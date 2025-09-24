颱風樺加沙｜曹敏莉半山千呎豪宅失守！窗台滲水勁狼狽 用2物即搞掂

超強颱風樺加沙襲港，全城戒備，就連2003年港姐冠軍曹敏莉（Mandy）的半山千呎豪宅亦告失守！她日前在社交平台分享家中窗台嚴重滲水的狼狽畫面，即使出動毛巾圍堵，雨水依然不斷湧入，需要用水盆應急。究竟這間能飽覽維港景色的豪宅，漏水情況有多嚴重？