張建聲女友曾嘉晴「死庫水」泳衣福利 網民激讚靚到爆燈
張建聲女友「死庫水」泳衣福利
所謂的「死庫水」，在日本文化中有著特殊的意義。它指的是日本小學、初中、高中學生在游泳課程中規定穿著的泳衣，特別是女生的款式，以其簡潔貼身的設計而聞名。而曾嘉晴（Angel）這次大膽地將這種泳衣帶入了香港的視野，更在社交平台上將自己的大頭照換成了這張「死庫水」照片，網民激讚靚到爆燈！
《PTGF出租女友》中的「甜美學生妹」
曾嘉晴（Angel）並非一夜成名，她曾在網絡劇《PTGF出租女友》中飾演「甜美學生妹 君怡」一角，飾演其父親的張建聲如今已變成男朋友，憑藉其出色的演技和清新形象，贏得了不少觀眾的心。儘管曾經歷過一些波折和緋聞的困擾，但現在的她已經能夠展露笑容，看來是修成正果，找到了屬於自己的幸福。
假如遇見100%的女孩
網民們紛紛表示，如果有一天能在自己經常光顧的洗衣店遇見像曾嘉晴（Angel）這樣100%的女孩，他們可能也只能以詩歌來抒發內心的澎湃情感。這種遇見理想中女孩的幻想，雖然遙遠，卻也是許多人心中的一個甜蜜夢想。
張建聲一臉風騷出席活動
張建聲日前於認愛後出席電影《源生罪》首映，接受傳媒訪問時亦一臉風騷，更形容公開戀情如「放監」一樣：「我哋冇特定嘅，覺得舒服就做啦，同埋費事惹人猜測，我好感恩呢幾年都冇嗰啲（花邊）新聞，既然我都好穩定，同而家女朋友拍咗年半拖，覺得係時候畀傳媒朋友、所有關心我嘅朋友知道。我唔想喺街俾人影相，話『張建聲又唔知拖住邊個』，咁我就大方啲啦！」
張建聲否認拍戲時已睇中女友
對於被指「父女戀」，他笑言自己沒犯法就不要緊：「講真，我直情覺得正啦！你得唔得吖？講笑！愛情呢樣嘢無分性別、種族同年齡，兩情相悅擋都擋唔到，我同女朋友都係拍戲識，隔咗年幾再見，緣份推動下喺埋一齊。」2人於2021年一同合作拍電影《PTGF出租女友》，並在戲中飾演兩父女，張建聲否認拍戲時已睇中對方，並強調每次完成拍攝都會抽離角色，又大讚女友Angel比自己成熟，又包容自己很多缺點、又會幫他照顧屋企。他又透露女友已見過家長，而家人亦有追問2人何時結婚：「但我暫時都係醉心電影先，我相信女朋友應該係等到，畢竟『父女戀』嘛！」