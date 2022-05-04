愛回家｜曹永廉自抽「Forever Cheap」勁衰格 觀眾睇完反感：不知所謂
曹永廉自抽「Forever Cheap」
劇中，陳永廉因為生意失敗而投靠哥哥陳山，但陳永廉每次生意失敗時都投靠哥哥陳山，令陳山感煩厭，於是下逐客令，趕走陳永廉。於是陳永廉在列堤頓道街坊面前扮可憐搏同情，列堤頓道街坊紛紛為他抱打不平並以打電話到 「慌張西望」作要脅，要陳山收留陳永廉。
但列堤頓道街坊並不知道其實陳永廉好高騖遠，為人奸詐，手腳不乾淨，熊樹根更收留陳永廉到速熊擔任送貨員。陳永廉第一日上班便先順手牽羊吃掉大力和細力的早餐，後又欲偷取熊樹根的錢，最後因為工作繁重而想以身體傷患作理由辭職，但誰不知其他人的身體狀況還要差，並鼓勵陳永廉堅持治療便可以繼續工作，令陳永廉不好意思再辭職。
曹永廉仲會出現多三集
對於曹永廉的力入，網民反應冷淡，更加直指是「最不知所謂的一集」、「我不反對曹永廉加入，只是他這個角色十分不討好，也不好笑，冇乜看點」、「棄劇呀！唔想見到佢」、「北上撈唔掂又返嚟搞齣劇」、「劇情教壞細路仔」等等。不過曹永廉透露自己總共拍咗4集，換言之仲有3集未出街，更笑言自己唔介意被叫「Forever Cheap」，最緊要觀眾睇得開心咁話喎！
保養得宜被封冰封俠觀眾不受落
不過現實中的曹永廉則與劇集中大大不同，一啲都唔「Cheap」，現年57歲的他平日除了注意皮膚保養勤力敷保濕面膜，飲食上又實行少糖少鹽，心境又開朗。曾有網民把曹永廉20歲、30歲、40歲同現在的照片作比較，發現他好像吃了防腐劑一樣，甚至一條皺紋都沒有，因而被人封為「冰封俠」。曹永廉一直很自豪自己的童顏樣，他也曾被醫學美容中心邀請作剪綵嘉賓，更囂張地指 : 「嘉穎皺晒皮，黃智賢個樣睇落仲大過我，其實佢年紀係細過我，仲有蕭正楠，有啲劇佢可以做我阿哥，佢真係要檢討吓！所以係我身邊嘅人老得快，唔代表我後生，希望佢哋注重吓，尤其係嘉穎唔好咁勞碌。」
不過觀眾對於曹永廉的加入不太受落，表示想罷睇：「TVB將自己唯一仲有人睇嘅節目整死 ，真係天才」、「有佢一定唔睇」、「本來仲會睇吓，如果加呢條X樣入局，Sorry，唯有令我連呢30分鐘都轉埋台」。但亦有觀眾話安排他入處境劇好正：「好新鮮」。
曾為養家賣Bra 高齡入行做歌手
曹永廉16歲時，爸爸假髮廠和製衣廠生意失敗，家境貧困，曾舉家搬到九龍塘木屋區居住。他為了養家做過不少行業，包括快餐店、清潔工人、女性胸圍銷售員、連鎖超級市場分店經理等。他一直很喜歡唱歌，每天放工後會一個人去唱卡拉OK。同事知道他喜歡唱歌，故鼓勵30歲的他拿表格報名歌唱比賽，他最後勇奪TVB《1994年度十大勁歌金曲頒獎典禮》的「最受歡迎新人獎（男歌星）銅獎」，認識了當時的經理人，輾轉跟唱片公司簽約。梅艷芳曾公開點名讚他這位新人唱歌不錯，曹永廉坦言飄飄然，但最後令她跌了眼鏡：「我嘅銷量唔得。」
賺錢養衣櫃 10幾萬卡數靠邵美琪幫手還
當時的唱片公司替曹永廉請人設計形象，讓他自資買衣服，充撐場面。收入少， 支出大，令卡數愈積愈大，欠下銀行10多萬卡數。 他一直只能還最低還款額，最後只能向家人求助，他坦言 : 「當時無收入，咁大個仔仲要問屋企攞錢好唔舒服。」由於壓力太大，他一度有抑鬱問題，最後在經理人的介紹下進入了TVB，但初入行又因人氣太低，人工亦只有幾千元，他收到人工時爆喊：「經理人話人工得幾千，我就喺電話度喊，少到好少，打工點都有1萬吖，我無諗過咁嘅錢，同經理人一路講一路喊，但無辦法啦！」
