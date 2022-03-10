曹格又酒後鬧事 餐廳咆哮片流出 2分鐘爆27句粗口 發聲明拒道歉

大馬歌手曹格似乎本性難移，09年曾在香港醉打側田的他，曾洗心革面話不再飲酒，點知近日有人在社交網爆料亦公開一條2分鐘視頻，寫住「知名歌手酒醉鬧事」，片中人在餐廳咆哮式爆粗，更疑似用物件擲向服務員，情緒失晒控。有指爆粗男是曹格，事後他發聲明直認不諱，不過就唔覺得自己有錯，拒絕道歉。