曹敏莉婚後六年抱三相夫教子 40歲淡出幕前近況曝光大秀泳照

曹敏莉（Mandy）是2003年參選香港小姐冠軍，參選時由頭帶到尾最終勇奪冠軍及「國際親善小姐」、「鑽石肌膚獎」、「芙蓉美態獎」及「完美組合獎（百變伊人組）」，成為「五料冠軍」港姐，後來跟大台簽約不時出演不同的劇集。直到2010年與老公婚後，她漸漸淡出娛圈，專心相夫教子。日前，曹敏莉在個人社交平台大秀到新加坡旅行照，不少網民看到後都大讚她保養得宜。