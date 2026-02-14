曾傲棐一日行勻14個年宵 私心推薦呢個冷門地方「見偶像」 網民讚色水做足！

英皇歌手曾傲棐(Arvin)近日挑戰一日內行勻全港14個年宵市場，並只用港鐵作為接駁交通工具，由朝早8時20分開始行到夜晚10時，總共行了4萬多步，車費用了149.5元。更令人意外的是，他竟然大讚「全港最佳年宵」係呢個冷門地方，當場仲有一個意外集郵環節！