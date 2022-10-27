曹格疑再鬧婚變 連環發文：我老婆愛這個人

大馬歌手曹格曾經多次酒後鬧事，令老婆吳速玲感失望並帶同兒女離家，為保婚姻，曹格曾承諾決心戒酒，但今年3月，他再被拍到酒醉後在餐廳咆哮式爆粗，更疑似用物件擲向服務員。近日他出席活動時，承認同太太正在冷戰中，但指雙方都正努挽救婚姻，今日（10月27日）凌晨，曹格在社交網連環出po，文中多次提及老婆，惹來網民猜測他再陷婚變疑雲！