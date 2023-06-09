曹敏莉

曹敏莉大女近照曝光顏值不輸母親 讀國際學校學費高達24萬

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前港姐冠軍曹敏莉在2010年結婚後，逐漸淡出娛樂圈，專注照顧三名子女。日前，曹敏莉大女Dora六年級畢業，曹敏莉一家五口齊齊到場祝賀，從照片中可見曹敏莉大女眼大大笑容甜美，顏值絕對不輸母親！

曹敏莉大女小學畢業 顏值不輸母親

曹敏莉早前大女Dora小學畢業，曹敏莉一家五口齊齊到場祝賀。曹敏莉在社交平台亦上傳了三人的合照，從合照中可見曹敏莉大女年紀細細已經非常有氣質，身高高挑笑容甜美，顏值絕對不輸港姐媽媽。曹敏莉三位小朋友現正就讀漢基國際學校，學費每年更高達24萬港幣一位，光是三名子女的學費已經高達75萬港幣，認真富貴！

曹敏莉 曹敏莉大女Dora小學畢業，曹敏莉與老公一齊到場祝賀，相當溫馨。
曹敏莉大女Dora小學畢業，曹敏莉與老公一齊到場祝賀，相當溫馨。（圖片來源：[email protected]
曹敏莉 曹敏莉大女年紀細細已經同媽媽差唔多高！
曹敏莉大女年紀細細已經同媽媽差唔多高！（圖片來源：[email protected]
曹敏莉 笑容非常甜美
笑容非常甜美（圖片來源：[email protected]
曹敏莉 身材高挑！
身材高挑！（圖片來源：[email protected]
曹敏莉 曹敏莉大女所就讀的漢基國際學校，學費每年更高達24萬港幣一位。光是三名子女的學費已經高達75萬港幣，認真富貴！
曹敏莉三位小朋友都就讀漢基國際學校，學費每年更高達24萬港幣一位，光是三名子女的學費已經高達75萬港幣。（圖片來源：[email protected]

41歲曹敏莉六年抱三 大曬Deep V性感身材

今年41歲的曹敏莉保養得宜，不論是外表還是身材依然狀態大勇，早前她便在社交平台分享到馬爾代夫度假的照片，曬出多張身穿Deep V泳衣的自拍性感照。雖然曹敏莉已經育有三名子女，但身材依然十分苗條，充滿少女感！

曹敏莉 曹敏莉曬出多張身穿Deep V泳衣
曹敏莉曬出多張身穿Deep V泳衣（圖片來源：小紅書@1007768060）
曹敏莉 少女味十足。
少女味十足。（圖片來源：小紅書@1007768060）
曹敏莉 身材keep得非常好！
身材keep得非常好！（圖片來源：小紅書@1007768060）

「五料冠軍」港姐出身 婚後專心相夫教子

曹敏莉於2003年參選香港小姐，由頭帶到尾最終勇奪冠軍及「國際親善小姐」、「鑽石肌膚獎」、「芙蓉美態獎」及「完美組合獎（百變伊人組）」，成為「五料冠軍」港姐，後來跟大台簽約不時出演不同的劇集。直到2010年與老公婚後，她漸漸淡出娛圈，專心相夫教子。

曹敏莉 圖片來源：YouTube@TVB USA Official
曹敏莉是2003年香港小姐冠軍（圖片來源：[email protected] USA Official）
曹敏莉 圖片來源：YouTube@TVB USA Official
參選時由頭帶到尾（圖片來源：[email protected] USA Official）
曹敏莉 圖片來源：YouTube@TVB USA Official
同宜家冇乜分別。（圖片來源：[email protected] USA Official）

曹敏莉凍齡有術零走樣

雖然淡出演藝圈，但曹敏莉（Mandy）都會經常於個人社交平台分享日常生活，相片可見她與當年參選香港小姐時完全沒有分別，凍齡美女零走樣。她更大方上傳自己的素顏照，網民們都大讚：「不愧為港姐冠軍呀」、「最美的靚媽」。

曹敏莉 完全睇唔出已經係有三個小朋友嘅媽媽。
完全睇唔出已經係有三個小朋友嘅媽媽。（圖片來源：[email protected]
曹敏莉 圖片來源：Instagram@chomandylee
平時熱愛瑜伽keep fit。（圖片來源：[email protected]

曹敏莉一家五口的溫馨家庭 複式豪宅意外曝光

曹敏莉（Mandy）婚後，為老公生下1女2子，分別於2011、2013及2016年誕下大女Dora、二子Marco和幼子Leo，一家五口相當溫馨。早前幼子Leo五歲生日，曹敏莉（Mandy）於社交平台貼出相片，相片中意外曝光30坪半山豪宅，豪宅可觀賞到維港的美景，子女們更可在客廳野餐，搭帳篷，家中裝潢引起網民關注。

曹敏莉
（圖片來源：[email protected]
曹敏莉 圖片來源：Instagram@chomandylee
樓底非常高。（圖片來源：[email protected]
曹敏莉 圖片來源：Instagram@chomandylee
客廳極度寬敞。（圖片來源：[email protected]
曹敏莉 圖片來源：Instagram@chomandylee
佈設間隔都非常有格調。（圖片來源：[email protected]
曹敏莉 圖片來源：Instagram@chomandylee
（圖片來源：[email protected]

曹敏莉豪宅內部裝修

曹敏莉現居於半山的複式豪宅 ，豪宅以白色為主及使用木系家具，同時擺放了許多綠色植物，使整個家都充滿溫暖又舒適的感覺。對正中環中心商業地帶，觀賞到維港的景觀。

曹敏莉 圖片來源：Instagram@chomandylee
豪宅對正中環中心商業地帶，觀賞到維港的景觀。（圖片來源：[email protected]

從相片可見曹敏莉的複式豪宅樓底非常高，整間屋子的空間相當寬闊，其中一間房面看山景亦放置了一部木色鋼琴，旁邊有一張梳化，相當令人羨慕。

曹敏莉 圖片來源：Instagram@chomandylee
（圖片來源：[email protected]
曹敏莉 圖片來源：Instagram@chomandylee
（圖片來源：[email protected]

曹敏莉老公張家傑眼光獨到

曹敏莉的老公張家傑是坐擁億萬身家的金融才俊，相當擅於投資，擁有君臨天下及凱旋門等豪宅。去年張家傑以2300萬售出君臨天下2房的單位，淨賺738萬。

曹敏莉 圖片來源：Instagram@chomandylee
兩人結婚多年依然非常恩愛。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] USA Official、[email protected]、小紅書

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