曹嘉詠

TVB主播曹嘉詠獲讚「正過林婷婷」 由記者升呢主播1年被質疑愈做愈靚

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TVB主播曹嘉詠（Joyce）自2018年加入無綫，但一直都是做採訪記者，直到去年接替離巢的吳煒茵，才升呢擔任新聞節目《時事中國》主播，近日有網民就分享了多張她穿著貼身衫出鏡報新聞時的截圖，指她「冇見一排，強勢回歸」，引來網民大讚她「正過林婷婷」！

曹嘉詠 曹嘉詠Joyce）已入無綫五年，去年開始升呢做主播。
曹嘉詠（Joyce）已入無綫五年，去年開始升呢做主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
曹嘉詠 林婷婷 有網民指林婷婷最近圓潤咗唔少，但睇佢打後翻身手依然好輕盈！
有網民話曹嘉詠「正過林婷婷」！（圖片來源：無綫新聞截圖）

曹嘉詠 貼身打扮突顯澎湃曲線

出po的網民指：「冇見一排的Joyce，最近又再強勢回歸！」並貼出多張曹嘉詠報新聞時的截圖，相中她穿著貼身衫出鏡，突顯出一身澎湃曲線，引來網民搞笑大讚：「真心正，best of the best女記者，正過林婷婷，人唔讚狗都吠吠嗰隻，post多d相！」

曹嘉詠 網民指曹嘉詠「強勢回歸」。
網民指曹嘉詠「強勢回歸」。（圖片來源：無綫新聞截圖）
曹嘉詠 又上載佢嘅西裝Look。
又上載佢嘅西裝Look。（圖片來源：無綫新聞截圖）
曹嘉詠 澎湃到幾乎逼爆衫！
澎湃到幾乎逼爆衫！（圖片來源：無綫新聞截圖）

被質疑整容升Cup

有網民為曹嘉詠改花名叫「嘈交詠」，但有網民就大讚她是一個「好斯文及把聲好溫柔的美女」，有網民就指她初做記者時樣貌身形都與現在相差甚遠，質疑她：「依家靚咗又索咗，係咪整過容？」、「升咗cup」、「變咗Double May」等等，但亦有網民指她只是剪短了頭髮，以及化妝不同，才會變得更加靚。

曹嘉詠 2018年初入無綫做記者時嘅曹嘉詠。
2018年初入無綫做記者時嘅曹嘉詠。（圖片來源：無綫新聞截圖）
曹嘉詠 2019年曹嘉詠已轉髮型。
2019年曹嘉詠已轉髮型。（圖片來源：無綫新聞截圖）
曹嘉詠 到去年1月，曹嘉詠開始升呢做主播，經常令網民錯重點，只留意到佢身前嘅無線咪。
到去年1月，曹嘉詠開始升呢做主播，經常令網民錯重點，只留意到佢身前嘅無線咪。（圖片來源：無綫新聞截圖）（圖片來源：無綫新聞截圖）
曹嘉詠 網民仲留意到曹嘉詠最近剪短咗頭髮，但就話佢短髮Look師奶味較重！
網民仲留意到曹嘉詠最近剪短咗頭髮，但就話佢短髮Look師奶味較重！（圖片來源：無綫新聞截圖）

前主播吳煒茵被指似兵馬俑

《中國新聞》在今年5月改名為《時事中國》，前主播吳煒茵早前曾在IG重溫以前主持《中國新聞》時的回憶，並分享接替她工作的曹嘉詠截圖，搞笑指：「聽講有人話我係兵馬俑級數。」並Hashtag主播彭建樺，引來網民比較吳煒茵和曹嘉詠的身形，不過兩人私下其實好老友，不時會相約聚會。

曹嘉詠 前主播吳煒茵早前貼出與曹嘉詠嘅新舊主播對比圖。
前主播吳煒茵早前貼出與曹嘉詠嘅新舊主播對比圖。（圖片來源：IG@viviannwy）
曹嘉詠 兩人經常相約聚會。
兩人經常相約聚會。（圖片來源：IG@viviannwy）
曹嘉詠 私下好老友。
私下好老友。（圖片來源：IG@viviannwy）

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撰文：東方新地圖片來源：無綫新聞截圖、IG@viviannwy

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