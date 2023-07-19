書展2023寫真︱7大女神攻書展掀混戰！翻版林明禎最性感 梁凱寧都加入戰團

書展2023寫真︱今年書展將於7月19日至7月25日於香港會展中心舉行。一如既往，不少女藝人都在書展期間推出新書或寫真集。先為大家盤點7位女神，包括「翻版林明禎」Miko Wong、嘉盈等性感女神，就連黃翠如和前主播梁凱寧都有份加入戰團！