當年9月，Chili先承認拍AV一事係老作，自己係唔會拍AV的！
據知Chili的經理人公司其實係一間未有註冊的公司，聲稱Chili會拍AV都只係宣傳策略，而該公司近日出現財困，Chili已經與該公司正式解約。Chili接受媒體訪問時坦承鬆一口氣，因為一直以來都好驚被拆穿，答所有問題都係講大話，其實所以與性、AV有關的問題佢根本唔想答。