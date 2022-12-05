曹敏莉婚後六年抱三相夫教子 40歲淡出幕前近況曝光大秀泳照
曹敏莉與老公結婚後淡出 40歲曬素顏相零走樣
今年40歲的曹敏莉保養得宜，不論是外表還是身材依然狀態大勇，早前她便在Instagram分享在新加坡的旅遊照，曬出多張在酒店游池旁自拍的性感照，好身材盡現，讓不少網友激讚，素顏依然有少女味，而且生完3個小孩身材依然十分苗條！
2003年「五料冠軍」曹敏莉（Mandy）自跟TVB約滿後，甚少於電視上看到她的蹤影。到了2010年嫁給坐擁億萬身家的金融才俊張家傑，婚後淡出演藝圈專心相夫教子，二人育有1女2子。
雖然淡出演藝圈，但曹敏莉（Mandy）都會經常於個人社交平台分享日常生活，相片可見她與當年參選香港小姐時完全沒有分別，凍齡美女零走樣。她更大方上傳自己的素顏照，網民們都大讚：「不愧為港姐冠軍呀」、「最美的靚媽」。
曹敏莉與老公從相識到相知到結婚
曹敏莉（Mandy）奪下冠軍後，與TVB簽下合約不夠一年，就跟公司請假一年。前住美國紐約修讀珠寶鑑證課程，讀書期間認識了現任老公張家傑，不過二人曾經歷分手，之後Mandy先後跟黃長興及于文鳳的哥哥于樹基傳出緋聞。最終Mandy被老公打動，張家傑於相識之地以3卡巨鑽向曹敏莉求婚，使二人走進婚姻殿堂。
曹敏莉一家五口的溫馨家庭 複式豪宅意外曝光
曹敏莉（Mandy）婚後，為老公生下1女2子，分別於2011、2013及2016年誕下大女Dora、二子Marco和幼子Leo，一家五口相當溫馨。直到今年曹敏莉「出山」擔任港姐導師。
近日幼子Leo五歲生日，曹敏莉（Mandy）於社交平台貼出相片，相片中意外曝光30坪半山豪宅，豪宅可觀賞到維港的美景，子女們更可在客廳野餐，搭帳篷，家中裝潢引起網民關注。
曹敏莉豪宅內部裝修
曹敏莉現居於半山的複式豪宅 ，豪宅以白色為主及使用木系家具，同時擺放了許多綠色植物，使整個家都充滿溫暖又舒適的感覺。對正中環中心商業地帶，觀賞到維港的景觀。
從相片可見曹敏莉的複式豪宅樓底非常高，整間屋子的空間相當寬闊，其中一間房面看山景亦放置了一部木色鋼琴，旁邊有一張梳化，相當令人羨慕。
曹敏莉老公張家傑眼光獨到
曹敏莉的老公張家傑是坐擁億萬身家的金融才俊，相當擅於投資，擁有君臨天下及凱旋門等豪宅。去年張家傑以2300萬售出君臨天下2房的單位，淨賺738萬。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！