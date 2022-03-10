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曹格又酒後鬧事 餐廳咆哮片流出 2分鐘爆27句粗口 發聲明拒道歉

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東方新地

大馬歌手曹格似乎本性難移，09年曾在香港醉打側田的他，曾洗心革面話不再飲酒，點知近日有人在社交網爆料亦公開一條2分鐘視頻，寫住「知名歌手酒醉鬧事」，片中人在餐廳咆哮式爆粗，更疑似用物件擲向服務員，情緒失晒控。有指爆粗男是曹格，事後他發聲明直認不諱，不過就唔覺得自己有錯，拒絕道歉。

曹格多次醉酒失控

曹格曾於09年與好友側田在香港落酒吧飲酒，離開時因一言不合，曹格竟然當街出拳起飛腳怒打對方，事後警方以「普通襲擊罪」拘捕曹格，幸好最後兩人和解，曹格唔使留案底。事後曹格雖公開道歉，不過之後再被影到多次醉酒鬧事，搞到老婆吳速玲要帶對仔女離家，為挽救婚姻，曹格於13年承諾決心戒酒，做唔到就會捐1,000萬元新台幣畀公益單位。

曹格 曹格又因酒後出事，成為新聞人物。
曹格又因酒後出事，成為新聞人物。（圖片來源：[email protected]
曹格 09年曹格與側田在中環醉酒爆衝突，曹格更揮舞路牌襲擊側田，事後二人和好如初。
09年曹格與側田在中環醉酒爆衝突，曹格更揮舞路牌襲擊側田，事後二人和好如初。（圖片來源：東方新地資料庫）

曹格餐廳鬧事斷正

有台灣網友上載近2分鐘的視頻上社交網，並留言指有「知名歌手又喝醉酒鬧事」，片中聽到一名男子疑似酒後與隔籬包廂客人發生口角，不斷咆哮，又見到有人拎物件掟向餐廳職員，疑似動粗，更連珠爆發講足27句英文粗口，包括「「What the fxxk did I do？」「I am fxxking the law（我他X的就是法律）」、「You mother fxxking bxtch」及「我做了什麼讓他可以叫警察來弄我」等等，視頻一出，網民即競猜誰是知名歌手，曹格亦成為熱門人物。

曹格 曹格話過會戒酒，但原來做唔到。
曹格話過會戒酒，但原來做唔到。（圖片來源：[email protected]
曹格 有台灣網民把一段餐廳衝突片放上社交網，寫住「知名歌手又喝醉酒鬧事」。
有台灣網民把一段餐廳衝突片放上社交網，寫住「知名歌手又喝醉酒鬧事」。（圖片來源：[email protected]爆料公社）

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（圖片來源：[email protected]爆料公社）
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曹格與店家雙方私下和解

有台灣傳媒指及後警方證實，曹格於餐廳食飯飲酒後，因不明原因同隔籬包廂客人起口角，警方前往餐廳時，曹格已經不在現場，之後才傳召他去派出所，有指曹格與店家已私下和解，不過曹格因爆粗而依《社維法》送辦。曹格事後亦在社交網發聲明回覆，他寫道：「我保持安靜讓台灣警方和法律往下調查，我尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也很希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料。這樣會誤導整件事情的真相。接下來一切交給警方處理，在此之後不再做回覆。再次謝謝關心以及愛我的人。」對於爆粗失控，曹格堅拒認錯。

曹格 曹格在限時動態回應事件。
曹格在限時動態回應事件。（圖片來源：[email protected]
曹格 曹格曾因酒後鬧事令老婆吳速玲感失望並帶同兒女離家，為保婚姻，曹格曾承諾決心戒酒，現在再次出事，又唔唔會再激嬲老婆？
曹格曾因酒後鬧事令老婆吳速玲感失望並帶同兒女離家，為保婚姻，曹格曾承諾決心戒酒，現在再次出事，又唔唔會再激嬲老婆？（圖片來源：5400wu）
曹格 平時在正常狀態的曹格，是個好爸爸。
平時在正常狀態的曹格，是個好爸爸。（圖片來源：微博@曹格）

常見問題

曹格又醉酒鬧事，今次有傷人嗎?

曹格近日被網民公開一條2分鐘片段，片中有人在餐廳咆哮，更用物件擲向服務員…詳情請看

曹格老婆是因為他醉酒鬧事離開了他嗎?

曹格多次醉酒鬧事，更曾經試過被警方拘捕…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、東方新地資料庫、[email protected]爆料公社

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