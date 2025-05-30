曼聯對香港免費直播線上看｜ViuTV/Now TV直播連結+球隊陣容
曼聯對香港直播線上看｜ViuTV/Now TV直播時間+連結
今場「凝皓教育挑戰盃」香港隊對曼聯的賽事，將由ViuTV 99台及Now TV 630台免費同步直播。Now TV的現有客戶可直接透過機頂盒收看，而未有機頂盒的市民亦可下載Now TV App免費觀賞賽事。賽事直播將於今晚（5月30日，星期五）開始。賽事前瞻節目預計於晚上7時30分開始，而正式比賽則於晚上8時鳴哨展開。球迷可以透過以下官方連結收看直播：
曼聯對香港直播線上看｜曼聯球隊球星陣容
曼聯作為全球最受歡迎的足球會之一，其球員陣容自然是球迷焦點。雖然有部分球員因故缺席，但訪港名單依然星光熠熠。
隨隊來港球員
根據賽前公佈的名單，曼聯多位主力球員均有隨隊，包括：
門將：Altay Bayindir, Tom Heaton
後衛：Harry Amass, Dan Armer, Matthijs de Ligt, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Jonny Evans, Tyler Fredricson, Ayden Heaven, Jaydan Kamason, Godwill Kukonki, Reece Munro, Luke Shaw
中場：Casemiro, Toby Collyer, Bruno Fernandes, Tyler Fletcher, Sekou Kone, Kobbie Mainoo, Jack Moorhouse, Mason Mount, Jim Thwaites, Manuel Ugarte
前鋒：Alejandro Garnacho, Amad, Rasmus Hojlund, Shea Lacey, Chido Obi, Joshua Zirkzee
當中，隊長般奴費南迪斯、主將卡斯米路、海倫、勞基梳爾、阿密特迪亞路、阿歷真度加拿祖、美臣蒙特及英格蘭新星高比馬恩奴等均在陣中。
缺席球員
部分球員因不同原因未能隨隊訪港，包括門將奧拿拿（Andre Onana）及後衛達洛治（Diogo Dalot）因需到印度出席其他贊助商活動而缺席。另外，後衛哈利馬古尼（Harry Maguire）、利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）及約羅（Leny Yoro）、馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）則因傷未能參與今次亞洲之旅。
可能的首發陣容
根據傳媒預測，曼聯今仗或會派出的正選陣容可能包括：比恩迪亞（Altay Bayindir）、莊尼伊雲斯（Jonny Evans）、馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）、勞基梳爾（Luke Shaw）、阿密特迪亞路（Amad Diallo）、哥利爾（Toby Collyer）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、柏德列多古（Patrick Chinazaekpere Dorgu）、約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）、海倫（Rasmus Hojlund）及美臣蒙特（Mason Mount）。
曼聯對香港直播線上看｜賽前活動追蹤
曼聯大軍抵港後，行程緊密，除了備戰比賽，亦有與球迷互動的環節，讓一眾支持者興奮不已。曼聯球隊在完成馬來西亞的賽事後，已於5月29日（星期四）下午飛抵香港。球隊於5月29日晚上在香港大球場進行了閉門操練。據現場觀察，除了中場美臣蒙特與多位年青球員在草地上進行了簡單訓練外，包括隊長般奴費南迪斯在內的大部分主力球員僅穿上普通運動鞋現身，主要為球迷簽名及合照，之後便返回更衣室。雖然未有正式的大型球迷見面會，但在5月29日晚上的操練期間，部分購買了貴價門票的球迷獲安排與曼聯球員近距離互動，球員亦樂意為他們簽名及合照。
曼聯對香港直播線上看｜賽事背景
今次曼聯訪港並非單一獨立事件，而是球隊季後亞洲之旅的其中一站，亦是球隊相隔多年後再度重臨香江。曼聯今次的季尾亞洲之旅共有兩站。在到訪香港之前，球隊首先於5月28日到訪馬來西亞吉隆坡。香港是他們亞洲之行的第二站，完成今晚對港隊的賽事後，曼聯便會啟程返回英國。在亞洲之旅的首站，曼聯於5月28日晚在馬來西亞吉隆坡友賽東南亞明星隊，結果以0比1不敵對手。曼聯對上一次訪港作賽，要追溯到2013年，當時亦掀起一股紅色旋風。
曼聯對香港直播線上看｜般奴費南迪斯告別戰？
近期有英國傳媒報道，曼聯隊長般奴費南迪斯可能會在短期內接受沙特阿拉伯球隊艾希拿的報價而轉會。由於曼聯下次再有比賽已是7月19日對列斯聯的友賽，因此今晚對港隊的賽事，有可能是這位葡萄牙國腳最後一次披上曼聯球衣作賽，極具紀念價值。
曼聯對香港直播線上看｜《足球女將》節目嘉賓亮相
ViuTV 99台在直播今場賽事時，將會邀請近期熱播的電視真人騷《足球女將》中的螢花女足隊員擔任節目嘉賓，與觀眾一同評述賽事，為直播增添新鮮感和娛樂性。
曼聯對香港直播線上看｜票務資訊更新
根據賽前報道，雖然賽事矚目，但門票銷售情況似乎未如預期般火爆。有消息指，截至賽前仍有逾萬張門票尚未售出。曼聯領隊阿摩廉被問及此事時表示，球隊不會考慮這些因素，只會專注為入場的球迷提供歡樂。