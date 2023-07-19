書展2023寫真︱7大女神攻書展掀混戰！翻版林明禎最性感 梁凱寧都加入戰團
書展2023寫真︱7大女神攻書展掀混戰！
書展2023寫真︱1.「翻版林明禎」Miko Wong 30個不同造型超性感
來自馬來西亞、被譽為「翻版林明禎」的大馬女神Miko Wong（黃潔琪）推出第二本個人寫真集《Miko・琪幻日記》。是次寫真集記錄自己由女孩成長為輕熟女生的過程，走訪大馬、台灣及香港三地取景，當中不乏居家服、水着及內衣照，更有讓人心跳加速、誘惑度MAX的濕身、黑絲及爆乳LOOK，近30個不同造型，挑戰Fans們的小心臟！
書展2023寫真︱2.嘉盈首本圖文並茂散文集 80年代造型搶先睇
YouTuber嘉盈由「MK妹」KOL開始做起，憑真性情及轉數快愈來愈能上大台，今年於書展更推出「圖文並茂散文集」《Kaying’s Wordings》。不過今次嘉盈收起性感，轉行文青路線，親筆紀錄下自己日常生活。嘉盈今次出書仲建議大家買三本：「大家有興趣的話，可以購入一本作留念，一本送給朋友作抽獎的整蠱禮物，一本放在書架充道具，當然如果你喜歡我在另一個記錄生活帳戶的散文，這本書則是一個更深入的延伸和更直接的對話。」
書展2023寫真︱3.「小薯茄」阿冰推日系寫真 肉地貼身小背心look最吸睛
「小薯茄」女神阿冰首次推出寫真集《Blue Blue Blue》，是次選了北海道取景，其中身穿小背心的造型最為吸睛。對於今次首次推出寫真集，阿冰表示：「我覺得Woody 的作品好唯美，當我收到《Blue Blue Blue》的製成品後，感覺是輕鬆愉快，希望讀者看完都可以有同樣的感受。《Blue Blue Blue》記錄了26歲的我，入面寫的文字是我埋藏心底的說話，想藉著這本寫真集同大家分享我的小宇宙。」
書展2023寫真︱4.歌手施匡翹新書加CD相集 純真可愛樣樣有
歌手施匡翹今年首次推出新書加CD相集《Ztory》。平時在社交平台經常以性感造型示人的施匡翹，今次在新書中，除了親筆撰寫所有書中文字，更以8大造型示人，純真可愛、性感造型樣樣有。施匡翹向傳媒表示希望能夠透過新書，令大眾了解真實的自己，希望能夠分享自己最真實的一面。
書展2023寫真︱5.最索前主播梁凱寧 探索女神內心世界
30歲的前新聞小花梁凱寧（Maggie）樣貌身材兼備，向來是網民熱捧的對象，早前更成功取得言語語言病理理學碩士學位，成為言語治療師。梁凱寧於今年書展推出《三十而立——由新聞主播，到成為言語治療師》，記錄了自己由一個無心向學的中學生到成為女主播，再轉型成為言語治療師的心路歷程。
書展2023寫真︱6.黃翠如加入戰團 記錄12年旅遊經歷
41歲黃翠如今年推出籌備多年的遊記《在地球上遇上天使》，雖然沒有露胸賣性感，不過就賣感性靠文筆取勝。黃翠如於社交平台為自己新書賣廣告，並寫道：「說文筆，太多人文字功力比我出色，但我感恩，10多年的旅遊經歷，一直寫在旅遊日記的故事，可以在這一刻，變成書本，給自己給大家一個記錄。感激在各地認識的每一個人，是你們給了我無數感動故事。願您喜歡這個小作品。」
書展2023寫真︱7.性感網台主持趙凱明 大玩制服誘惑
擁有傲人上圍的28歲模特兒趙凱明（Chilli），曾擔任網台主持及客串電視劇演出，今次於書展推出首本個人寫真集《讓你明白》，不但有兩款性感比堅尼造型，仲大玩賭后、啤酒妹等多個性感造型。Chilli今次遠赴台灣取景，在拍攝期間更曾經被台灣男生偷拍，非常驚險。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！