曹格死性不改毀14年婚姻　拉鋸多月終與太太吳速玲同發離婚聲明

大馬歌手曹格出名性格衝動，曾經多次酒後鬧事，令太太吳速玲感失望並帶同兒女離家，為保婚姻，曹格曾承諾決心戒酒，不過今年3月再被拍到酒醉後在餐廳咆哮式爆粗，更疑似用物件擲向服務員。早前曹格承認與太太正在冷戰中，指雙方正努力挽救婚姻，今日(26日)，曹格與吳速玲在社交網同時發離婚聲明，正式結束14年婚姻。