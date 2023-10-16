TVB兒童節目主持曹銦玲笑容甜美受關注 撞樣一前電波少女原來私下勁多靚相
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兒童節目《Hands Up》主持曹銦玲（Natalie）加入TVB已有兩年，因為甜美笑容而備受網民關注，近日她更愈來愈多劇拍，獲網民睇好可以跳出兒童節目，升呢做新一代人氣小花，網民更指她樣貌勁似一位前電波少女！
《Hands Up》主持曹銦玲 曾演《愛回家》「綠茶婊」
曹銦玲出身自2021年由馬浚偉擔任校長的第31期TVB藝員訓練班，初入行時已被指外形亮眼，除了主持《Hands Up》外，去年她又曾參演《愛·回家之開心速遞》，飾演「綠茶婊」小瑤一角，表現亦令人眼前一亮！
《你好，我的大夫》演患骨癌少女
最近剛大結局的《你好，我的大夫》中，曹銦玲亦有份飾演一個患有骨癌的少女，獲網民大讚演得出色。早前在《靈戲逼人》中，她亦曾演出Sales一角，令人眼前一亮。去年的《青春本我》中，曹銦玲也是《聲夢傳奇》幾位主角的同班同學之一，亦獲讚入型入格。
曾上港台節目獻唱薛凱琪《最後最後》
原來除了演戲外，曹銦玲也擅長唱歌和跳舞，IG中曾分享跳K-Pop舞的影片，去年又曾上港台節目《獅子山下好音樂》，獻唱她最鍾意的歌曲 – 薛凱琪《最後最後》，節目中她透露除了演戲之外，唱歌是她的另一個夢想。
自細鍾意睇電視 中學開始接觸話劇
曹銦玲又在節目中表示自己當初報讀藝員訓練班，是因自細就鍾意睇電視，好希望可以成為劇中角色，中學時期她更開始接觸話劇，又出席試鏡和拍攝微電影等，及後終成功考入藝訓班，當中的課程更令她增添了不少自信，也學到怎麼去將自己的情感抒發出來，所以不管是演戲或是唱歌也有所進步。
私下多靚相 有旗袍、泳裝照
曹銦玲平日走文青路線，但在其IG中亦不乏各種造型的靚相，包括有各式小背心、晚裝、旗袍和婚紗Look等，甚至有泳裝照，獲不少網民大讚她「好GFable」、「好Pure好True」，有網民更指她的甜美面容勁指年輕時的前電波少女梁雪湄！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@cholingggb、《Hands Up》截圖、《愛回家》截圖、《你好，我的大夫》截圖、《靈戲逼人》截圖、IG@koei_koei、tvb.com