後來他因為拍攝劇集《妙手仁心III》認識邵美琪，二人組合大受歡迎。一直不喜歡登台唱歌的邵美琪得知他欠債，破例與曹永廉組情侶檔出騷，幫助他還清債務，走出人生低谷。曹永廉曾接受傳媒訪問時提起往事 : 「當時我名字已唔值錢，一個撈唔掂嘅人，要忍受由零開始。拍完《妙手仁心》，同邵美琪合作，情侶檔頗受歡迎，好多人請我哋登台，邵美琪好好，為咗我接咗啲登台，嗰一年靠賺外快先還清所有卡數。」
曾患情緒病 入行多年終靠公公嶄露頭角
入行多年，曹永廉成績平平，在05年更被調到兒童節目《放學ICU》，近九個月沒有拍劇。幼女出生後，支出更是有增無減，這件事因而令他患上情緒病。捱足多年，他在《公公出宮》演活不男不女的細雞，終因此角奪下「最佳男配角」殊榮。他笑言自己犧牲很大：「啱啱開頭嗰兩集，有一場喺架火車度講我中咗槍，我哋成班坐火車偷走，大家幫轉止血，攞啲煙花…第一，我真係露咗蘿柚，第二係嗰場戲嘅感覺幾好笑㗎。你估易啊？我反轉露（私人部位）都得啊！」
18年與蕭正楠一起主持《兄弟大茶飯》以幽默風趣的主持風格令二人奪得「最受歡迎電視拍檔」。
在19年，曹永廉在劇集《她她她的少女時代》首度擔正做男主角。
驚爆糖尿隱憂 收入大減靠積蓄過活
為養家糊口，曹永廉不斷劇接劇，令身體的問題接踵而來。本來他已自小患有哮喘，原來他還有糖尿病遺傳基因，要額外注重身體健康，不能捱夜亂吃東西。而早前曹永廉更秘密做過心臟手術，後又因腎石問題住院一星期，出院後之後繼續工作，結果出現耳水不平衡，連拍檔譚俊彥亦看不過眼，向劇組要求取消工作通告要他休息。
疫情至今已兩年多，他因為疫情而失去很多工作機會，他指自己的收入大跌近7七成，現在只靠積蓄養家過活。為了增加收入，他決定隻身北上發展半年。 原計劃是今年三月到廣州，但遇上香港第五波疫情令他演出的新劇《破毒強人》拍攝進度受影響，所以只好推遲北上日期。現今卻加入《愛回家》劇組，看來北上發展遙遙無期。
0蚊娶老婆 被外父姜大偉大讚
曹永廉07年與拍拖五年的姜依蘭結婚，成為姜大偉女婿。曹永廉憶當時在加拿大見家長 : 「佢出嚟好有氣勢，紮起個『槓』，但我無驚佢，因為我跟佢個女拍拖唔係玩玩吓，係認真。」未結婚前，曹永廉已經行「外父政策」，經常陪姜大偉 ：「佢個女無時間陪佢，我有時間就陪佢食飯行街，男人同男人好易傾偈….（打牌時，）我無特別鬆章，我唔係擦鞋嘅人，我會畀佢知我平時有咩優點，例如有禮貌、尊重長輩。」姜大偉曾作客《Tiger`s Talk》時也曾讚賞曹永廉為人顧家，更曾豪氣講過：「禮金可以唔收，但酒一定要擺。」
自認嚴父兩招教好仔女
曹永廉和姜依蘭育有一子一女，分別是大仔保熙和細女曦文。曹永廉自爆自己是嚴父，對仔女的品格好嚴謹，尤其對兒子，但他賞罰分明，乖都會有獎勵。除了讓小朋友知道禮物不是不勞而獲之外，更可以讓他們知道對錯。除此之外，他還會刻意培養兩兄妹的感情，如女兒出世時，他買了一部巴斯光年相機，指是妹妹送給哥哥的禮物，又向兒子解釋他都要用好多時間陪妹妹。當時兒子聽完之後，感覺自己像個大人，就和爸爸媽媽一樣疼愛妹妹。曹永廉指，教導小朋友要有耐性，因為每個人性格也不同，需要花時間了解溝通。
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