曹格又酒後鬧事 餐廳咆哮片流出 2分鐘爆27句粗口 發聲明拒道歉
曹格多次醉酒失控
曹格曾於09年與好友側田在香港落酒吧飲酒，離開時因一言不合，曹格竟然當街出拳起飛腳怒打對方，事後警方以「普通襲擊罪」拘捕曹格，幸好最後兩人和解，曹格唔使留案底。事後曹格雖公開道歉，不過之後再被影到多次醉酒鬧事，搞到老婆吳速玲要帶對仔女離家，為挽救婚姻，曹格於13年承諾決心戒酒，做唔到就會捐1,000萬元新台幣畀公益單位。
曹格餐廳鬧事斷正
有台灣網友上載近2分鐘的視頻上社交網，並留言指有「知名歌手又喝醉酒鬧事」，片中聽到一名男子疑似酒後與隔籬包廂客人發生口角，不斷咆哮，又見到有人拎物件掟向餐廳職員，疑似動粗，更連珠爆發講足27句英文粗口，包括「「What the fxxk did I do？」「I am fxxking the law（我他X的就是法律）」、「You mother fxxking bxtch」及「我做了什麼讓他可以叫警察來弄我」等等，視頻一出，網民即競猜誰是知名歌手，曹格亦成為熱門人物。
網民熱議
曹格與店家雙方私下和解
有台灣傳媒指及後警方證實，曹格於餐廳食飯飲酒後，因不明原因同隔籬包廂客人起口角，警方前往餐廳時，曹格已經不在現場，之後才傳召他去派出所，有指曹格與店家已私下和解，不過曹格因爆粗而依《社維法》送辦。曹格事後亦在社交網發聲明回覆，他寫道：「我保持安靜讓台灣警方和法律往下調查，我尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也很希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料。這樣會誤導整件事情的真相。接下來一切交給警方處理，在此之後不再做回覆。再次謝謝關心以及愛我的人。」對於爆粗失控，曹格堅拒認錯。
常見問題
曹格又醉酒鬧事，今次有傷人嗎?
曹格近日被網民公開一條2分鐘片段，片中有人在餐廳咆哮，更用物件擲向服務員…詳情請看
曹格老婆是因為他醉酒鬧事離開了他嗎?
曹格多次醉酒鬧事，更曾經試過被警方拘捕…詳情請看
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