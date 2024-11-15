60歲曹永廉變「小鮮肉」任攬唔嬲 現身內地極受阿姨歡迎！

60歲曹永廉近年將發展重心轉移到內地，實行在多方面落力吸金。不過曹永廉除咗在劇集上有發展外，就連唱歌都一樣了得，更在內地成功收獲唔少粉絲。近日就有網民在內地餐廳偶遇曹永廉，化身「小鮮肉」嘅佢更被大批阿姨包圍，就算零距離接觸都任攬唔嬲……

