57歲曹永廉疫情下收入少7成 拋妻棄子隻身北上賺人仔
近日第五波疫情嚴峻，嚴重影響市民生活及經濟，有不少藝人大呻收入大受影響，當中57歲的曹永廉就表示同高峰期比較，收入足足少了7成，所以他決定狠下心「拋妻棄子」，隻身北上全力開拓商機掘金。
疫情下收入銳減7成
疫情至今已2年多，不少藝人的收入都銳減，現年57的曹永廉亦未能幸免，現在除了拍劇之外，在港工作幾乎零外快，同高峰期比較，他的收入足足大跌近7成，曹永廉更形容近兩年是「坐食山崩」，目前只靠以往的積蓄養家，雖然暫時能勉勉強強頂得住，但為了兩名年幼子女的未來著想，他決定狠下決心「拋妻棄子」，隻身北上發展。
拋妻棄子隻身北上
曹永廉初步計劃先住在廣州，預計逗留數月至半年。但原定計劃3月會起行，卻遇上第五波疫情，令他有份演出的新劇《破毒強人》拍攝進度受影響，所以只有推遲北上日期，他希望能盡早起程，很期待有新的發展。據悉，原來曹永廉一直同老友洪天明及唐文龍在內地有投資生意，主力發展兒童用品及飲品業務，不過他一直沒怎麼參與，所以趁令次北上也是時候幫幫手，嘗試再落力尋找商機。另外雖然曹永廉仍未到內地，但他表示已有品牌邀請為旗下飲品機擔任代言人，他謙稱：「搵到啖飯食已經好好喇」，會以樂觀的心態面對，並深信天無絕人之路。
關鍵詞曹永廉
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]曹永廉Raymond
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