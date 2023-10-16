曹銦玲

TVB兒童節目主持曹銦玲笑容甜美受關注 撞樣一前電波少女原來私下勁多靚相

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兒童節目《Hands Up》主持曹銦玲（Natalie）加入TVB已有兩年，因為甜美笑容而備受網民關注，近日她更愈來愈多劇拍，獲網民睇好可以跳出兒童節目，升呢做新一代人氣小花，網民更指她樣貌勁似一位前電波少女！

曹銦玲 曹銦玲在《Hands Up》中扮演「蚌蚌公主」。
曹銦玲在《Hands Up》中扮演「蚌蚌公主」。（圖片來源：《Hands Up》截圖）
曹銦玲 被網民封為《Hands Up》女神！
被網民封為《Hands Up》女神！（圖片來源：IG@cholingggb）

《Hands Up》主持曹銦玲 曾演《愛回家》「綠茶婊」

曹銦玲出身自2021年由馬浚偉擔任校長的第31期TVB藝員訓練班，初入行時已被指外形亮眼，除了主持《Hands Up》外，去年她又曾參演《愛·回家之開心速遞》，飾演「綠茶婊」小瑤一角，表現亦令人眼前一亮！

曹銦玲 曹銦玲自2021年藝訓班畢業後已開始主持《Hands Up》。
曹銦玲自2021年藝訓班畢業後已開始主持《Hands Up》。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 去年曾在《愛回家》飾演「綠茶婊」小瑤。
去年曾在《愛回家》飾演「綠茶婊」小瑤。（圖片來源：《愛回家》截圖）
曹銦玲 有不少對白。
有不少對白。（圖片來源：《愛回家》截圖）
曹銦玲 網民都話好期待佢長駐《愛回家》！
網民都話好期待佢長駐《愛回家》！（圖片來源：《愛回家》截圖）
曹銦玲 其實曹銦玲在《愛回家》仲演過Terry粉絲。
其實曹銦玲在《愛回家》仲演過Terry粉絲。（圖片來源：《愛回家》截圖）
曹銦玲 仲演過餐廳侍應。
仲演過餐廳侍應。（圖片來源：《愛回家》截圖）

《你好，我的大夫》演患骨癌少女

最近剛大結局的《你好，我的大夫》中，曹銦玲亦有份飾演一個患有骨癌的少女，獲網民大讚演得出色。早前在《靈戲逼人》中，她亦曾演出Sales一角，令人眼前一亮。去年的《青春本我》中，曹銦玲也是《聲夢傳奇》幾位主角的同班同學之一，亦獲讚入型入格。

曹銦玲 早前曹銦玲曾在《你好，我的大夫》飾演一個患有骨癌的少女。
早前曹銦玲曾在《你好，我的大夫》飾演一個患有骨癌的少女。（圖片來源：《你好，我的大夫》截圖）
曹銦玲 劇中喊戲演得有板有眼。
劇中喊戲演得有板有眼。（圖片來源：《你好，我的大夫》截圖）
曹銦玲 又在《靈戲逼人》中演出Sales一角。
又在《靈戲逼人》中演出Sales一角。（圖片來源：《靈戲逼人》截圖）
曹銦玲 在《青春本我》扮學生妹入型入格。
在《青春本我》扮學生妹入型入格。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 古裝Look亦充滿仙氣，可塑性甚高。
古裝Look亦充滿仙氣，可塑性甚高。（圖片來源：IG@cholingggb）

曾上港台節目獻唱薛凱琪《最後最後》

原來除了演戲外，曹銦玲也擅長唱歌和跳舞，IG中曾分享跳K-Pop舞的影片，去年又曾上港台節目《獅子山下好音樂》，獻唱她最鍾意的歌曲 – 薛凱琪《最後最後》，節目中她透露除了演戲之外，唱歌是她的另一個夢想。

曹銦玲 網民叫曹銦玲加入樂壇。
網民叫曹銦玲加入樂壇。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 佢話當時係佢第一次上節目唱歌，真係好緊張。
佢話當時係佢第一次上節目唱歌，真係好緊張。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 除了演戲和唱歌外，曹銦玲左）也擅長跳K-Pop舞蹈。
除了演戲和唱歌外，曹銦玲（左）也擅長跳K-Pop舞蹈。（圖片來源：IG@cholingggb）

自細鍾意睇電視 中學開始接觸話劇

曹銦玲又在節目中表示自己當初報讀藝員訓練班，是因自細就鍾意睇電視，好希望可以成為劇中角色，中學時期她更開始接觸話劇，又出席試鏡和拍攝微電影等，及後終成功考入藝訓班，當中的課程更令她增添了不少自信，也學到怎麼去將自己的情感抒發出來，所以不管是演戲或是唱歌也有所進步。

曹銦玲 未入行前的曹銦玲，充滿少女味。
未入行前的曹銦玲，充滿少女味。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 童年時嘅曹銦玲眼大大，十分可愛。
童年時嘅曹銦玲眼大大，十分可愛。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 讀完2021年藝訓班就加入了TVB。
讀完2021年藝訓班就加入了TVB。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 除了校長馬浚偉，第31期藝訓班仲有袁偉豪擔任星級導師。
除了校長馬浚偉，第31期藝訓班仲有袁偉豪擔任星級導師。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 官網指曹銦玲有160cm高，除了唱歌、跳舞和演戲外，仲識彈古箏同畫畫！
官網指曹銦玲有160cm高，除了唱歌、跳舞和演戲外，仲識彈古箏同畫畫！（圖片來源：tvb.com）

私下多靚相 有旗袍、泳裝照

曹銦玲平日走文青路線，但在其IG中亦不乏各種造型的靚相，包括有各式小背心、晚裝、旗袍和婚紗Look等，甚至有泳裝照，獲不少網民大讚她「好GFable」、「好Pure好True」，有網民更指她的甜美面容勁指年輕時的前電波少女梁雪湄！

曹銦玲 有網民指曹銦玲貌似年輕時的梁雪湄。
有網民指曹銦玲貌似年輕時的梁雪湄。（圖片來源：劇集截圖）
曹銦玲 一樣走甜美路線。
一樣走甜美路線。（圖片來源：劇集截圖）
曹銦玲 現在梁雪㴘已46歲，仍Keep得勁好。
現在梁雪㴘已46歲，仍Keep得勁好。（圖片來源：IG@koei_koei）
曹銦玲 曹銦玲人氣愈來愈高，有網民更特別為她建立了粉絲專頁。
曹銦玲人氣愈來愈高，有網民更特別為她建立了粉絲專頁。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 去年曹銦玲盛裝出席台慶活動，優雅又性感。
去年曹銦玲盛裝出席台慶活動，優雅又性感。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 著緊身衣Cosplay紅女巫，亦獲網民大讚好正！
著緊身衣Cosplay紅女巫，亦獲網民大讚好正！（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 曹銦玲穿著兩件頭泳裝，款式較為保守。
曹銦玲穿著兩件頭泳裝，款式較為保守。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 仲有小背心Look。
仲有小背心Look。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲
（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲
（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲
（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 旗袍Look。
旗袍Look。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲
（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲
（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲 仲有婚紗Look。
仲有婚紗Look。（圖片來源：IG@cholingggb）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@cholingggb、《Hands Up》截圖、《愛回家》截圖、《你好，我的大夫》截圖、《靈戲逼人》截圖、IG@koei_koei、tvb.com

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