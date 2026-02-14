曾傲棐一日行勻14個年宵 私心推薦呢個冷門地方「見偶像」 網民讚色水做足！
Arvin後期亂配音超爆笑
曾傲棐以東涌年宵市場作起點，因為時間尚早只能在外圍觀看，之後轉戰屯門、元朗等地。他表示元朗年宵是最多回憶的地方，因為六、七年前曾在該處擺檔。不過去到太子站時就爆蝦碌，因為熄了收音咪，令他要後期配音，由於忘記當時在說甚麼，只好亂配一通，非常搞笑。而且他發現花墟與年宵市場是不同出口，令整個行程更添波折。
撞到熟人但唔熟感到超尷尬
去到維園年宵市場時，Arvin表示撞到不少熟人、KOL、同學等，但他坦言遇到最恐怖的情況：「我覺得世界上最恐怖係遇到識，但又唔熟，之後同佢哋Hi、你點呀再冇下句，我就發生四、五次，好想搵個窿！」這種社交尷尬場面令不少網民大感共鳴，紛紛留言表示「太真實了」。當時他已經開始流汗，頭髮亦開始比較笠。
慈雲山年宵臨時取消Arvin措手不及
由於Arvin立了flag要用港鐵做接駁工具，當他由黃大仙站行上慈雲山時，發現慈雲山年宵市場今年沒有舉辦。他無奈表示：「今日開鑼，尋日做research時，睇個list係有，仲話『2026年年宵』，但睇返個page係58分鐘前改咗！唉……好多page都話有西貢，去到今朝search就話人流太少冇搞，點知慈雲山都係一樣！」當時氣溫已達27度，畫面見到他面上有一大滴汗，相當狼狽。
土瓜灣年宵成真愛！喜獲清潔龍阿德揮春
最令人意外的是，Arvin去到土瓜灣年宵時竟然大讚是「全港最佳年宵」，因為免費取到清潔龍阿德的揮春，而且更有不同打卡裝置。他興奮地高呼：「門口仲話有派禮物環節，土瓜灣好地方！你哋未必feel到，但我真係好開心！」更幸運的是他遇到清潔龍阿德本人，立即上前合照，笑得非常開心，網民都笑言「原來你係清潔龍Fans」。
13小時馬拉松式年宵之旅完成
之後Arvin再去將軍澳、觀塘的年宵市場，此時他的劉海已經非常笠，加上年宵市場開始亮燈，他坦言尚餘幾個，要把握時間在年宵市場閂門時完成任務。最後依次序去了沙田、大埔、上水等新界區年宵，用了13個多小時終於完成食環署轄下的14個年宵，總共行了4萬多步，行了30幾公里。完成挑戰後，他不忘宣傳：「聽我新歌，未有就聽住舊嘅先！」
網民大讚色水做足 封全港最佳年宵評論員
網民對Arvin的年宵馬拉松大為讚賞，有人留言：「大癲…拍全日仲即剪即出 仲要資訊性極高!! 交通方便程度, 檔攤數量/佈局, 食物種類, 邊到有打卡位, 連有咩禮物換都知….年宵評論員」。亦有網民笑言他已榮獲「全港最佳年宵師」稱號，更有人大讚「牙粉，你真係多色水」，認為他的挑戰既有娛樂性又具實用資訊價值！