曹格死性不改毀14年婚姻 拉鋸多月終與太太吳速玲同發離婚聲明
在婚姻的後半段，彼此常帶着無法理解對方的態度生活
曹格與太太交代離婚原因
曹格多年來不改壞習慣，性格衝動酒後多次鬧事，身為其另一半的吳速玲近年終於忍無可忍，夫婦二人屢傳婚變。經過連月的拉鋸，今日（26日）曹格同吳速玲一齊在社交網發文正式宣布離婚：「這一路走來擁有許多美好的片段，在婚姻的後半段，彼此常帶着無法理解對方的態度生活，這樣的方式讓我們開始思考，沒有誰對誰錯，這段婚姻我們一起努力過，14年在彼此人生的經歷終是無法抹滅的，最後我們選擇結束婚姻關係，讓彼此回到最初的位置。」
共同照顧一對仔女
在離婚聲明中，曹格與吳速玲表示二人是和平分開，並且會共同照顧一對仔女Joe及Grace，不過近月曹格多次在社交網發洩不穩情緒，他曾經留言「被拋棄了。生活過得最艱難的人，往往是最需要愛的人。」「我走不是因為不愛你，是因為我太愛你。」看來曹格根本不想離婚。
演唱會上承認做錯事
近月受到離婚困擾的曹格，剛於本月13日在馬來西亞舉行《Crazy for LIVE》演唱會，他在社交網自爆在綵排期間數度落淚，「這兩年我流的眼淚一點也不少，現在已經勇敢起來，不再流淚了！」在演唱會上又公開剖白：「好的痛會讓人變得更強。」曹格更自認不是一個好的偶像「會做錯事但不會做壞事。」不諱言說人生就像一場戲，有悲歡離合，叫大家一定要好好珍惜身邊的人。
吳速玲：我不出聲不代表我默認這一切
對於曹格連環發文宣洩不滿，吳速玲亦曾發文回應，當中「 我不出聲不代表我默認這一切，這多年來我承受的已經超過我的負荷。」來表示她已經忍無可忍，吳速玲更表示看到一篇文章寫道：「面對不好的關係，我們其實可以選擇離開。」因而有感而發，曹格亦轉貼吳速玲這篇帖文回應：「非常認同，但跟愛沒甚麼關係了…好像。」
曹格情緒失控瘋狂出po
曹格近月不停在社交網發功，曾「突襲」 一次過連續出七篇帖文透露自己近況，留言：「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」之後又連環留下：「我變壞了」、「我變很壞了」等訊息，後又極速刪post，之後又再發文說：「我就是愛我老婆。隨便攻擊。mutha cocker！」隨後又寫：「我在台北。她呢？」似乎愈來愈控制唔到自己。
曹格：沒有人願意提供幫助
上月某日凌晨3點，曹格再用英文表示：「If I break down.Please forgive me.I can’t help myself.And nobody is willing to help.No alcohol. No medications. No drugs.Just me myself and I.Obviously no love（如果我崩潰了。請原諒我。我無能為力。而且沒有人願意提供幫助。無酒精。無藥物。無毒品。只有我，我自己和我。明顯沒有愛）」曹格的情緒和精神狀態的確令人憂心，而他亦曾公開表示今年8、9月是人生中最痛苦的時刻，因為疫情期間痛失4位摯友和家人，導致憂鬱症和焦慮症復發。
宣告飛往新加坡
之後曹格表示自己只是「隨便寫一些」，到近中午時份，他又興奮表示要飛往新加坡，並上載了一張抱狗照，自勉說：「一切都會好的。 所有一切都會好。」又說：「我會OK。」而其經理人回應傳媒查問時，就表示藝人私事，不予回應。
吳速玲開心工作
曹格連月做出負面行為，吳速玲就晒出工作照，表示：「今天陽光很美，工作起來心情特別開心。」早前更現身台中出席品牌記者會，似乎心情未有受到曹格影響。不過就有網友發現二人社交網疑似已互相Unfollow。
重溫曹格今年3月又酒後鬧事 發聲明拒道歉
大馬歌手曹格似乎本性難移，09年曾在香港醉打側田的他，曾洗心革面話不再飲酒，點知今年3月，有人在社交網爆料，公開一條2分鐘視頻，寫住「知名歌手酒醉鬧事」，片中人在餐廳咆哮式爆粗，更疑似用物件擲向服務員，情緒失晒控。有指爆粗男是曹格，事後他發聲明直認不諱，不過就唔覺得自己有錯，拒絕道歉。
曹格多次醉酒失控
曹格曾於09年與好友側田在香港落酒吧飲酒，離開時因一言不合，曹格竟然當街出拳起飛腳怒打對方，事後警方以「普通襲擊罪」拘捕曹格，幸好最後兩人和解，曹格唔使留案底。事後曹格雖公開道歉，不過之後再被影到多次醉酒鬧事，搞到老婆吳速玲要帶對仔女離家，為挽救婚姻，曹格於13年承諾決心戒酒，做唔到就會捐1,000萬元新台幣畀公益單位。
曹格餐廳咆哮片流出 2分鐘爆27句粗口
今年3月，有台灣網友上載近2分鐘的視頻上社交網，並留言指有「知名歌手又喝醉酒鬧事」，片中聽到一名男子疑似酒後與隔籬包廂客人發生口角，不斷咆哮，又見到有人拎物件掟向餐廳職員，疑似動粗，更連珠爆發講足27句英文粗口，包括「「What the fxxk did I do？」「I am fxxking the law（我他X的就是法律）」、「You mother fxxking bxtch」及「我做了什麼讓他可以叫警察來弄我」等等，視頻一出，網民即競猜誰是知名歌手，曹格亦成為熱門人物。
網民熱議
曹格與店家雙方私下和解
有台灣傳媒指及後警方證實，曹格於餐廳食飯飲酒後，因不明原因同隔籬包廂客人起口角，警方前往餐廳時，曹格已經不在現場，之後才傳召他去派出所，有指曹格與店家已私下和解，不過曹格因爆粗而依《社維法》送辦。曹格事後亦在社交網發聲明回覆，他寫道：「我保持安靜讓台灣警方和法律往下調查，我尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也很希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料。這樣會誤導整件事情的真相。接下來一切交給警方處理，在此之後不再做回覆。再次謝謝關心以及愛我的人。」對於爆粗失控，曹格堅拒認錯。
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