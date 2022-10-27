曹格疑再鬧婚變 連環發文：我老婆愛這個人
曹格：我在台北。她呢？
曹格率先更新了他的社交網近況，留言：「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」之後又連環留下：「我變壞了」、「我變很壞了」等訊息，後又極速刪post，之後又再發文說：「我就是愛我老婆。隨便攻擊。mutha cocker！」隨後又寫：「我在台北。她呢？」似乎有感而發。
「沒有人願意提供幫助」
凌晨3點，曹格再用英文表示：「If I break down.Please forgive me.I can’t help myself.And nobody is willing to help.No alcohol. No medications. No drugs.Just me myself and I.Obviously no love（如果我崩潰了。請原諒我。我無能為力。而且沒有人願意提供幫助。無酒精。無藥物。無毒品。只有我，我自己和我。明顯沒有愛）」
宣告飛往新加坡
之後曹格表示自己只是「隨便寫一些」，到近中午時份，他又興奮表示要飛往新加坡，並上載了一張抱狗照，自勉說：「一切都會好的。 所有一切都會好。」又說：「我會OK。」而其經理人回應傳媒查問時，就表示藝人私事，不予回應。
吳速玲開心工作
而吳速玲昨晚就晒出工作照，表示：「今天陽光很美，工作起來心情特別開心。」前日則現身台中出席品牌記者會，似乎心情未有受到曹格影響。不過就有網友發現二人社交網疑似已互相Unfollow。
重溫曹格今年3月又酒後鬧事 發聲明拒道歉
大馬歌手曹格似乎本性難移，09年曾在香港醉打側田的他，曾洗心革面話不再飲酒，點知今年3月，有人在社交網爆料，公開一條2分鐘視頻，寫住「知名歌手酒醉鬧事」，片中人在餐廳咆哮式爆粗，更疑似用物件擲向服務員，情緒失晒控。有指爆粗男是曹格，事後他發聲明直認不諱，不過就唔覺得自己有錯，拒絕道歉。
曹格多次醉酒失控
曹格曾於09年與好友側田在香港落酒吧飲酒，離開時因一言不合，曹格竟然當街出拳起飛腳怒打對方，事後警方以「普通襲擊罪」拘捕曹格，幸好最後兩人和解，曹格唔使留案底。事後曹格雖公開道歉，不過之後再被影到多次醉酒鬧事，搞到老婆吳速玲要帶對仔女離家，為挽救婚姻，曹格於13年承諾決心戒酒，做唔到就會捐1,000萬元新台幣畀公益單位。
曹格餐廳咆哮片流出 2分鐘爆27句粗口
有台灣網友上載近2分鐘的視頻上社交網，並留言指有「知名歌手又喝醉酒鬧事」，片中聽到一名男子疑似酒後與隔籬包廂客人發生口角，不斷咆哮，又見到有人拎物件掟向餐廳職員，疑似動粗，更連珠爆發講足27句英文粗口，包括「「What the fxxk did I do？」「I am fxxking the law（我他X的就是法律）」、「You mother fxxking bxtch」及「我做了什麼讓他可以叫警察來弄我」等等，視頻一出，網民即競猜誰是知名歌手，曹格亦成為熱門人物。
網民熱議
曹格與店家雙方私下和解
有台灣傳媒指及後警方證實，曹格於餐廳食飯飲酒後，因不明原因同隔籬包廂客人起口角，警方前往餐廳時，曹格已經不在現場，之後才傳召他去派出所，有指曹格與店家已私下和解，不過曹格因爆粗而依《社維法》送辦。曹格事後亦在社交網發聲明回覆，他寫道：「我保持安靜讓台灣警方和法律往下調查，我尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也很希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料。這樣會誤導整件事情的真相。接下來一切交給警方處理，在此之後不再做回覆。再次謝謝關心以及愛我的人。」對於爆粗失控，曹格堅拒認錯。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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