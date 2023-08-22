TVB主播曹嘉詠獲讚「正過林婷婷」 由記者升呢主播1年被質疑愈做愈靚
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TVB主播曹嘉詠（Joyce）自2018年加入無綫，但一直都是做採訪記者，直到去年接替離巢的吳煒茵，才升呢擔任新聞節目《時事中國》主播，近日有網民就分享了多張她穿著貼身衫出鏡報新聞時的截圖，指她「冇見一排，強勢回歸」，引來網民大讚她「正過林婷婷」！
曹嘉詠 貼身打扮突顯澎湃曲線
出po的網民指：「冇見一排的Joyce，最近又再強勢回歸！」並貼出多張曹嘉詠報新聞時的截圖，相中她穿著貼身衫出鏡，突顯出一身澎湃曲線，引來網民搞笑大讚：「真心正，best of the best女記者，正過林婷婷，人唔讚狗都吠吠嗰隻，post多d相！」
被質疑整容升Cup
有網民為曹嘉詠改花名叫「嘈交詠」，但有網民就大讚她是一個「好斯文及把聲好溫柔的美女」，有網民就指她初做記者時樣貌身形都與現在相差甚遠，質疑她：「依家靚咗又索咗，係咪整過容？」、「升咗cup」、「變咗Double May」等等，但亦有網民指她只是剪短了頭髮，以及化妝不同，才會變得更加靚。
前主播吳煒茵被指似兵馬俑
《中國新聞》在今年5月改名為《時事中國》，前主播吳煒茵早前曾在IG重溫以前主持《中國新聞》時的回憶，並分享接替她工作的曹嘉詠截圖，搞笑指：「聽講有人話我係兵馬俑級數。」並Hashtag主播彭建樺，引來網民比較吳煒茵和曹嘉詠的身形，不過兩人私下其實好老友，不時會相約聚會。
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撰文：東方新地圖片來源：無綫新聞截圖、IG@viviannwy