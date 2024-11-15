60歲曹永廉變「小鮮肉」任攬唔嬲 現身內地極受阿姨歡迎！
曹永廉餐廳被熱情阿姨包圍 攬頭攬頸無say no！
最近，有內地網民在餐廳偶遇曹永廉和黃智賢，場面可謂熱鬧非凡。有內地網民將情況拍照上傳到小紅書，網民表示吃個飯也偶遇明星，指餐廳的阿姨們更是瘋狂，更以熱情似火來形容當時的她們。照片可見當時餐廳擠滿了人群，曹永廉被一群熱情的阿姨圍繞，她們紛紛拿出手機與他合照，曹永廉也耐心地一一回應。更有阿姨緊緊抱住曹永廉，並將頭靠在他的肩上，網民表示曹永廉簡直就是「師奶殺手」！與此同時，黃智賢雖然沒有被「阿姨」圍繞，但他依然接受了粉絲的合照請求，並禮貌地與他們打招呼。
曹永廉唱《愛如潮水》被大讚可以上《中年好聲音》
60歲的曹永廉近年長駐內地發展，被譽為係愛國藝人的典範。近日他與蕭正楠同台演出，獲得熱烈反應。最意想不到的是，在曹永廉的獨唱環節中，他演繹了經典歌曲《愛如潮水》，不僅歌聲出眾，更被觀眾讚撞樣歌手張信哲。許多人甚至忘了他本是歌手出身，近年才專注於演戲。這次一開金口即技驚四座，讓人直呼他絕對可以登上《中年好聲音》一展實力。
曾為養家賣Bra 高齡入行做歌手
曹永廉16歲時，爸爸的假髮廠和製衣廠生意失敗，家境貧困，並舉家搬到九龍塘木屋區居住。他為養家做過不少行業，包括快餐店、清潔工人、女性胸圍銷售員、連鎖超級市場分店經理等。曹永廉一直很喜歡唱歌，每天放工後會一個人去唱卡拉OK。同事知道他喜歡唱歌後，就齊齊鼓勵30歲的他報名參加歌唱比賽，他最後更勇奪TVB《1994年度十大勁歌金曲頒獎典禮》的「最受歡迎新人獎（男歌星）銅獎」，並認識了當時的經理人，輾轉跟唱片公司簽約。梅艷芳亦曾公開點名讚他這位新人唱歌不錯，曹永廉坦言感覺飄飄然，但最後卻令她跌了眼鏡：「我嘅銷量唔得。」
10幾萬卡數靠邵美琪幫手還
當時的唱片公司替曹永廉請人設計形象，讓他自資買衣服，充撐場面。收入少， 支出大，令卡數愈積愈大，欠下銀行10多萬卡數。 他一直只能還最低還款額，最後只能向家人求助，他坦言 : 「當時無收入，咁大個仔仲要問屋企攞錢好唔舒服。」由於壓力太大，他一度有抑鬱問題，最後在經理人的介紹下進入了TVB，但初入行又因人氣太低，人工亦只有幾千元，他收到人工時爆喊：「經理人話人工得幾千，我就喺電話度喊，少到好少，打工點都有1萬吖，我無諗過咁嘅錢，同經理人一路講一路喊，但無辦法啦！」
後來他因為拍攝劇集《妙手仁心III》認識邵美琪，二人組合大受歡迎。一直不喜歡登台唱歌的邵美琪得知他欠債，破例與曹永廉組情侶檔出騷，幫助他還清債務，走出人生低谷。曹永廉接受傳媒訪問時曾提起往事 : 「當時我名字已唔值錢，一個撈唔掂嘅人，要忍受由零開始。拍完《妙手仁心》，同邵美琪合作，情侶檔頗受歡迎，好多人請我哋登台，邵美琪好好，為咗我接咗啲登台，嗰一年靠賺外快先還清所有卡數。」
曾患情緒病 入行多年終靠公公嶄露頭角
入行多年，曹永廉成績平平，在05年更被調到兒童節目《放學ICU》，近9個月沒有拍劇。幼女出生後，支出更是有增無減，這件事更令他患上情緒病。捱足多年，他在《公公出宮》演活不男不女的細雞，終因此角奪下「最佳男配角」殊榮。他笑言自己犧牲很大：「啱啱開頭嗰兩集，有一場喺架火車度講我中咗槍，我哋成班坐火車偷走，大家幫轉止血，攞啲煙花…第一，我真係露咗蘿柚，第二係嗰場戲嘅感覺幾好笑㗎。你估易啊？我反轉露（私人部位）都得啊！」
2018年與蕭正楠一起主持《兄弟大茶飯》以幽默風趣的主持風格令二人奪得「最受歡迎電視拍檔」。
2019年，曹永廉在劇集《她她她的少女時代》首度擔正做男主角。
驚爆糖尿隱憂 收入大減靠積蓄過活
為養家糊口，曹永廉不斷劇接劇，令身體的問題接踵而來。本來他已自小患有哮喘，原來還有糖尿病遺傳基因，需特別注重身體健康，不能捱夜亂吃東西。而早前曹永廉更秘密做過心臟手術，後又因腎石問題住院一星期，出院後又繼續工作，結果出現耳水不平衡，連拍檔譚俊彥亦看不過眼，向劇組要求取消工作通告要他休息。
疫情至今已兩年多，他因為疫情失去很多工作機會，他指自己的收入大跌近7七成，現在只靠積蓄養家過活。為了增加收入，他決定隻身北上發展半年。 原計劃是今年三月到廣州，但遇上香港第五波疫情令他演出的新劇《破毒強人》拍攝進度受影響，所以只好推遲北上日期。現今卻加入《愛回家》劇組，看來北上發展遙遙無期。
0蚊娶老婆 被外父姜大偉大讚
曹永廉07年與拍拖五年的姜依蘭結婚，成為姜大偉女婿。曹永廉憶當時在加拿大見家長 : 「佢出嚟好有氣勢，紮起個『槓』，但我無驚佢，因為我同佢個女拍拖唔係玩玩吓，係認真。」未結婚前，曹永廉已經行「外父政策」，經常陪姜大偉 ：「佢個女無時間陪佢，我有時間就陪佢食飯行街，男人同男人好易傾偈….（打牌時）我無特別鬆章，我唔係擦鞋嘅人，我會畀佢知我平時有咩優點，例如有禮貌、尊重長輩。」姜大偉曾作客《Tiger`s Talk》時也曾讚賞曹永廉為人顧家，更曾豪氣講過：「禮金可以唔收，但酒一定要擺。」
自認嚴父兩招教好仔女
曹永廉和姜依蘭育有一子一女，分別是大仔保熙和細女曦文。曹永廉自爆自己是嚴父，對仔女的品格好嚴謹，尤其對兒子，但他賞罰分明，乖都會有獎勵。除了讓小朋友知道禮物不是不勞而獲之外，更可以讓他們知道對錯。除此之外，他還會刻意培養兩兄妹的感情，如女兒出世時，他買了一部巴斯光年相機，指是妹妹送給哥哥的禮物，又向兒子解釋他都要用好多時間陪妹妹。當時兒子聽完之後，感覺自己像個大人，就和爸爸媽媽一樣疼愛妹妹。曹永廉指，教導小朋友要有耐性，因為每個人性格也不同，需要花時間了解溝通。