TVB主播曹嘉詠獲讚「正過林婷婷」 由記者升呢主播1年被質疑愈做愈靚

TVB主播曹嘉詠（Joyce）自2018年加入無綫，但一直都是做採訪記者，直到去年接替離巢的吳煒茵，才升呢擔任新聞節目《時事中國》主播，近日有網民就分享了多張她穿著貼身衫出鏡報新聞時的截圖，指她「冇見一排，強勢回歸」，引來網民大讚她「正過林婷婷」！