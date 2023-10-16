TVB兒童節目主持曹銦玲笑容甜美受關注 撞樣一前電波少女原來私下勁多靚相

兒童節目《Hands Up》主持曹銦玲（Natalie）加入TVB已有兩年，因為甜美笑容而備受網民關注，近日她更愈來愈多劇拍，獲網民睇好可以跳出兒童節目，升呢做新一代人氣小花，網民更指她樣貌勁似一位前電波少女！