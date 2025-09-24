颱風樺加沙｜曹敏莉半山千呎豪宅失守！窗台滲水勁狼狽 用2物即搞掂
超強颱風樺加沙襲港，全城戒備，就連2003年港姐冠軍曹敏莉（Mandy）的半山千呎豪宅亦告失守！她日前在社交平台分享家中窗台嚴重滲水的狼狽畫面，即使出動毛巾圍堵，雨水依然不斷湧入，需要用水盆應急。究竟這間能飽覽維港景色的豪宅，漏水情況有多嚴重？
曹敏莉IG直擊豪宅漏水慘況
颱風樺加沙威力驚人，狂風暴雨下不少住宅都出現問題。前港姐冠軍曹敏莉亦在個人Instagram的限時動態上載短片，直擊家中窗台的漏水情況。從畫面可見，雨水正從窗邊的縫隙不斷滲入，儘管她已用厚厚的毛巾塞實縫隙，但水滴依然持續落下，下方更要擺放一個膠盆接水，情況顯得相當狼狽，與平時分享的奢華生活形成強烈對比。
分享半山豪宅奢華內貌
曹敏莉自2010年嫁給金融才俊張家傑後便淡出幕前，專心相夫教子。一家五口現居於半山的複式豪宅，單位面積超過1,000呎，內部裝修以簡約白色為主調，樓底極高，空間感十足。從她過往分享的生活照可見，客飯廳相當闊落，足以讓一家人玩室內野餐甚至搭帳篷，最令人羨慕的是單位擁有無敵景觀，能夠將中環商業區及維港海景盡收眼底。
曹敏莉子女就讀頂級國際學校
作為2003年的「五料冠軍」港姐，曹敏莉婚後生活富貴，對三名子女的教育亦不遺餘力。據悉，大女Dora、二子Marco及幼子Leo均就讀於漢基國際學校，該校是本港頂尖的國際學校之一，學生多為城中名人或高官後代，例如劉鑾雄的子女劉鳴煒、徐子淇與李家誠的子女等都是校友，可見其家庭背景非凡，生活無憂。
