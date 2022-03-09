曹永廉收李導電話邀開戲做男二 先要借50萬救急 自認醒目拆穿騙局

近日第五波疫情嚴峻，嚴重影響市民生活及經濟，有不少藝人大呻收入大受影響，當中57歲的曹永廉就表示同高峰期比較，收入足足少了7成，所以他決定狠下心「拋妻棄子」，隻身北上全力開拓商機掘金。日前曹永廉收到一名姓李導演的短訊，表示有戲開搵佢做男二，不過曹永廉話愈傾愈唔對路，最後更揭發是網絡騙案。