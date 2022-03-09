曹永廉收李導電話邀開戲做男二 先要借50萬救急 自認醒目拆穿騙局
曹永廉險墮騙案
網絡世界無奇不用，而且橋唔怕舊，最緊要受，曹永廉近日收到一名自稱姓李的導演短訊，對方最初聯絡其太太姜依蘭，聲稱是透過他的岳父姜大偉取到曹永廉電話，跟著二人開始以短訊對話，該名「李導演」表示有戲開想搵曹永廉拍，預計6月開工，已落實的演員還會有谷德昭、黃一飛和林雪等，更講明曹永廉是「男二」，男一與女一都未定。
李導突然轉話題要借錢
該名「李導演」講到成件事如箭在弦，不過好快就現真身，他突然轉話題，訛稱「孟達」個親人有腎病，急需錢治療，仲展示與谷德昭的私訊截圖，聲言「肥谷」會轉100萬給他，但轉數快只能轉50萬，所以問曹永廉可否先轉50萬給醫生，這時曹永廉更加肯定那位「李導演」是騙徒，更笑指覺得對方在侮辱他的智慧。
聯絡真正李導演
曹永廉表示該名「李導演」更扮熟利用他身邊的朋友，包括叫曹永廉問他的好兄弟蕭正楠認證其電話號碼是否真實，當他開始懷疑對方是騙徒時，用語音與對方對話，但對方只係用文字回應，不過間唔中又傳兩條李導的語音，但就好似經過剪輯做手腳，傾多兩句就更加覺得唔對路，於是曹永廉聯絡真正的李導演，李導演表示最近都有不少人話佢知有人冒認緊佢。而曹永廉更展示該名自稱「李導演」與他的私訊，當中更有「李導演」聲稱與谷德昭對話的載圖，內容稱呼「李導演」為「大力」，未知李力持是否就是被冒認的導演呢？
曹永廉疫情下收入銳減7成
疫情至今已2年多，不少藝人的收入都銳減，現年57的曹永廉亦未能幸免，現在除了拍劇之外，在港工作幾乎零外快，同高峰期比較，他的收入足足大跌近7成，曹永廉更形容近兩年是「坐食山崩」，目前只靠以往的積蓄養家，雖然暫時能勉勉強強頂得住，但為了兩名年幼子女的未來著想，他決定狠下決心「拋妻棄子」，隻身北上發展。
曹永廉拋妻棄子隻身北上
曹永廉初步計劃先住在廣州，預計逗留數月至半年。但原定計劃3月會起行，卻遇上第五波疫情，令他有份演出的新劇《破毒強人》拍攝進度受影響，所以只有推遲北上日期，他希望能盡早起程，很期待有新的發展。據悉，原來曹永廉一直同老友洪天明及唐文龍在內地有投資生意，主力發展兒童用品及飲品業務，不過他一直沒怎麼參與，所以趁令次北上也是時候幫幫手，嘗試再落力尋找商機。另外雖然曹永廉仍未到內地，但他表示已有品牌邀請為旗下飲品機擔任代言人，他謙稱：「搵到啖飯食已經好好喇」，會以樂觀的心態面對，並深信天無絕人之路。
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